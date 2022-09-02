Первый триумф Итудиса! Греки растеряли «+19», но Яннис вырвал победу на последних секундах

Сборная Греции, один из главных фаворитов Евробаскета-2022, провела свой первый матч на турнире. Подопечные Димитриса Итудиса обыграли сборную Хорватии со счётом 89:85. И хотя после первой половины казалось, что победа уже у греков в кармане, игра не стала для коллектива лёгкой прогулкой.

Матч группового этапа проходил в Италии, на стадионе миланской «Олимпии». И внимание болельщиков, само собой, было приковано к одной из главных суперзвёзд турнира – двукратному MVP и чемпиону НБА Яннису Адетокунбо. На трибунах то и дело мелькали то флаги Греции, то баннеры, адресованные игроку, то джерси «Милуоки», а после большого перерыва болельщики даже скандировали «M-V-P». И Яннис ожидаемо стал героем прошедшего матча – на последних секундах он спас свою команду от поражения.

Димитрис Итудис Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Накануне матча состав греческой команды претерпел заключительные изменения – в заявку был включён Костас Адетокунбо, младший брат Янниса. До начала чемпионата Европы он испытывал проблемы с коленом, однако, по словам Итудиса, «восстановился быстрее, чем ожидалось». От повреждения также оправились лидеры команды Яннис Папапетру и Георгиос Папаяннис. Однако в cтартовой пятёрке никто из вышеупомянутых игроков не вышел. С первых минут матч начали Яннис и Таннасис Адетокунбо (оба – «Милуоки»), Ник Калатес («Барселона»), Тайлер Дорси («Даллас») и Костас Папаниколау («Олимпиакос»).

Сборная Хорватии во время подготовки к Евробаскету чуть не потеряла одного из защитников – Крунослава Симона. Российскому болельщику он может быть известен по выступлению за «Локомотив-Кубань» несколько лет назад. Перед матчем с Грецией он повредил колено, однако травма, судя по всему, оказалась несерьёзной – Симон вышел на паркет за две минуты до конца первой четверти. А ещё один хорошо знакомый нашим болельщикам игрок, MVP Единой лиги ВТБ прошлого сезона Марио Хезонья (уже «Реал»), вышел на матч в старте вместе с Бояном Богдановичем («Юта»), Дарио Шаричем («Финикс»), Джалином Смитом («Альба») и Ивицей Зубацем («Клипперс»).



Двухочковый Хезоньи открыл счёт в матче. Ещё пять очков добавил Боянович, оформивший данк и точное попадание из-за дуги. Но, несмотря на рывок 7:0 на старте, первая четверть всё равно осталась за Грецией – 24:16. Яннис и Тайлер Дорси набрали 17 очков на двоих, хоть Адетокунбо и смазал несколько бросков. В обороне стоит отметить усилия его брата, Таннасиса Адетокунбо. У соперника же в защите были явные проблемы – хорватская пятёрка просто стояла в «краске», предоставив оппоненту кучу свободного пространства для дальних бросков. Так, за минуту до окончания отрезка разница в счёте достигла отметки «+10» в пользу Греции.

Матч Хорватия — Греция на Евробаскете-2022 Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Во второй десятиминутке доминирование греческой команды продолжилось. Яннис к перерыву набрал 12 очков, семь подборов и четыре передачи, а невероятный Тайлер Дорси настрелял 20 очков за 14 минут игрового времени. Хезонья и Боянович по окончании второй четверти также преодолели двузначную отметку по очкам, но на этом атакующий потенциал хорватов иссяк. Выручить свою команду мог бы Дарио Шарич, но он, увы, остался с нулём за 15 минут (0/4 с игры, две потери). Добавьте к этому 12 потерь, которые хорватские игроки умудрились допустить за 20 минут, и счёт по итогам первой половины – 46:30 – не покажется несправедливым.

После большого перерыва команда Дамира Мулаомеровича наконец-то нащупала свою игру в обороне, и в матче возродилась интрига. В середине отрезка хорваты забросили аж 15 безответных очков и почти что сравняли счёт! Но «почти» не считается: Дорси продолжал набирать очки, пускай и не с той лёгкостью, а Яннис к концу отрезка оформил дабл-дабл (20+11). В итоге подопечные Димитриса Итудиса проиграли четверть со счётом 24:32, но на заключительную десятиминутку всё равно уходили с преимуществом в восемь очков.



В финальные 10 минут сборная Хорватии не оставила попыток догнать соперника – сразу пятеро игроков преодолели двузначную отметку по набранным очкам. Шарич в их число, кстати, не вошёл – он так и остался с нулём после 20 сыгранных минут. Но звёздный дуэт греческой команды было не остановить. К середине финального отрезка к ним присоединились Димитриос Аграванис и Костас Папаниколау. И всё бы хорошо, однако ближе к финальной сирене греческие игроки начали то и дело ошибаться и терять мяч. Учитывая это и пару-тройку судейских решений, вдруг принятых в пользу Хорватии, за полторы минуты до конца матча разница в счёте составляла всего два очка.



Но на то Яннис и суперзвезда, чтобы зарешать на последней минуте. Сначала он вколотил эффектный данк, а на последних секундах сделал важнейший блок-шот в высоченном прыжке, накрыв соперника на трёхочковой, и в быстром отрыве забил ещё один двухочковый с фолом. Под сирену в греческое кольцо влетел трёхочковый Смита, поставивший точку в матче. Итог – тяжёлая победа Греции со счётом 89:85.

Яннис также стал лучшим игроком матча, записав на свой счёт 30 очков, 11 подборов и шесть передач. Тайлер Дорси добавил ещё 27 очков. Самым результативным в составе сборной Хорватии стал Джалин Смит – у него 26 очков. Ещё 20 набрал Боян Богданович. На счету экс-игрока УНИКСа Марио Хезоньи 12 очков, восемь подборов и две передачи.



В следующем матче Хорватия встретится с командой Великобритании, а соперником греков станет сборная Италии. Обе встречи состоятся 3 сентября.