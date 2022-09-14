Дежавю от сборной Франции. Гобер и компания вырвали победу у Италии в овертайме

Сегодня, 14 сентября, на Евробаскете-2022 определится вторая пара полуфиналистов. В первом матче игрового дня встречались сборные Франции и Италии, и подопечные Венсана Колле оказались сильнее соперника. Они каким-то чудом повторили концовку своего матча на стадии 1/8 плей-офф (вплоть до счёта) и на последних секундах перевели встречу в овертайм, где одержали уверенную победу.

В 1/8 финала Франция обыграла деморализованную сборную Турции, которой в ходе матча позволила отыграться с «+16». За считаные секунды до конца основного времени Руди Гобер спас свою команду и перевёл встречу в овертайм, оформив эффектный данк. После этого подопечные Венсана Колле вырвали минимальную победу в дополнительной пятиминутке – 87:86.

А вот итальянцы на стадии 1/8 неожиданно обыграли одного из главных фаворитов турнира – Сербию Николы Йокича (94:86). Победа итальянской команды стала настоящей сенсацией для всех, включая её главного тренера Джанмарко Поццекко. Специалист, в ходе встречи заработавший удаление, праздновал триумф настолько бурно, что «досталось» даже Яннису Адетокунбо, которого он случайно встретил в подтрибунном помещении. А после матча Поццекко выдал своим подопечным собственную кредитную карту, чтобы те отпраздновали успех в первом матче плей-офф. В общем, счастью итальянцев не было предела, и на игру с Францией этот настрой им удалось сохранить.

«После успеха над Сербией эмоциональное состояние до сих пор остаётся очень хорошим. Между Сербией и Францией есть много общего, это две великие команды. Разница в том, что Сербия делала упор на своих больших, которые выходят на периметр и открывают площадку, а у Франции больше вариантов, они крупнее и атлетичнее. Мы прошли Йокича, и теперь нас ждёт Гобер. У этой команды есть сердце. Мы готовы и не боимся. Защита, скорость и броски – это наш способ проходить дальше, не думая о командах, на которых мы выйдем, потому что иначе мы впали бы в депрессию», – сказал Поццекко.

Гобер на матч с итальянцами вышел в стартовой пятёрке, как и Эван Фурнье, Терри Тарпей, Гершон Ябуселе и Эндрю Альбиси. Поццекко выпустил на площадку Симоне Фонтеккио, Николо Мелли, Марко Списсу, Стефано Тонута и Ачилле Полонару.

Благодаря Эвану Фурнье начало встречи осталось за сборной Франции – за пять минут защитник настрелял девять из 11 очков команды. Причём итальянцы за это время набрали всего четыре очка – защита французов работала куда лучше. Но ближе к концу отрезка они начали терять. Ничего удивительного, если учесть, что на турнире Франция в среднем допускает по 17 потерь за игру. В итоге сборной Италии удалось подсократить отставание и выдать результативный отрезок, но к концу встречи подопечные Венсана Колле забросили несколько трёхочковых и всё-таки удержали преимущество – 27:20.

Евробаскет-2022. Франция — Италия Фото: fiba.basketball

Во второй четверти французы продолжили вести в счёте. После двух подряд дальних попаданий от Томаса Эртеля и Тимоте Луваву-Кабарро разница в счёте достигла отметки в 11 очков. Итальянцы быстро ответили, воспользовавшись потерями соперника, и сократили отрыв до «+4», но после этого Франция выдала ответный рывок 5:0. И на этом атакующий потенциал обеих команд иссяк. Во второй четверти обе сборных набрали всего по 11 очков. Итальянцы много мазали, ну а французы продолжали терять мяч. И если бы не потери, которых по итогам первой половины у них было аж 11 (у соперника было всего пять), коллектив Венсана Колле наверняка бы вёл в счёте с преимуществом в 15–20 очков. Но по итогам первых 20 минут Италия всё же оставалась в игре – 38:31.

И хотя начало третьей четверти всё равно осталось за французами, ближе к её концу итальянцы вдруг преобразились. Во-первых, команде удалось закрыть Эвана Фурнье, без которого нападение французов встало, особенно с присутствием на площадке Фалля. Во-вторых, когда на скамейку отправлялся Руди Гобер, Франция оставалась ещё и без толковой обороны. В-третьих, наконец-то «проснулся» Николо Мелли, к которому затем присоединились и Ачилле Полонара с Нико Манньоном. В итоге подопечным Поццекко удалось сначала сократить разницу в счёте до минимальной, а затем и выдать рывок 7:0. Так, набравшие 31 очко за четверть итальянцы вышли вперёд – 56:62.

Но так просто отдавать победу сборная Франции явно не собиралась. Италия быстро растеряла преимущество, пропустив несколько трёхочковых, а затем подопечные Венсана Колле полностью завладели инициативой, выдав рывок 9:2. Что интересно, ситуация, произошедшая в концовке их матча с Турцией, повторилась почти один в один. На последней минуте Симоне Фонтеккио дважды промазал с линии, после чего Гобер сделал подбор в нападении и отдал пас на Эртеля. Тот успешно реализовал лэй-ап и сделал счёт 77:77. С точно таким же завершилось и основное время в матче Франция – Турция. Во второй раз подряд французам удалось спастись в самой концовке, и встреча перешла в овертайм.

Евробаскет-2022. Франция — Италия Фото: fiba.basketball

И единственный овертайм, как и в матче с Турцией, остался за сборной Франции. Гобер с Эртелем просто задавили соперника, и, как бы ни старались Мелли со Списсу, отбиться у итальянцев не получилось. Итог – победа Франции со счётом 93:85. Команда Венсана Колле выходит в полуфинал турнира.

Лучшим игроком матча стал Симоне Фонтеккио – у него 21 очко, пять подборов и две передачи. У Марко Списсу также 21 очко, три ребаунда и два результативных паса. Самым результативным в составе сборной Франции стал Томас Эртель, набравший 20 очков и семь ассистов. У Руди Гобера опять дабл-дабл – 19 очков и 13 подборов.

В полуфинальном матче французы будут бороться с победителем пары Словения – Польша. Этот матч также состоится сегодня, 14 сентября. Начало встречи – в 21:30 мск.