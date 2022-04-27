«Такие россияне нам не нужны!» Игрока ЦСКА Боломбоя критикуют за нежелание возвращаться

Все, кто следит за баскетболом знали, что Джоэл Боломбой уехал из России в конце февраля. Так сделали и некоторые другие баскетболисты: итальянец Дэниэл Хэкетт, грузин Торнике Шенгелия, немец Йоханнес Фойгтманн, датчанин Иффе Лундберг, литовец Марюс Григонис. У каждого уехавшего игрока был свой мотив. На кого-то давило правительство страны, кто-то не чувствовал себя в безопасности, кто-то (как Иффе Лундберг) нашёл возможность попытать счастье в НБА и исполнить мечту.

На фоне мощных новостных сюжетов незамеченным остался отъезд Джоэла Боломбоя. Да, не секрет, что его родители, как и он сам, живут в США, где у него есть жена и ребёнок. Но главное, что его отличает от вышеназванных партнёров по команде — Боломбой де-юре гражданин России и не считался легионером в Единой лиге ВТБ.

27 апреля новостную ленту баскетбольного раздела взбудоражила новость о грубом ответе Боломбоя руководителям ЦСКА в ответ на письмо, в котором те просили вернуться в расположение клуба до 1 мая.

Новость по теме «Отвалите!» Боломбой жёстко отреагировал на требование ЦСКА вернуться в команду

«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путём угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что всё понимаете и что мы можем уехать», — написал Боломбой в своих социальных сетях.

Американец Джоэл Боломбой не считался легионером из-за российского паспорта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, эта новость сильно расстроила болельщиков ЦСКА и сборной, которые пошли в комментарии, чтобы высказать своё отношение.



Kosok: «Да и зачем он нужен с таким отношением?»



cccp27: «Такие россияне нам не нужны! Лишить гражданства + пожизненный запрет на въезд в страну + неустойку по контракту, само собой + остатки зарплаты выплатить в рублях!»



Pariscombo: «Так речь же о деньгах… что значит отвалите? Не можешь исполнять контракт? Бывает. Расторгаем и читаем, кто кому и сколько должен выплатить за расторжение. Ничего личного — просто бизнес».

Ожидаемая реакция болельщиков, которые всегда ждали от Боломбоя большего. Он приехал в Россию с опытом игры НБА, но так и не стал по-настоящему звёздным игроком. Его мама Татьяна говорит на русском, это был первый язык, на котором он говорил в детстве, но в России он не дал ни одного интервью на родном языке. Он здорово дебютировал в национальной команде, но не сыграл за неё ни на одном крупном турнире. Джоэл Боломбой — сплошное противоречие. Игрок, который точно порвал все отношения с Россией и по слухам уже ведёт активные переговоры с итальянскими командами.

Джоэл Боломбой и Иффе Лундберг отправляются на очередной выезд в составе ЦСКА Фото: М. Сербин, ПБК ЦСКА

Ещё несколько недель назад президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью говорил, что держать никого не станет. В этой связи желание клуба вернуть игрока, у которого есть действующий контракт, немного расходится с генеральной линией руководителя. Президент ЦСКА со свойственной ему иронией отреагировал на слова своего баскетболиста.

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись – в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам приятно было сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим. Речь о публикации официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — сказал Ватутин.



Это первый случай, когда армейцам не удалось договориться и ситуация получила огласку. Хэкетт и Шенгелия согласовали с клубом свой отъезд и претензий к ним вряд ли остались. Иффе Лундберг также любезно отзывался о российской команде, благодаря которой он получил возможность отправиться в «Финикс Санз».