«Лучший лыжник, чем баскетболист». История Василие Мицича — короля Евролиги

Защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич – один из самых успешных баскетболистов Европы прямо сейчас. Двукратный чемпион Евролиги, двукратный MVP «Финала четырёх» и один из самых высокооплачиваемых спортсменов турнира. Но его европейское приключение совсем скоро может подойти к концу – звездой турецкого клуба активно интересуются в НБА.

Мицич начал заниматься спортом, когда ему было всего четыре года. И нет, тогда он ещё не играл в баскетбол. Юный Василие начинал с горных лыж. Вместе с семьёй он жил в центральной части Сербии, рядом с горой Капаоник, и проводил на склонах по шесть месяцев в году. Мицич был способным ребёнком – он стал четырёхкратным чемпионом Сербии и двукратным чемпионом Балкан в слаломе.

«Я по сей день считаю, что он лучший лыжник, чем баскетболист», – признался отец Василие.

В «Эфесе» Мицич стал настоящим королём европейского баскетбола Фото: anadoluefessk.org

Однако после переезда в Белград с горными лыжами пришлось завязать. Отец хотел отдать Василие в футбол, но сын питал особую страсть к баскетболу, и в возрасте восьми лет он присоединился к юношеской академии ОКК Белград.

Профессиональную карьеру 16-летний Мицич также начинал на родине – в сербской «Меге», где, кстати, успел поиграть с такими звёздными соотечественниками, как Бобан Марьянович и Никола Йокич. После четырёх лет успешных выступлений за команду Василие решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Летом 2014-го он вместе с Йокичем отправился в баскетбольный лагерь для проспектов в Тревизо, где произвёл хорошее впечатление на скаутов. В итоге Мицич был выбран «Филадельфией» на драфте под 52-м номером.

Джокер, выбранный тогда под 41-м номером, спустя год уехал в «Денвер». А вот Мицич остался в Европе – он подписал соглашение с «Баварией», в составе которой дебютировал в Евролиге, а потом отправился в годичную аренду в «Црвену Звезду». Продлевать контракт с Мицичем в мюнхенском клубе не стали, и сезон-2016/2017 он провёл в чемпионате Турции, выступая за «Тофаш» из Бурсы.

В 2017 году Василие присоединился к литовскому «Жальгирису». Сезон-2017/2018 стал одним из самых успешных в истории клуба – под руководством Шарунаса Ясикявичюса команде впервые за почти два десятилетия удалось войти в тройку лучших в Евролиге. Большого вклада успех литовцев Мицич, конечно, не внёс: в 36 матчах он в среднем набирал 7,7 очка, 2,2 подбора и 4,2 передачи. А по окончании сезона серб уехал в «Анадолу Эфес», где наконец раскрылся и стал тем игроком, каким мы его знаем сегодня.

С каждым годом в «Эфесе» статистика Мицича становилась только лучше, а теперь к индивидуальным достижениям прибавились ещё и командные. «Анадолу» во второй раз подряд завоевал чемпионский титул Евролиги, а сербский защитник был оба раза признан MVP «Финала четырёх». Ну что, теперь-то пора в НБА?

Игра «Анадолу Эфес» уже несколько сезонов строится вокруг звёздного серба Фото: anadoluefessk.org

Сейчас права на Мицича принадлежат «Оклахоме» – в 2020 году он стал частью сделки по обмену Эла Хорфорда на Дэнни Грина. Однако в США не верят, что в случае переезда в НБА сербский защитник окажется именно в «Тандер».

«Учитывая, что ему уже 28 лет, Мицич не вписывается в график перестройки «Тандер». Скорее всего, «Тандер» могут рассчитывать как минимум на один пик второго раунда», – пишет USA Today.

В прошлом году Мицичем интересовался другой американский клуб – «Чикаго». Вице-президент «Буллз» Пэт Коннелли даже приезжал в Стамбул на финал турецкой лиги.

Однако агент игрока заявил, что его клиент готов на переход в НБА только в том случае, если в команде ему гарантируют игровое время. И в «Чикаго» этого обещать не смогли. Поэтому спустя неделю Мицич подписал двухлетнее соглашение с «Эфесом», предложившим ему один из крупнейших контрактов в истории Евролиги.

По сообщениям инсайдеров, к 28-летнему игроку уже проявляют интерес за океаном. Но конкретные команды пока не называются.

Василие Мицич в нынешнем сезоне получил приз лучшего снайпера Евролиги Фото: anadoluefessk.org

«Заинтересована ли перестраивающаяся команда «Тандер» в услугах Мицича – вопрос справедливый. Но захочет ли он вообще играть за ныне неконкурентоспособную франшизу? Учитывая это, можно предположить, что сейчас ведутся переговоры о приобретении прав на ветерана драфта. И прошлогодние сообщения позволяют думать, что «Буллз» могут быть вовлечены в эти переговоры», – пишет Bleacher Nation.

В общем, по сравнению с прошлым годом шансы на переход Мицича в НБА только возросли. Да и сам игрок не прочь наконец-то попробовать себя в США:

«Что бы ни случилось, я нахожусь в ситуации, когда у меня есть ещё два года по контракту. Но мне, конечно, нравится рассматривать всевозможные вызовы. И если такой вариант появится, я буду готов рискнуть», — говорит баскетболист.

Лето для Мицича будет очень насыщенным. Выбор предстоит сделать серьёзный: остаться в статусе короля европейского баскетбола или всё-таки попробовать свои силы в лучшей лиге мира?