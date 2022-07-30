Лучший клуб НБА рассыпается на глазах. Тяжёлый удар «Уорриорз» получили от лидера клуба

Чемпионский состав «Голден Стэйт» потихоньку начинает распадаться. В это межсезонье действующие чемпионы уже потеряли Отто Портера, Гэри Пэйтона и Неманью Бьелицу. Но это ещё ничего по сравнению с тем, что будет ждать команду следующим летом. Свободными агентами могут стать сразу несколько ключевых игроков, включая Дрэймонда Грина. Неужели он станет первым игроком «Большого трио», который покинет «Уорриорз»?

Сейчас у Грина остаётся два года по контракту с «Голден Стэйт», однако на сезон-2023/2024 действует опция игрока. В случае отказа он может стать свободным агентом уже следующим летом и попробовать удовлетворить свои финансовые запросы в другом месте. Но сделать это будет не так просто.

Дрэймонд Грин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Грин уже сейчас обозначил свою позицию предельно чётко. Форвард рассчитывает на максимальное продление: четыре года и $ 138,4 млн. Такое соглашение он сможет подписать уже 3 августа. Оно подразумевает отказ от опции и гарантирует Дрэймонду $ 164,2 млн к 2027 году (на тот момент ему будет 37 лет).

Сам игрок хочет остаться в «Уорриорз», но, по слухам, ради максималки он готов рассмотреть различные варианты продолжения карьеры. При этом возможный отъезд одноклубника опечалит главную звезду команды – Стефа Карри, а этого никто не хочет. У Стефа остаётся четыре года по контракту, и он рассчитывает, что на протяжении этого периода с ним будут играть Грин и Клэй Томпсон.

Однако с выдачей максималки «Уорриорз» не торопятся. В руководстве команды предпочитают обсудить продление следующим летом – за год до истечения контракта. Типичный «Голден Стэйт», в прошлом году не сделавший исключения даже для Стефена Карри. Но Стеф в итоге получил своё продление на $ 215 млн, и к этому нет никаких вопросов. А вот получит желаемое продление Грин? Скорее нет, чем да.

Дрэймонд Грин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Феноменальная игра Грина в защите и на подборе – системообразующий элемент чемпионского «Голден Стэйт». Но для своей команды куда более ценен, чем для любой другой, и его успешный переход достаточно тяжело представить. Как минимум потому, что другой такой команды в лиге нет и коллектив Стива Керра работает иначе, чем остальные 29 клубов. И вне сформировавшейся в «Уорриорз» структуры полезность Дрэймонда заметно снизится. Ведь то, как используют Грина в Сан-Франциско, делает его игроком заметно лучшим, чем он объективно на данный момент является. Учитывая это и тот факт, что Грин уже прошёл свой пик и набирает семь очков в среднем за игру, не особо верится, что ему рискнут выдать максималку где-нибудь ещё.

К тому же даже внутри качественно выстроенной системы, сам Дрэй уже начинает сдавать позиции. Никто не забыл, как после четырёх матчей финала у него было больше фолов, чем набранных очков. Или как в четвёртой игре Стив Керр посадил его на скамейку в решающий момент. То ли возраст даёт о себе знать, то ли ещё что, но Дрэймонд уже не так стабилен, как несколько лет назад. Если выбирать между ним и Эндрю Уиггинсом с Джорданом Пулом, выбор очевиден. При этом с Уиггсом уже ведутся предварительные переговоры о продлении.

Дрэймонд Грин с мячом Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Но как на это отреагирует сам Грин? Запишет подкаст? Или запросит обмена? Вряд ли. Ведь Дрэймонд, как все мы знаем, – товарищ темпераментный, но при этом далеко не глупый. Поэтому как-то не верится, что он настолько переоценивает свою значимость. Особенно в нынешней ситуации, когда платёжка «Уорриорз» раздута до предела. В предстоящем сезоне только Карри, Грин и Томпсон получат $ 122 млн на троих. Это при потолке зарплат в $ 123,6 млн!

Конечно, в «Голден Стэйт» Грин может рассчитывать на бонус за лояльность. Все 10 лет свой карьеры он провёл в «Уорриорз», выиграл с командой четыре титула и стал важной её частью. Но как долго он сможет продолжать играть и приносить пользу? В этом вся загвоздка. Взять тех же Уиггинса и Пула. Первому – 27 лет, второму – 23. У Эндрю впереди минимум пять лет игры на высоком уровне, у Джордана – все 10. Если максималку запросят и Грин, и Пул, «Уорриорз» окажутся в затруднительном положении. Но как бы грустно это ни звучало, смена поколений в клубе уже не за горами. И «Голден Стэйт» должен быть к ней готов.

В информационное пространство даже вышла мама Дрэймонда, которая встала на защиту отпрыска, не согласившись, что тот недостоин максимального контракта.

«Многие из вас говорят, что он не должен получить максимальный контракт, но ребятам, которые ничего не выиграли, платят большие деньги, исходя из их потенциала», – написала Мэри Бэйберс-Грин.

Думается, мать форварда просто ретранслирует мысли самого баскетболиста, которому должно быть обидно, когда он видит, как огромные контракты выдают молодым парням, не сыгравшим даже одного полного сезона (не говоря уже о плей-офф).

В ситуации с Грином наиболее реалистичным представляется следующий исход: через год ни одна команда не предлагает ему максималку, он активирует опцию, а летом 2024-го соглашается на условные 80/4 от «Уорриорз». Но как всё сложится на самом деле, пока не знает ни сам Грин, ни руководство команды.