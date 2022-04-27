«Отвалите!» Боломбой жёстко отреагировал на требование ЦСКА вернуться в команду

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой дал комментарий по поводу письма, которое его агенту прислала вице-президент клуба Наталия Фураева.
В письме сообщается, что игрок должен вернуться в расположение клуба не позже 1 мая, иначе клуб будет расценивать действия Боломбоя как нарушение трудового соглашения. Также клуб сообщил, что лишает Боломбоя 1 процента годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30 процентов.
«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путём угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что всё понимаете и что мы можем уехать», — написал Боломбой в своих социальных сетях.
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