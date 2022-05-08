Яннис — машина и везунчик! 42 очка от грека и три промаха «Бостона» на последних секундах

«Бостон» сравнял счёт в серии с «Милуоки» во втором матче. Первый в их исполнении получился неубедительным. Зато матч №2 вызвал ещё больше вопросов. Что такого изменилось за несколько дней, чтобы вынести действующего чемпиона с разницей в 23 очка?

Ответ, который бросается в глаза — слишком огромная разница в реализации дальних попытках. Джейсон Тейтум и его компания реализовали 20 трёшех из 43 попыток, в то врем как «олени» забили всего 3 из 18! Браун и Тейтум набрали 59 очков на двоих и потерю Маркуса Смарта, кажется, никто не заметил.

Яннис Адетокунбо и Джейлен Браун Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Бакс» приехали домой при счёте 1:1 в серии и были полны решимости сразу обозначить своё преимущество. Гости выпустили Смарта — лучшего защищающегося игрока НБА в нынешнем сезоне. Обилие промахов на первых минутах можно списать на повышенную ответственность, но и дальше команды не баловали зрителей излишней результативностью.

По ходу первой 12-минутки соперники реализовывали по 20% попыток из-за дуги, а всего за первую четверть набрали 19 и 22 очка. Да, хозяева лидировали, но преимуществом это никак не назовёшь.

Уже в первой четверти главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер попросил челлендж. Он хотел расставить все точки в ситуации с фолом в нападении для Янниса Адетокунбо. И не расстроился, что арбитры не стали менять своё решение.



Первый по-настоящему взрывоопасный момент наступил после четырёх минут во второй четверти. «Бостон» перехватил мяч, а Джейсон Тейтум убежал в отрыв и очень сильно хотел забить сверху. Яннис бежал накрывать, но не успел. Данк состоялся, но после контакта двух форвардов, оба отправились на паркет. Тейтум лежал дольше и держался за руку. Арбитры даже пошли смотреть эпизод на наличие неспортивного фола, но просмотр подозрения не подтвердил. К счастью, лидер «Бостона» поднялся и забил бонусный штрафной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на канале Chaz NBA в YouTube.

Борьба и размен набранными очками длились всю первую половину. Спокойствие нарушилось разве что за 4:40 до конца второй четверти, когда Яннис столкнулся в проходе с Робертом Уильямсом и схватился за колено. Полежал секунд 10, встал и принялся с удвоенной энергией атаковать кольцо «Селтикс».

Грик Фрик при своих болельщиках старался быть лучшим во всём: подбирал, отдавал передачи, забивал в проходах, со средней и даже издали! В итоге звезда «Бакс» не просто набрал 42 очка (16 из 30 с игры), но и остановился в двух шагах от трипл-дабла — 42 очка + 12 подборов + 8 передач.

Лидерство хозяев крепло и казалось, что итоговая победа уже вопрос времени. В какой-то момент преимущество стало двузначным. Для столь плотного матча момент поворотный. И в этот самый момент проснулся Джейлен Браун. Именно действия ещё одной звезды, при активной помощи ветерана Эла Хорфорда, позволили гостям вернуться в игру.

Маркус Смарт Фото: Stacy Revere/Getty

Всё в итоге решилось в классической концовке. Маркус Смарт встал на линию штрафных при счёте 103:100 в пользу «оленей». Тактика гостей была нестандартной — решено было забивать первый и намеренно мазать второй, чтобы иметь шанс на подбор и попытку сравнять счёт.

Смарт первый забил. А второй действительно специально смазал. И что самое удивительное — сам подобрал мяч! Попытка Маркуса из под кольца оказалась неудачной… но в толкучке под кольцом до мяча добрался Роберт Уильямс. И снова мимо. В последние мгновения мяч в кольцо пытался переправить Хорфорд, но и его ждало разочарование.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на канале NBA в YouTube.

В итоге время закончилось раньше, чем «кельты» смогли забросить. Сложная победа «Милуоки», которые выходят вперёд в серии — 2:1.