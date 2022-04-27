Дюрант уже не лучший игрок НБА? «Селтикс» размазали «Нетс» в первом раунде плей-офф

В НБА определился первый участник четвертьфинальной стадии плей-офф. Им стал «Бостон», который в первом раунде не потерпел ни одного поражения от «Бруклина» и закрыл серию за четыре матча. Команда Име Удоки – настоящее открытие нынешнего сезона. А вот от «Нетс» такого провала, кажется, никто не ожидал.

В целом сезон для коллектива Стива Нэша получился непростым. Отстранение Кайри Ирвинга от домашних матчей, отъезд Джеймса Хардена, травмы Джо Харриса и Кевина Дюранта… В общем, команда настрадалась, но всё-таки вымучила себе седьмое место на Востоке. В плей-ин «Бруклин» обыграл «Кливленд». Обыграл вполне уверенно, на протяжении почти всего матча удерживая двузначное преимущество. Но это «Кливленд» – прямо скажем, не топ-команда НБА. А вот в плей-офф у «Нетс» возникли серьёзные проблемы.

Не сказать, что «Бруклин» был совсем плох. Все четыре встречи «Бостон» выиграл в клатче. Были и 39 очков у Ирвинга в первой игре, столько же – у Дюранта в последней. К тому же «Нетс» стали первой в истории НБА командой, умудрившейся вылететь из плей-офф со средней реализацией 50% с игры и 40% из-за дуги. В общем, пытались как могли. Но против Джейсона Тейтума и железобетонной защиты «Селтикс» приёма, увы, не нашлось.



Кто больше всех пострадал от оборонительных действий «кельтов», так это Кевин Дюрант. Он был не похож сам на себя. В четырёх матчах игрок реализовал всего 32 из 83 бросков (38%) с игры и допустил 21 потерю, 10 из которых – под опекой Тейтума.

Кевин Дюрант давно не вылетал из плей-офф так рано Фото: Getty Images

«Иногда они бросают против меня двух, трёх игроков, когда я без мяча. Они пытаются нарушить привычный для меня ход вещей – Эл Хорфорд бросает своего игрока, чтобы прихватить меня. Меня прихватывают два или три игрока, куда бы я ни шёл».



Даже самый известный хейтер Леброна Джеймса Скип Бэйлесс, который так долго называл Кей Ди сильнейшим игроком в современной НБА, после провала «Нетс» поменял своё мнение.



«Пока у Кевина Дюранта не появится возможности исправить эту ошибку, я не могу больше утверждать, что он — лучший игрок на планете».

Впервые с 2010 года команда Кевина Дюранта вылетает в первом раунде плей-офф. Тогда Кей Ди играл в своём дебютном плей-офф за «Оклахому» с Расселлом Уэстбруком, с которым, кстати, побеждал в решающей стадии сезона чаще, чем с Ирвингом (57,3% побед против 46,2%).

Ирвинг, при всём уважении, не смог бы в одиночку вытащить команду во второй раунд. Во всяком случае не в противостоянии с «Бостоном». Рассчитывать «Нетс» больше не на кого: ни Сет Карри, ни Брюс Браун, ни Ник Клэкстон на данный момент не являются исполнителями соответствующего уровня. А Бен Симмонс, на появление которого в четвёртом матче так надеялись в «Бруклине», – это вообще отдельная история.

Кайри Ирвинг не смог помочь «Бруклину» в должной мере Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне он не отыграл ни одного матча – ни за «Филадельфию», ни за «Бруклин». Дебют разыгрывающего в новом клубе должен был состояться как раз в четвёртой решающей встрече с «Бостоном». К этому моменту его готовили – в команде подробно обсудили с игроком план его возвращения на площадку. И Симмонс вроде как с этим планом согласился. На протяжении 10 дней он активно тренировался и никаких болевых ощущений не испытывал. Но вот за день до решающей игры боль в спине вернулась, и дебют Бена вновь отложили на неопределённый срок.

В команде этим решением были «удивлены и разочарованы». Извне на игрока предсказуемо обрушился шквал критики. Негативно в его адрес высказались Шакил О’Нил, Реджи Миллер, Чарльз Баркли, Стивен Эй Смит… И только Стив Нэш продолжил выгораживать многострадального Симмонса.



«Бен говорил, что в том, через что он проходит, есть и психологический аспект. Но на каком этапе он находится – об этом я говорить не могу. Что касается организации, то мы очень стараемся поддержать Бена всеми возможными способами, чтобы помочь ему улучшить физическое состояние и вернуться на площадку. А психологическая составляющая является неотъемлемой частью всего этого. Мы хотим помочь, если ему нужна помощь в любом аспекте его жизни или игры».

Бен Симмонс всю серию плей-офф просидел на скамейке запасных Фото: Getty Images

При этом за сезон, в котором Симмонс не провёл ни одного матча, ему полагается $ 33 млн. В «Филадельфии» попытались что-то предпринять и удержали почти $ 20 млн из его зарплаты за все пропущенные тренировки, а также 50 матчей регулярного чемпионата. Правда, в начале апреля Симмонс и его могущественный агент Рич Пол подали иск на возмещение этой суммы в полном объёме. И с этим ему помогает профсоюз игроков НБА.

Кайри Ирвинг недалеко ушёл в этом плане. За этот сезон он должен заработать $ 35 млн, хотя из-за отказа от вакцинации смог отыграть всего 29 матчей в регулярном чемпионате и ещё четыре – в плей-офф. $ 1 млн за игру? Неплохо. При этом непонятно, чего ждать от Кайри в следующем сезоне. Он ясно дал понять, что не намерен уходить из «Бруклина». В его контракте прописана опция игрока, благодаря которой он может либо заработать $ 36,7 млн, либо продлить контракт и получить ещё больше. $ 44,1 млн пойдёт на зарплату Кевина Дюранта, ещё $ 35,4 млн – в карман Бену Симмонсу. Однако нынешний сезон показал, что для успеха в плей-офф этого недостаточно. И в этом, пожалуй, теперь и заключается главная проблема «Нетс».

Разбираться с этим предстоит как менеджменту, так и Стиву Нэшу, которого, несмотря на крах в первом раунде плей-офф, не собираются отправлять в отставку. Да, пока никакой идеи в игру «Бруклина» Нэш не привнёс. Но чего ещё ожидать от специалиста, который только-только начал свою тренерскую карьеру, да ещё и вынужден работать с Дюрантом и Ирвингом? Совладать с ними – задача не из простых. И Нэшу она, возможно, не по силам. Но до тех пор, пока его уважает Кей Ди, место в команде ему обеспечено.



В общем, в нынешнем сезоне «Бруклин» – сплошное разочарование. Прошлым летом «Нетс» называли одним из главных фаворитов, а теперь они единственная команда, которая «отлетела» всухую в первом раунде плей-офф. Так или иначе, сезон для «Бруклина» завершён. Теперь команде предстоит внушительный объём работы над ошибками. А мы понаблюдаем за тем, как в руководстве франшизы будут выкручиваться из сложившейся ситуации.