Вау! Тренер Италии устроил шоу из своего удаления. Это помогло обыграть мощную Сербию

Первые два матча второго дня плей-офф Евробаскета вполне тянули на приставку «сенсация». Украина уверенно переиграла итальянцев в группе, до последнего боролась с хорватами, но в итоге в 1/8 проиграла Польше. Нет, поляки провели отличный матч, вгрызлись в соперника, который давал им шансы, и заслуженно забрали победу тогда, когда в них мало кто верил. Что-то подобное болельщики сборной России могли видеть на Кубке мира в Китае, но это хоть и была примерно такая же, но всё-таки история.

В победу Финляндии над Хорватией тоже верилось с трудом. Да, у финнов есть суперталантливый Лаури Маркканен, умеющий на паркете абсолютно всё, но ведь и хорватов тоже не обделили громкими фамилиями. В итоге тот самый 25-летний Маркканен со своими 213 см настрелял абсолютно заоблачные 43 очка (с реализацией 66% с игры) и отправил балканцев на заслуженный отдых.

Сербия — Италия на Евробаскете Фото: fiba.basketball

И кто бы мог подумать, что через несколько часов с турнира домой отправится ещё одна балканская сборная.

Сербы изначально считались главными фаворитами Евробаскета. В распоряжении Светислава Пешича был главный баскетболист планеты Никола Йокич. Центровой «Денвера» и одна из главных звёзд НБА умеет на паркете всё, а потому Пешич решил не брать в команду звёздного ветерана Милоша Теодосича. Но даже без такого плеймейкера состав был более чем звёздный. Рядом с Йокичем на паркет также выходила главная звезда Евролиги последних лет — Василие Мицич.

Ещё до Евробаскета сербы катком проходились почти по всем соперникам. Собственно, уже в официальных матчах они не замечали серьёзного сопротивления. В первой игре они разложили по молекулам оборону Нидерландов. После уверенно обыграли Чехию на их площадке. Набрав ход, они не заметили финнов, устроив тем взбучку с разницей 30 очков — 100:70. Израиль и Польша также были обыграны с общей разницей «+40», а потому на соперника Сербии по 1/8 многие смотрели с жалостью.

Итальянцев действительно было жалко. Ещё до старта Евробаскета они потеряли свою главную звезду — Данило Галлинари. В отборочной игре к Кубку мира форвард серьёзно травмировал колено, порвав крестообразную связку. А потому назвать главную звезду итальянцев было невероятно сложно, потому что её просто не было. Да, в составе были опытный Луиджи Датоме, Ачилле Полонара, Николо Мелли и Симоне Фонтеккио, но назвать кого-то полноценной звездой (да ещё и сравнимой по величине с Мицичем и Йокичем), было, мягко говоря, затруднительно.

Радость итальянских баскетболистов Фото: fiba.basketball

Сербы начали игру первым номером, уверенно контролируя ход. Получалось у них не всё, но и этого хватало, чтобы держать разницу около 10 очков. Итальянцы работали в защите, чтобы попытаться не отпустить фаворита далеко.

Сложно выделить кого-то одного, но на какой-то миг показалось, что Николо Мелли вспомнил свои лучшие годы и начал раз за разом доставлять Йокичу и всему нападению Сербии большие проблемы.

Но главный момент матча случился в середине третьей четверти. Итальянцы приблизились к Сербии на четыре очка 57:61. К этому времени у главного тренера Джанмарко Поццекко уже был технический фол.

Сначала Мелли классно накрыл Владимира Лучича под кольцом, но атака сербов продолжилась после выноса из-за лицевой. В итоге во второй попытке арбитры определили фол Стефано Тонуту, что вывело Поццекко из себя, и на какие-то секунды в порыве эмоций экс-игрок «Химок» забежал на паркет. Арбитры были суровы, но последовательны, выписав наставнику итальянцев второй «технарь». И тут началось шоу!

Никола Йокич покидает Евробаскет-2022 Фото: fiba.basketball

Понимая, что игра для него завершена, Поццекко начал обнимать всех игроков, находившихся на скамейке. После собрал вокруг себя тех, кто в это время находился на паркете, произнеся пламенную речь. Но даже на этом коуч не остановился, отправившись в раздевалку длинным путём через скамейку соперника. Сначала он попрощался с Пешичем, после прошёлся и засвидетельствовал своё отбытие перед всеми запасными сербской сборной.

И кто бы тогда подумал, что именно это даст мощнейший толчок Италии?!

Марко Списсу, игравший в прошлом сезоне в УНИКСе, выпалил три подряд точных трёхочковых, выведя свою команду вперёд. А после Италию уже было не остановить. Они буквально разрывали соперника на каждом клочке, приближая сенсационную победу.

Сербы как-то очень быстро опустили руки и глаза, как будто и не собираясь ничего предпринимать. Дух победителей улетучился под натиском горящих глаз итальянской дружины.

По правилам баскетбола, если тренер или игрок удаляются с паркета, то матч они должны досматривать в раздевалке. На арену им проход заказан. Но только не в случае с Джанмарко Поццекко. Уже на последней минуте игрового времени камера трансляции выхватила стоящего на коленях тренера. Он плакал, кричал от счастья и не обращал внимания на охранников, пытавшихся затолкать его хотя бы в подтрибунное помещение.

Команда заметила тренера не сразу, но быстро подбежала и станцевала в обнимку победный танец. После такого Поццекко мог спокойно (ну как спокойно?) отправляться в раздевалку. Однако по дороге он встретил Янниса Адетокунбо, шедшего на разминку перед своим матчем с Чехией. Итальянский тренер решил поделиться с греком радостью и запрыгнул на лидера Греции. Счастью не было предела.

Радость Джанмарко Поццекко после матча Фото: Кадр из видео

Италия уже прыгнула выше головы на этом Евробаскете. Но как знать, может быть, это только начало их сказки?