«Финал четырёх» в Сербии – проблема Евролиги. Всё из-за конфликта, устроенного литовцами

Изначально «Финал четырёх» сезона-2021/2022 должен был состояться в Берлине. Однако из-за коронавирусных ограничений, действующих в Германии, решающую стадию турнира пришлось перенести. И новым местом проведения была выбрана «Штарк Арена» в Белграде. Однако не все представители Евролиги оказались удовлетворены этим решением.

Выбором страны-организатора «Финала четырёх» остались недовольны в «Жальгирисе». Всё началось 3 апреля, когда коллектив из Каунаса на своей площадке принимал белградскую «Црвену Звезду». Перед матчем игроки литовского клуба вышли на площадку с украинским флагом с надписью «Stop War». Сербская команда эту затею не поддержала и позировать с баннером отказалась, что было крайне негативно воспринято болельщиками «Жальгириса». Размахивая флагами НАТО, они скандировали оскорбительные лозунги в адрес гостей и их болельщиков, за что клуб был оштрафован на € 9 тыс.

В литовском клубе на взыскание подали апелляцию, аргументируя это тем, что перед матчем игроки «Црвены Звезды» согласились поддержать акцию с баннером, но в последний момент передумали. Чем якобы и спровоцировали литовскую публику. Не самое убедительное оправдание.

Лидер «Монако» литовец Донатас Мотеюнас пытается завоевать путёвку в Белград Фото: euroleaguebasketball.net

После этого президент «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас высказал мнение, что проблема не только в «Црвене Звезде», и Белград вообще не должен принимать «Финал четырёх».



«Как литовец, видя всю картину, я бы сказал, что это неправильные время и место для проведения «Финала четырёх». Решение было принято раньше, и отменить его невозможно. Но если вы спросите меня, правильное ли это место, я отвечу — нет».

Казалось бы, какое Мотеюнасу вообще дело до «Финала четырёх», в котором занявший почётное 15-е место «Жальгирис» даже не сыграет? Так подумали и в Сербии. И в ответ на высказывание Мотеюнаса президент организационного комитета «Финала четырёх» Горан Шашич адресовал ему открытое письмо.

«Открытое письмо моему другу Паулюсу Мотеюнасу.



Как серб, глядя на более широкую картину, я вижу, что вы превратили неудачный сезон в политическую кампанию.



Как серб, глядя на более широкую картину, я всегда был против смешивания политики со спортом, поскольку политика разделяет, а спорт объединяет.



Как серб, глядя на более широкую картину, я не припомню, чтобы вы проявляли такую же солидарность, когда НАТО бомбило мою страну в 1999 году или когда НАТО вторглось в Ливию, Ирак, Афганистан и ещё несколько десятков стран.



Как серб, глядя на более широкую картину, я не понимаю вашего лицемерия, ведь едва ли в матче с сербским клубом вы действовали так, будто хотели высказать позицию в поддержку мира. Могу я спросить вас: так какое послание вы хотите передать — послание мира или наоборот?



Как серб, глядя на более широкую картину, я увидел, что вы и ваша служба безопасности выгнали сербских болельщиков не только с вашей арены, но и из вашей прекрасной страны.



Как серб, глядя на более широкую картину, я не согласен с тем, что Белград — неподходящее место для «Финала четырёх». Более того, у меня противоположное мнение. Я считаю, что все болельщики, особенно из Литвы, на этот раз получат ещё больше удовольствия».

Литовец Шарунас Ясикявичюс (справа), скорее всего, отправится в Белград на «Финал четырёх» Фото: euroleaguebasketball.net

Сербские болельщики от заявлений Мотеюнаса также были не в восторге. Ведь критикуют не только «Црвену Звезду», которую на родине, как известно, очень любят, но и страну в целом. Теперь почти под каждым постом, затрагивающим эту ситуацию, можно найти десятки негативных комментариев.



«Какое отношение «Жальгирис» имеет к Ф4 в Белграде?»



«Антивоенные сообщения — это нормально, но в Каунасе сообщение было не антивоенным, а антироссийским. Чистая пропаганда».



«Вы увидите антивоенные послания, конечно же, в Белграде! Тот же антинатовский флаг у арены и флаг России по трибунам!»

И раз уж «Жальгирис» остался без плей-офф, реальные шансы поехать на «Финал четырёх» в Белград есть у трёх литовцев: Донатаса Мотеюнаса из «Монако», Рокаса Йокубайтиса из «Барселоны» и, конечно же, главного тренера каталонцев Шарунаса Ясикявичюса. Последний негативно высказывался в адрес России и активно выступал за отстранение наших клубов от Евролиги в следующем сезоне. И сербская публика наверняка ему это припомнит.



«Страна-агрессор не должна быть допущена к возвращению в Евролигу. Я литовец, и у меня твёрдая точка зрения на этот вопрос. Мне было бы трудно видеть их в Евролиге. Мы выросли в Советском Союзе и понимаем, что здесь происходит. Мы, литовцы, постоянно чувствуем угрозу. Мы не можем спокойно наблюдать за этой ситуацией».

В 2018-м в Белграде на трибунах было много болельщиков ЦСКА Фото: cskabasket.ru

В общем, сам факт проведения «Финала четырёх» в Сербии может стать проблемой для Евролиги. Но если у России турниры отбирают один за другим, то лишать «Финала четырёх» Сербию было бы перебором. Остаётся надеяться, что до этого не дойдёт, да и на самом турнире обойдётся без серьёзных эксцессов и политики. Решающие матчи сезона пройдут с 19 по 21 мая.