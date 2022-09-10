Худшее поражение Атамана! Турция дважды упустила победу над Францией после камбэка с «+16»

Первым матчем стадии плей-офф Евробаскета-2022 стало противостояние Франции с Турцией. Команды подарили зрителям настоящее шоу: встреча, исход которой казался решённым ещё в первой половине, в итоге перешла в овертайм. И хотя у подопечных Эргина Атамана были все шансы на победу как в основное, так и в дополнительное время, команда упустила обе своих возможности. Теперь Франция празднует победу, а Турция отправляется домой!

На турнире сборная Турции находится не в лучшем расположении духа. И виноват в этом, пожалуй, не кто другой, как наставник команды Эргин Атаман. Для него этот Евробаскет уже превратился в настоящий кошмар, о чём он не стесняется открыто говорить. Ещё на групповой стадии специалист жаловался на пустые трибуны и «неблагоприятные условия» в Тбилиси. Затем был катастрофический матч его команды с хозяевами турнира. Там Турция сенсационно проиграла, в четвёртой четверти началась настоящая массовая драка, в которой у коллектива украли 22 секунды игрового времени, а Фуркана Коркмаза ещё и атаковали в подтрибунке. Самого наставника в том матче, кстати, удалили во втором овертайме. Протест на результат встречи в ФИБА отклонили, и сборной даже пришлось направить жалобу в CAS.

Но и после того, как коллектив наконец покинул Тбилиси, Атаман не перестал жаловаться. Сначала он возмущался тем, что матч с Францией проходит в 12 часов по местному времени. Слишком рано! По словам наставника, это настоящее «неуважение» в адрес его команды и организаторы якобы хотели уменьшить количество турецких болельщиков. Хотя в Берлине, где будут проходить все матчи плей-офф, их проживает огромное количество, и поддержку команде обеспечили соответствующую. Вот только у самой сборной Турции без проблем добраться в Германию не получилось.

«Мне очень многое не нравится. Мы летели из Грузии пять часов. После этого на протяжении двух часов мы ждали багаж, потому что наш выезд был не из Шенгенской зоны.

В итоге мы приехали в Берлин только в 18:00 и из-за этого пропустили официальную тренировку, которую собирались провести. Завтра в 12:00 у нас игра. В 10:30 мы должны быть здесь. Что с этим Евробаскетом? Ради этого мы работали всё лето?

Дайте нам ещё один день. Давайте сделаем два матча в день в обычное время. Да, может быть, Франция находится в таких же условиях. Но играть утром непросто. 12:00 — это утро. Однако они играли групповой этап в Германии и прилетели сюда за 40 минут. Им гораздо удобнее», – сказал Атаман накануне матча с Францией.

В Берлин с командой не полетел Шейн Ларкин – разыгрывающий заработал серьёзную травму пальца бросковой руки. Ему потребуется операция, так что игрок пропустит не менее двух месяцев. Сегодня в стартовой пятёрке вместо него вышел Буграхан Тунджер. В остальном без изменений – Джеди Осман, Сертач Шанлы, Фуркан Коркмаз и Алперен Шенгюн. С первых минут им противостояли Руди Гобер, Эван Фурнье, Терри Тарпей, Гершон Ябуселе и Эндрю Альбиси.

Счёт в матче открыл Ябуселе, точно забросивший из-за дуги с передачи Альбиси. Затем ещё четыре очка добавил Руди Гобер, и спустя три минуты Франция уже вела 7:0. Только к середине отрезка сборная Турции наконец набрала свои первые очки. Подопечные Эргина Атамана испытывали проблемы как в обороне, так и в нападении. Соперник продолжал набирать очки, а вот сами турки за две минуты до конца отрезка имели всего восемь очков. Уже к концу первой десятиминутки преимущество сборной Франции достигло двузначной отметки, но на последней минуте Шехмус Хазер реализовал трёхочковый и подсократил отставание своей команды – 11:18.

Евробаскет-2022. Франция — Турция (87:86) Фото: fiba.basketball

Во второй четверти французы продолжили доминировать. Турция всё так же испытывала проблемы с набором очков, из-за чего к середине отрезка преимущество французов удвоилось и достигло отметки «+16». Однако борьба на площадке продолжалась. Обе команды много фолили, технический предсказуемо заработал и наставник турецкой команды. И хотя ближе к концу отрезка подопечные Венсана Колле немного сбавили темп, их преимущество оставалось двузначным. А вот за две минуты до сирены Турция неожиданно вернулась в игру, да ещё как. Три трёхочковых подряд организовали Тунджер и Осман, сократив разницу в счёте до «+7». На большой перерыв команды уходили со счётом 35:43.

В начале третьей четверти французы снова довели преимущество до двузначного, но после этого вдруг выдали крайне неудачный отрезок. Настолько неудачный, что Турция настреляла аж 19 безответных очков! Команда Атамана поймала кураж. Разбегался Буграхан Тунджер, который продолжил забивать сумасшедшие трёхочковые и преодолел отметку в 20 набранных очков. За две минуты до конца четверти турецкий коллектив наконец сравнял счёт и впервые в матче вышел вперёд. Причём не просто вышел вперёд, а быстро довёл преимущество до «+8». Франции как будто было попросту нечем ответить. Четверть была проиграна с разгромным счётом 6:22, и на заключительный отрезок коллективы уходили со счётом 57:49.

Евробаскет-2022. Франция — Турция (87:86) Фото: fiba.basketball

Четвёртая четверть получилось крайне напряжённой, но более-менее равной, и исход матча решался буквально на последних секундах. Тогда казалось, что победа всё же останется за сборной Турции – за минуту до финальной сирены Эван Фурнье сделал бросковый фол, за который судьи наградили Фуркана Коркмаза сразу тремя штрафными бросками. Игрок реализовал три из трёх, а впоследствии забил ещё два с линии. И турки, которые до этого уступали в счёте с минимальной разницей, вдруг повели «+4». Но за считаные секунды до конца встречи подопечные Эргина Атамана собственноручно лишили себя победы. При счёте 77:75 Францию «простил» Джеди Осман, допустивший два промаха со штрафной линии. А после фола Тунджера турки позволили Фурнье с Гобером разыграть комбинацию под кольцом, в результате которой Руди оформил данк и сравнял счёт в матче – 77:77. Встреча перешла в овертайм.

И хотя начало первого овертайма осталось за Францией, в его концовке у Турции были все шансы на победу. До конца дополнительного времени оставалось 13 секунд, когда Руди Гобер при минимальном преимуществе Франции дважды промазал со штрафной линии. После этого Джеди Осман сделал подбор в защите, передал мяч на Коркмаза, но тот, увы, допустил крайне обидную потерю на последней секунде и даже не попытался забросить. Терпи Тарпей перехватил мяч, и на этом встреча 1/8 финала завершилась. Французы одержали минимальную победу – 87:86. Турция покидает турнир!

Лучшим игроком матча стал Буграхан Тунджер. У него 22 очка (шесть из 10 из-за дуги), три подбора и четыре результативных передачи. 18 очков набрал Фуркан Коркмаз. В составе сборной Франции самым результативным стал Руди Гобер. Он записал на свой счёт дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов. 13 очков и семь отскоков собрал Эван Фурнье, ещё 13 очков и семь передач на счету Томаса Эртеля.

В четвертьфинале французам предстоит встреча с победителем пары Сербия – Италия. Этот матч состоится завтра, 11 сентября, в 19:00 мск.