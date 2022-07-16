Харден уступит $ 15 млн в новом контракте. Как же хитро «Филадельфия» обходит закон НБА

Джеймс Харден прошлый сезон провёл далеко не на самом высоком уровне. По крайней мере, точно не в топ-3 НБА. Его переход из «Бруклина» в «Филадельфию» дал много поводов для оптимизма болельщикам «Сиксерс», а потому проигрыш во втором раунде «Майами» сильно расстроил фанатов клуба. Масла в огонь добавлял ещё и тот факт, что зарплата Бороды — вторая по величине во всей лиге. Больше него зарабатывает только Стеф Карри — $ 45,7 млн против $ 44,3 млн.

Контракт Хардена заканчивался в следующем сезоне, но для этого надо было активировать опцию продления. Если бы Джеймс решился на этот шаг, то заработал бы $ 47,3 млн, но «Филадельфия» была бы сильно ограничена в манёврах на рынке свободных агентов. В частности, были бы сложности с подписанием контракта с Пи Джей Такером.

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Харден в итоге поступил благородно, отказавшись от опции продления. Его клуб выписал трёхлетний контракт Такеру на $ 33 млн, а Джеймс должен был решить, на сколько лет он готов подписаться по уменьшенному контракту. Казалось, что это уже вопрос решённый. Но всё оказалось не так просто.

О желании сократить зарплату и продляться именно с «Филадельфией» Хардена спросили через несколько минут после поражения в шестой игре с «Хит». Тогда игрок очень дипломатично ушёл от ответа в стиле большинства политиков.

«Я буду здесь. Сделаю всё возможное, чтобы этой команде продолжать расти и сражаться с лучшими. Это моя цель», — сказал Джеймс, обойдя вопрос о финансовой стороне. Это заставило скептиков сомневаться в искренности слов спортсмена.



Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори говорил, что Хардена будет ждать двухлетний контракт на $ 32 млн за сезон, где второй год будет опцией игрока. Это было в начале июля, и тогда Мори смотрел на всё позитивно, обещая, что в ближайшие дни контракт будет подписан и эта новость станет достоянием общественности.



Но контракт до сих пор не подписан.

Джеймс Харден Фото: Mitchell Leff/Getty Images

С одной стороны, Мори и Харден очень хорошо знают друг друга и успешно работали в «Хьюстоне», где первый был генеральным менеджером. Ради усиления команды и хороших отношений с руководителем клуба Харден может пойти на снижение зарплаты на целых $ 15 млн. Команда с Джеймсом, который начнёт сезон с самого начала, может стать по-настоящему чемпионского уровня и претендовать на заветный титул, которого, кстати, до сих пор нет в коллекции двух главных звёзд команды Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида.



Чемпионский перстень — это очень правильная и светлая перспектива, но Харден никогда не был тем игроком, который жертвует огромными деньгами ради шанса на титул. Кроме того, контракт по схеме 1+1 очень выгоден клубу, но точно не игроку.

Во-первых, очевидно, что $ 15 млн – это большие деньги даже по меркам человека, заработавшего $ 250 млн. Во-вторых, такой контракт обяжет Бороду выкладываться на максимум для того, чтобы повысить собственные акции и подписать на следующий сезон максимальный контракт. Не факт, что это получится, поскольку Хардену в августе исполнится 33 и с ним уже случались травмы, после которых приходилось пропускать много матчей.



«Мне повезло по ходу карьеры обходиться без серьёзных травм – операций и подобных вещей. Но в течение последних двух лет я имел дело с определёнными трудностями с подколенными сухожилиями, а это довольно проблематично. Так что я использую это лето как возможность сделать что-то для себя, работаю над тем, чтобы вернуться на элитный уровень. Знаю, что могу быть на этом уровне, и буду на нём.



Таков мой приоритет номер один. Баскетбол – это такой двигатель, который движет всем: благодаря ему мы сейчас с вами разговариваем, все партнёры, которые у меня есть, и замечательные вещи, которые происходят со мной за пределами площадки – всё это баскетбол. Так что я должен быть уверен, что всё идет как надо», – сказал Харден, который, к удивлению многих, не загорает под солнцем на пляже, а усиленно тренируется.

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Нет никаких данных о том, почему агент Хардена, сам игрок и «Филадельфия» до сих пор не объявили о подписании контракта. И с каждым новым днём версий становится только больше. Определённо, представителям Джеймса есть что обсуждать и за что беспокоиться. Но если контракт на $ 32 млн будет подписан, лига, скорее всего, будет расследовать его на предмет сокрытия доходов. Как когда-то было с Андреем Кириленко, который отказался от $ 10 млн «Миннесоты» и подписался с «Бруклином» российского владельца Михаила Прохорова на $ 4 млн.

Бывший генеральный директор «Бруклина» Бобби Маркс, работающий аналитиком на американском телевидении, разложил ситуацию по полочкам.



«Я действительно ожидаю, что это [подписание контракта Хардена и «Филадельфии»] произойдёт. Давайте просто сопоставим факты. Бывший владелец клуба Майкла Рубин – миллиардер, владелец гиганта в производстве спортивной одежды – только что устроил большую вечеринку. Там были все эти парни из НБА. У него близкие отношения с Джеймсом Харденом. Они сблизились ещё тогда, когда Харден был в форме «Бруклин Нетс», это факт. А теперь Харден берёт на 15 миллионов долларов меньше.



Я переписывался с парой команд и спросил: «Что означают эти 15 миллионов долларов? Это акции Fanatics? И мне ответили: «Может быть». НБА расследовала дело Андрея Кириленко, когда он отказался от 10 миллионов «Миннесоты» и подписал контракт на 4 миллиона с «Нетс», потому что у них был русский владелец. Лига понимала, что он мог получить разницу через оффшорный счёт.



Думаю, нужно обратить внимание на разницу. Это ведь не пять миллионов долларов вместо шести миллионов долларов. Лиге следует присмотреться к «Сиксерс». Конечно, клуб может сказать: «Он делает это по доброте душевной, потому что хочет помочь команде стать лучше». Возможно, так оно и есть, и это здорово. Но на месте лиги я бы обязательно изучил сделку», – сказал Маркс.



За шумихой вокруг потенциального перехода Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга история Хардена может немного потеряться. Клуб и игрок стараются сделать всё без лишнего шума, но, кажется, избежать обсуждений и разбирательств им не удастся.