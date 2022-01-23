Обменять игрока без рыночной ценности. «Лейкерс» предстоит справиться с тяжелейшей задачей

Расселл Уэстбрук тянет «Лос-Анджелес» на дно. Другие клубы это прекрасно видят и не хотят с ним связываться.

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук — самый обсуждаемый игрок НБА последних дней. Случилось это по нескольким причинам.

Во-первых, Расселл был очень недоволен заменой на последних минутах матча с «Индианой» (104:111). Главный тренер «Лос-Анджелеса» Фрэнк Вогель наконец-то сделал что-то решительное, убрав неэффективного исполнителя в концовке. Уэстбрук вышел из себя, начал ругаться и хотел самовольно покинуть арену ещё до финальной сирены. К счастью, Расселла сдержал одноклубник Деандре Джордан, иначе вокруг и без того неспокойных «Лейкерс» разгорелся бы ещё один скандал.

Во-вторых, в НБА приближается трансферный дедлайн. Не секрет, что в идеальной ситуации «Лейкерс» с удовольствием сбросили бы контракт Уэстбрука на $ 44 млн в этом сезоне и $ 47 млн в следующем. Проблема в том, что у Расселла, по данным ряда инсайдеров, нет вообще никакой рыночной ценности.

Известный аналитик НБА кратко резюмировал сложившуюся ситуацию.

«Слушайте, Расселл Уэстбрук успел поиграть с множеством крутых партнёров. Он играл вместе с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом, Брэдли Билом, Полом Джорджем, теперь вот с Леброном Джеймсом. И сколько у него чемпионских титулов? Правильно, ноль.

Мы сейчас в той точке времени, когда единственная причина, по которой Уэстбрука не меняют – это его контракт. Расселл проваливает сезон. Он даже не рассматривается всерьёз в качестве участника Матча звёзд. Когда такое было?! Будь контракт Уэстбрука обмениваемым, «Лейкерс» избавились бы от него уже завтра», – сказал Смит в эфире шоу First Take.

Уэстбрук совершил 191 потерю в нынешнем сезоне — худший результат в НБА. Расселл набирает в среднем 18,5 очка при неубедительной точности 30,2% из-за дуги. Разыгрывающий принимает плохие решения на площадке и бесполезен в напряжённых концовках. Продуктивность Расселла далека от звёздного уровня. И тем более не соответствует игроку, который заслуживает получить $ 91 млн за два года.

Пока вызвался лишь один желающий взвалить на себя раздутую зарплату Уэстбрука. Вот только для «Лейкерс» это предложение абсолютно невыгодно. «Хьюстон Рокетс» готов принять Расселла, отдав Джона Уолла. «Рокетс» также требуют от «Лос-Анджелеса» пик первого раунда драфта 2027 года.

Уолл получает аналогичную зарплату, но «Хьюстон» в нынешнем сезоне перестал его заигрывать. Джон подвержен травмам и неэффективен, даже когда выходит на площадку. «Рокетс» словно решили посмеяться над «Лейкерс». Если и есть в НБА контракт хуже, чем у Уэстбрука, то это соглашение Уолла. Вдвойне ироничен тот факт, что в 2020-м «Хьюстон» уже сбрасывал Расселла в «Вашингтон Уизардс» в обмен именно на Джона Уолла.

«Лейкерс» рассматривают несколько вариантов усиления в преддверии дедлайна обменов 10 февраля. Среди игроков, которых клуб видит в качестве возможного усиления – Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерз») и Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»). В качестве активов, которые «Лейкерс» могут использовать при обмене, называются Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Кендрик Нанн, пики первого раунда драфтов 2027 или 2028 года, пики 2-го раунда, а также минимальные контракты Кента Бэйзмора, Уэйна Эллингтона, Дуайта Ховарда и Деандре Джордана.

Уэстбрука среди них нет, потому что, кроме «сливающего» «Хьюстона», никто не рискнёт с ним связываться. Да и другие игроки являются «активами» весьма условно, потому что не представляют практически никакого интереса для остальных клубов. Есть высокая вероятность, что «Лейкерс» никак не удастся усилиться. Да, можно сбросить дешёвые контракты неэффективных ролевиков, но в качестве компенсации ничего стоящего всё равно не удастся получить.

У «Лейкерс» самое сложное расписание в лиге до трансферного дедлайна 10 февраля. Прямо сейчас «озёрные» проводят турне по Востоку и будут встречаться с контендерами «Майами», «Бруклином», «Филадельфией», Да и соперники вроде «Шарлотт» и «Атланты» очень тяжёлые для нынешнего «Лос-Анджелеса». Как минимум три поражения на отрезке из пяти ближайших игр — реальная угроза для «Лейкерс». Можно надеяться на возвращение в строй пропустившего месяц Энтони Дэвиса, но чудес от него сразу же ждать не стоит. Тем более что даже при наличии Энтони на площадке ситуация была аналогичной — «Лейкерс» пребывали в зоне плей-ин и никак не могли ворваться в топ-6.

Сейчас команда Вогеля занимает седьмое место в Западной конференции с результатом 23-23. Шестой «Денвер» (23:21) находится в зоне досягаемости, но с учётом сложности календаря «Лейкерс», скорее, позволят конкуренту оторваться, а не настигнут его.

Леброн Джеймс приближается к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в истории НБА быстрее, чем ожидалось. Потому что Уэстбрук и другие игроки «Лейкерс» не оказывают ему никакой помощи. В данный момент никто не рассматривает «Лос-Анджелес» как реального претендента на титул. Сброс контракта Уэстбрука и чистка рядов ролевиков могла бы изменить ситуацию, но это тяжелейшая и, вероятно, невыполнимая задача. Не такого заката карьеры ожидал 37-летний Леброн. Неспроста в экспертной среде всё чаще звучат заявления, что Джеймс сейчас больше сосредоточен на личной статистике. Чемпионское звание ему вряд ли светит. Как минимум не в этом сезоне.

Рисковая затея с Уэстбруком и привлечением ветеранов НБА себя не оправдала. Можно надеяться только на чудо. Тот же Уэстбрук год назад вытащил «Вашингтон» со дна турнирной таблицы в плей-офф, преобразившись после перерыва на Матч звёзд. Возможно, подобное случится и в Лос-Анджелесе. Но «Лейкерс» всё равно будут котироваться ниже контендеров «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс» даже при воплощении данного сценария.