Бронза Лондона — главное достижение нашего баскетбола за 10 лет. Где сейчас герои тех Игр?

10 лет прошлого с того момента, как мужская сборная России завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне. С тех пор много воды утекло, и для тех 13 человек, которыми гордилась вся страна, многое переменилось. Рассказываем, куда судьба занесла представителей сборной России образца 2012 года, которая завоевала первые в истории нашего мужского баскетбола медали Олимпиады.
Евгений Воронов
Минувший сезон Евгений Воронов провёл в составе пермской «Пармы». Там его карьера, можно сказать, возродилась – возрастной защитник выдал один из лучших своих сезонов после неудачного года в «Химках». Он стабильно получал игровое время и стал главным снайпером команды, набирая 11,1 очка в среднем за игру. Его коллективу даже удалось выйти в плей-офф Единой лиги – правда, дальше четвертьфинала пермякам пробиться не удалось. В первом раунде они уступили «Локомотиву-Кубань» со счётом 0:3.
И хотя в «Парме» у Воронова всё складывалось неплохо, следующий сезон он начнёт в составе МБА – дебютанта Лиги ВТБ. Игрок то ли так и не сработался с тренером Евгением Пашутиным, то ли сам решил перебраться обратно в столицу. Как бы то ни было, опытный Воронов будет отличным усилением молодого состава МБА.
Про Олимпиаду Евгений вспоминает нечасто и признаётся, что какие-то детали просто стёрлись из памяти, несмотря на их высокую значимость.
Сергей Карасёв
На момент завоевания бронзовой медали в Лондоне Сергею Карасёву было всего 18 лет. С тех пор он успел поиграть в «Кливленде» с Кайри Ирвингом, Тристаном Томпсоном, Андерсоном Варежао и другими звёздами, в «Бруклине» – с Андреем Кириленко, вернуться в «Триумф», на тот момент уже переименованный в «Зенит», и завоевать с родной командой долгожданный чемпионский титул в 2022-м. В какой-то момент даже казалось, что карьера Сергея из-за постоянных травм быстро идёт к закату, но плей-офф-2022 вернул веру.
В минувшем сезоне именно Карасёв стал настоящим икс-фактором решающей стадии турнира. Он набрал фантастическую форму и вернулся на уровень, который демонстрировал ещё до своего отъезда в «Химки» 2019 году. Он расстреливал из-за дуги с высочайшим процентом, бился в защите, да и в целом был одним из главных действующих лиц чемпионского состава «Зенита». В следующем сезоне Сергей продолжит выступать за «Зенит».
Антон Понкрашов
Летом 2012-го Антон Понкрашов был игроком московского ЦСКА. После этого были пять лет в роли капитана УНИКСа, возвращение на малую родину – в Санкт-Петербург – и даже выступление в любительской лиге, где Понкрашов поддерживал форму, будучи свободным агентом. Позже он оказался в «Химках», а после развала команды выбрал для себя неожиданное направление – Иран. Там россиянин провёл минувший сезон и помог своему коллективу выйти в местный «Финал четырёх», где в итоге занял с командой третье место.
Помимо этого, в прошлом году Понкрашов также активно тренировался с олимпийской сборной России по баскетболу 3х3. Правда, на заветной Олимпиаде в Токио так и не сыграл – остался в роли первого запасного и не скрывал своего разочарования.
Но теперь Понкрашов, кажется, решил завязать с экспериментами. В следующем сезоне он вернётся в Лигу ВТБ, активно нуждающуюся в российских баскетболистах. Антон сменил агента и подписал контракт с «Нижним Новгородом». Клуб станет восьмым в его профессиональной карьере, что, кстати, является рекордом Единой лиги ВТБ.
Виталий Фридзон
На Олимпиаду в Токио Виталий Фридзон приезжал в качестве лидера «Химок» и новоиспечённого обладателя Кубка Европы. Правда, уже спустя год девятилетняя история сотрудничества с жёлто-синими подошла к концу. Виталий перебрался в московский ЦСКА – там он провёл пять лет, став пятикратным чемпионом России, а также победителем Евролиги. Ещё два года Фридзон отыграл в «Локомотиве», а в 2020-м перешёл в «Зенит», куда вернулся в прошлом сезоне, чтобы внести свою часть в чемпионский успех.
Хотя ещё прошлым летом казалось, что в Санкт-Петербурге Фридзон не задержится. Он официально покинул «Зенит» и, по слухам, собирался продолжить карьеру в московском клубе, однако в феврале всё-таки вернулся в Северную столицу. Клуб всеми силами старался закрыть позиции, пострадавшие от отъезда легионеров. В итоге ветеран помог команде в 18 встречах и завоевал третье в карьере золото внутреннего чемпионата, став первым игроком в истории турнира, которому удалось сделать это с тремя разными командами. А в это межсезонье сине-бело-голубые продлили контракт с опытным баскетболистом – он проведёт в «Зените» как минимум ещё один год.
Дмитрий Хвостов
Дмитрий Хвостов был одноклубником Фридзона по «Химкам» и так же, как старший товарищ, покинул клуб через год после Олимпиады в Лондоне. Однако Хвостов отправился в менее титулованный клуб – «Нижний Новгород». Там он по-настоящему раскрылся, но даже после крайне удачного для себя сезона-2015/2016 был вынужден покинуть перестраивающийся клуб. Следующие три года он провёл в «Локомотиве», где завоевал серебряные медали Еврокубка и стал обладателем Кубка России, а позже отправился в «Зенит».
Тогда петербуржцы рискнули, предложив ему долгосрочный контракт – незадолго до этого Хвостов получил серьёзную травму колена. Со временем разыгрывающий восстановился, но на прежний уровень так и не вернулся. Прошлым летом он покинул «Зенит» и отправился обратно в «Нижний Новгород». Команда добралась до четвертьфинала Лиги ВТБ, где уступила ЦСКА. Однако Хвостов помог своему коллективу всего в семи матчах, а плей-офф пропустил из-за травмы. А жаль!
Сергей Моня
Ещё одним игроком «Химок», приехавшим на Олимпийские игры в Великобританию, был Сергей Моня. Но он, в отличие от двух вышеупомянутых одноклубников, остался в подмосковной команде надолго и даже стал рекордсменом по количеству проведённых матчей. Команду он, как и большинство игроков, покинул в прошлом году после вылета жёлто-синих в Суперлигу на фоне финансовых трудностей. Некоторое время Моня оставался «безработным». Вроде как планировал подписать контракт с «Автодором», но не стал, в «Парму» его не взяли из-за возникших трудностей со здоровьем… Но в начале марта Сергея вместе с Виталием Фридзоном и Егором Вяльцевым забрал оставшийся без легионеров «Зенит».
В итоге Моня провёл 20 матчей за «Зенит» и взял второе в своей карьере чемпионство. Однако в следующем сезоне выступать за клуб из Санкт-Петербурга он всё-таки не будет – контракт с ним продлевать не стали. И хотя 39-летний ветеран подумывает о завершении карьеры, он всё ещё готов рассмотреть предложения, которые ему поступят.
Алексей Швед
Для Алексея Шведа 2012 год стал переломным. Незадолго до старта Олимпиады он перешёл из ЦСКА в «Миннесоту» – именно там начиналась его заокеанская карьера. В США защитник успел поиграть за «Тимбервулвз», «Сиксерс», «Рокетс» и «Никс» и имел все шансы остаться в НБА на подольше. В «Нью-Йорке» ему предложили контракт, но стороны не сумели договориться о зарплате, и Алексей предпочёл вернуться в Россию. Он перешёл в «Химки», где стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.
Шесть лет своей карьеры защитник посвятил подмосковному клубу, но на фоне финансовых сложностей, возникших в прошлом году, был вынужден покинуть команду и вернуться в ЦСКА, где ему предложили трёхлетний контракт. Первый сезон после перехода, конечно, получился далеко не идеальным – тут и новая роль в команде, и отъезд легионеров, и серьёзная травма в решающем матче плей-офф. Армейцы остались без золота, но списывать их и самого Шведа со счетов пока рано. Он по-прежнему главный российский баскетболист и не собирается отдавать этот статус.
Александр Каун
Баскетбольная карьера Александра Кауна получилась не самой продолжительной: на протяжении семи лет он играл в ЦСКА, а в 2015-м перебрался в «Кливленд» к Тимофею Мозгову. На тот момент командой руководил Дэвид Блатт – именно под его руководством наши спортсмены взяли бронзу Олимпиады в Лондоне. Но о наставнике команды мы поговорим чуть позже.
В «Кэвс» Каун провёл один год, приняв участие лишь в 25 матчах, зато успел поиграть с Леброном Джеймсом и стать чемпионом НБА. Летом 2016-го его обменяли в «Филадельфию», откуда россиянина сразу же отчислили. И на этом его игровая карьера подошла к концу.
Александр оставил баскетбол где-то в далёком прошлом и полностью посвятил себя семье. Сейчас Каун вместе с женой и детьми проживает в США, где у него свой бизнес, и на протяжении последних лет о нём мало что слышно.
Тимофей Мозгов
К Олимпийским играм в Лондоне Тимофей Мозгов подходил в качестве лидера национальной команды. На тот момент центровой уже провёл два года в НБА и имел на руках долгосрочный контракт с «Денвером». Именно оттуда он перебрался в «Кавальерс», где к нему в дальнейшем присоединился Каун. Но на завоевании чемпионского перстня Мозгов, в отличие от соотечественника, не остановился.
В 2016 году ему выдали контракт на $ 64 млн в «Лейкерс», где он отыграл всего один сезон. Позже игрока обменяли в «Бруклин», оттуда в «Шарлотт», а потом – в «Орландо». Однако за «Мэджик» Тимофей не отыграл ни одного матча и летом 2019-го был отчислен, а зарплату россиянина даже исключили из платёжки клуба.
Мозгов вернулся в «Химки», за которые выступал до отъезда в НБА, однако в сезоне-2019/2020 не сыграл ни одного матча всё из-за той же травмы. В апреле 2021-го он впервые за три года вышел на площадку. Однако в подмосковном клубе игрок, само собой, не задержался по всё той же причине – финансовые сложности в «Химках». Мозгов вёл переговоры с «Локомотивом», но договорённости они так и не достигли. В итоге он присоединился к «Руне» в декабре прошлого года. Мозгов поиграл за московский клуб, однако в начале марта уехал в США по семейным обстоятельствам и не помог «Руне» в плей-офф Суперлиги. Что он планирует делать в следующем сезоне – неизвестно. В мае агент Мозгова сообщил, что о продолжении карьеры они даже не разговаривали, так как игрок продолжал решать семейные вопросы.
Семён Антонов
На Олимпийские игры – 2012 Семён Антонов приезжал в качестве игрока «Нижнего Новгорода». По окончании турнира команда выдала ему второй контракт на три года, и вплоть до 2016 года форвард защищал цвета «Нижнего», будучи капитаном команды. Там он стал серебряным призёром Единой лиги, а также был признан лучшим российским игроком турнира в 2014-м.
После сезона-2015/2016 Антонов вместе с вышеупомянутым Хвостовым покинул «Нижний». Семён присоединился к московскому ЦСКА, за который по сей день, спустя шесть лет, продолжает стабильно выступать. В прошлое межсезонье московский клуб продлил с ним контракт на три года, так что 33-летний Антонов останется в ЦСКА как минимум до лета 2024-го.
Андрей Кириленко
Незадолго до старта Олимпийских игр Андрей Кириленко вернулся в НБА после годичного перерыва – локаутный сезон-2011/2012 он отыграл в московском ЦСКА. В июле 2012-го россиянин подписал контракт с «Миннесотой», где достойно провёл сезон, будучи игроком стартовой пятёрки.
Следующим летом игрок отказался от опции на $ 10 млн и вышел на рынок свободных агентов, где получил предложение от «Бруклина». Кириленко провёл в команде год, после чего активировал опцию ещё на один сезон, но был обменян в «Филадельфию», откуда его отчислили раньше, чем он успел провести свой дебютный матч.
Зимой 2015-го Кириленко вернулся в ЦСКА и по окончании сезона объявил о завершении спортивной карьеры. В августе того года он был избран президентом Российской федерации баскетбола и по сей день занимает этот пост.
Виктор Хряпа
На Олимпиаду в Лондоне Виктор Хряпа поехал через четыре года после того, как покинул НБА и вернулся в московский ЦСКА в 2008-м. Суммарно в составе красно-синих он провёл аж 12 лет, завоевав множество трофеев и став настоящей легендой клуба. В 2018 году игрок завершил карьеру, пускай и неофициально. Сам Виктор это называл лишь «паузой», на площадку он так и не вернулся.
Сейчас Хряпа фактически пропал с радаров. После того как он закончил с баскетболом, Андрей Кириленко на короткое время привлекал его к работе в РФБ, а Андрей Ватутин, по слухам, предлагал должность в структуре ЦСКА. Но ни с федерацией, ни с работой в клубе, видимо, так и не сложилось. В феврале 2021-го Хряпа рассказал, что на безвозмездной основе помогает главному тренеру детской спортшколы «Динамо», где на тот момент играл его сын Владимир.
Дэвид Блатт
Наставник Дэвид Блатт работал в национальной команде с 2006 года. Буквально через пару месяцев после успеха на Олимпиаде он подал в отставку и полностью посвятил себя клубной тренерской деятельности. На тот момент он возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива. В 2014 году команда под его руководством выиграла Евролигу впервые за девять лет, после чего Блатт распрощался с израильским коллективом и начал искать работу в НБА.
Его пригласили в «Кливленд», где специалист проработал до 2016-го. Однако под его руководством «Кэвс» провели только половину чемпионского сезона, так как зимой наставник был уволен с поста главного тренера. Тогда генменеджер команды Дэвид Гриффин назвал причиной увольнения разногласия во взглядах с руководством. Должность Блатта занял его помощник, Тайрон Лю, проработавший в «Кливленде» ещё два года после этого, а Дэвиду по окончании сезона прислали чемпионский перстень.
Следующим шагом в карьере специалиста стала «Дарушшафака», выигравшая под его руководством Еврокубок. После этого он отравился в «Олимпиакос», однако спустя год покинул греческую команду – у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, из-за чего он взял паузу в тренерской карьере. С тех пор он работал консультантом в нескольких клубах НБА, а этим летом стало известно, что он будет консультировать «Маккаби».
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