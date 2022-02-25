Выиграл титул с Леброном и пропал. Где сейчас первый русский чемпион НБА Александр Каун

В 2016 году произошло знаменательное событие для российского баскетбола – сразу двое наших игроков Тимофей Мозгов и Александр Каун стали первыми чемпионами НБА из России.

Мозгов до сих пор продолжает карьеру, выступая в «Руне» из Суперлиги. Титул в составе «Кливленд Кавальерс» помог Тимофею получить крупный 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». 35-летний Мозгов – один из самых успешных российских баскетболистов в новейшей истории. Выше можно поставить разве что только Андрея Кириленко. Ещё одним чемпионом в составе «Кавальерс» стал Александр Каун – талантливый центровой, попавший в лигу на закате карьеры. Но в последнее время о нём мало что слышно. Александр завершил карьеру в 31-летнем возрасте сразу после завоевания чемпионского титула НБА. Чем он занимался после этого?

Каун родился в 1985 году в Томске, где жил, учился и тренировался в спортивной школе до 16 лет. А потом он перебрался в США, чтобы обучаться в Воздушной академии штата Флорида по студенческому обмену. О баскетболе, по словам самого Александра, он тогда совсем не думал. Однако тренер местной команды обратил внимание на его рост и пригласил на тренировку. В итоге после школы игрок получил предложения от трёх престижных университетских команд: из «Дьюка», «Айовы» и «Канзаса». И сделал выбор в пользу последней.

В «Канзас Джейхокс» Каун провёл четыре года. Он принял участие в 135 матчах (65 в старте), набирая в среднем 6,1 очка, 3,9 подбора и 1,1 блок-шота. Сначала россиянин был основным центровым команды, а в своём заключительном сезоне перешёл на роль шестого игрока. В том году «Канзасу» удалось завоевать чемпионство, и Александр стал первым победителем NCAA из России.

Как рассказывал американский экс-баскетболист Рон Бейкер, в США Каун был настоящей звездой:

«Если взять штат Канзас, где баскетбол как религия, нет такого человека, кто бы не знал Кауна. Если он будет идти по улице, его начнут останавливать на каждом шагу, брать автографы и фотографироваться».

Каун до сих пор сохраняет связь с «Канзасом», время от времени посещая матчи команды со своей женой Тэйлор Каун (девичья фамилия – Блу), которая была футболисткой «Канзаса». После победы в NCAA Александр выставил свою кандидатуру на драфт, где был выбран «Оклахомой» (тогда ещё называвшейся «Сиэтл Суперсоникс») под общим 56-м номером. Пик в конце второго раунда обуславливался тем, что у Кауна на руках уже был контракт с московским ЦСКА. 23-летний талант решил начать свою профессиональную карьеру в Европе.

«Очень хотелось попробовать себя в родной России, где я никогда не играл на взрослом уровне. А тут сразу предложение из великого ЦСКА. Причём не самое плохое в финансовом плане – не скрою, денежный вопрос имел значение. В первые годы в NBA я бы точно не получал столько, сколько в Москве», – рассказывал Каун.

В ЦСКА Александр провёл семь сезонов, в каждом из которых москвичи становились победителями внутреннего чемпионата. Правда, Каун ни разу не выигрывал Евролигу, несмотря на то что его команда шесть раз выходила в «Финал четырёх». В составе красно-синих он отыграл 369 матчей (251 в старте), в среднем набирая 8,3 очка и 3,6 подбора за 17,5 минут.

Каун покинул ЦСКА по окончании контракта летом 2015 года и даже объявил о завершении карьеры. Он признался, что баскетбол уже не приносит ему такого удовольствия, как раньше. Однако появившаяся на горизонте перспектива всё-таки поиграть в НБА внесла свои коррективы.

«У меня и не было других вариантов, это была единственная опция. Я не могу сказать, что мечтал об НБА, но думал: было бы здорово поиграть в этой лиге. Завершить карьеру на такой высокой ноте. И рад, что мне это удалось», – говорил Каун.

По слухам, им интересовались «Сан-Антонио» и «Бруклин». Но в итоге 30-летний бигмен вместе с соотечественником Тимофеем Мозговым перебрался в «Кливленд», который на тот момент возглавлял Дэвид Блатт. С Кауном они были хорошо знакомы – с 2006-го по 2012-й специалист работал с мужской сборной России. Под его руководством Александр стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне.

Дебют Кауна в НБА состоялся 29 октября 2015 года. В том сезоне он провёл за «Кэвс» 25 матчей, в которых в среднем набирал всего 0,9 очка и 1 подбор за 4 минуты. Зато поиграл с Леброном и добавил в свою копилку титул чемпиона НБА, вместе с Мозговым став первым россиянином, кому это удалось. Король, кстати, лично отметил вклад парней в завоевание титула:

«Саша, мне тут написал один мой хороший товарищ, которого зовут Марио Чалмерс. Он написал: «Ты не можешь выиграть титул без представителя Канзаса в команде». И я ответил: «Чёрт, ты же прав. Я выиграл два титула в «Майами» с тобой и ещё один сейчас с Сашей». Саша, ты сделал в этом году очень многое, хотя этого и никто не видел – работал на тренировках с Мозговым, готовился к матчам, впахивал каждый день».

Однако продлевать контракт с Кауном в «Кливленде» всё равно не стали. Игрока обменяли в «Филадельфию», откуда он был отчислен в июле 2016-го. Его контракт на сезон-2016/2017 с зарплатой $ 1,3 млн был полностью гарантированным. Но в «Сиксерс» готовы были взять на себя все обязательства, так как получили от «Кавальерс» финансовую компенсацию, превышавшую положенную Кауну сумму.

На этом игровая карьера Александра подошла к концу. Он заявил, что намерен полностью посвятить себя семье, и на какое-то время пропал с радаров. Его жизнь и по сей день никак не связана с баскетболом.

Сейчас Каун живёт с семьёй в США. Время от времени они приезжают в Россию и родной Томск на тренинги. Вот что он около трёх лет назад рассказывал о своей жизни после завершения карьеры в НБА.

«На первом месте всегда была семья. График спортсмена тяжёлый, особенно в «Кливленде» – в НБА путешествуют по 2-3 недели подряд, но так долго не находиться с супругой, с детьми – это тяжело для меня. Рад, что сейчас могу возить детей в школу и наслаждаться жизнью. Дочке Нике 5 лет, сыну Максу – 2,5. В этот раз я впервые взял их с собой в Томск – хотел познакомить с родным городом. Правда, они не сильно прониклись: маленькие пока, разницы не видят, им везде интересно – бегают, играют. Бабушка здесь, всё внимание им – и хорошо! Говорят ли они по-русски? Нет. Я плохо работал над этим. Сказал жене: давай, заставляй меня, чтобы я работал с вами! Бабушка говорит с ними чуть-чуть на русском, но в основном – на английском. Где мы постоянно живём? Рядом с Денвером, штат Колорадо. У Тэйлор, моей жены, рядом живут родители. Купили дом ещё в 2012 году, когда я играл в ЦСКА, потом, после окончания карьеры, решили осесть там. В Москве, например, тяжело было бы растить детей, это слишком большой город. У нас же я могу после школы свозить их на плавание, везде успеть. Из-за комфортности, простоты жизни мы и остались. Плюс в Америке дети смогут получить хорошее образование.

К программированию у меня слабость, есть пара идей, которые я хочу реализовать. Но пока не работаю – наслаждаюсь жизнью с семьёй. В этом году зимой стали кататься на горных лыжах: Тэйлор стоит на них с самого детства, всегда хотел вместе с ней покататься, но карьера не позволяла. Это экстремальный вид спорта, я не мог рисковать. И вот наконец начал учиться. И дочка со мной. Ещё одно увлечение – бег. Жена в прошлом году пробежала полумарафон, я с ней не смог – были еще проблемы с голеностопом, делал операцию. В этом году я настроен одолеть полумарафон вместе с Тэйлор. Вернёмся в Америку, и 4 июня в нашем городе будет забег.

Пока я продолжаю жить жизнью бездельника, но начал потихоньку работу в качестве персонального тренера по физической подготовке. У меня есть один клиент, но это пока неофициально. Просто человек попросил позаниматься с ним. Но вообще, это моя цель – заниматься с молодыми спортсменами, вообще со всеми, кому интересен персональный подход. Пока это неофициально, но через год-два это будет обоснованный бизнес. Это работа в тренажёрном зале, это никак на баскетболе не завязано. Просто хочу помочь людям, кому какие надо цели достичь, послужить мотиватором, подгонять», — заявил Каун.