Травмы, смерть матери и болезнь. Чёрная полоса звезды «Миннесоты»

Центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса продолжает преследовать череда неудач. В 2020 году он испытал на себе все ужасы пандемии коронавируса, от чего толком не успел оправиться, а совсем недавно начал испытывать новые проблемы со здоровьем. До старта сезона НБА остаётся ещё две недели, а Таунс уже успел загреметь в больницу с серьёзным заболеванием. Рассказываем, через что пришлось пройти звезде «Тимбервулвз».

Карл-Энтони Таунс Фото: Steph Chambers/Getty Images

Перенесёмся в 2020 год. Начало и самый разгар пандемии коронавируса, перевернувшей весь мир с ног на голову. Тогда из-за этого заболевания Карл-Энтони потерял сразу семь членов семьи, включая маму. Жаклин Круз-Таунс более месяца боролась с заболеванием, но, увы, так и не смогла его победить. В марте 2020-го её ввели в искусственную кому, а в ночь на 13 апреля у женщины случился сердечный приступ, восстановление после которого врачи назвали невозможным. В итоге Таунс и его семья приняли решение отключить её от аппарата жизнеобеспечения. Об этом баскетболист рассказал в документальном мини-фильме «Самый сложный год в моей жизни».

«Я принял самое трудное решение, которое только можно принять. Я позвонил родным и всё им рассказал. Мне придётся жить с этим. Я принял это решение», – сказал Таунс.

Таунс тяжело переживал потерю – с матерью он был в очень близких отношениях. Помимо прочего, его родители всегда посещали игры «Миннесоты» вместе и болели за сына с трибун. Поэтому перед своим первым матчем после трагедии Карл-Энтони не сумел сдержать эмоций и расплакался – выходить на площадку без поддержки Жаклин было непросто.

Карл-Энтони Таунс Фото: Harrison Barden/Getty Images

Спустя две недели Таунс провёл первую официальную игру в сезоне. Тогда «Тимбервулвз» одержали победу над «Детройтом» (111:101), а сам бигмен оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. По окончании встречи баскетболист забрал себе игровой мяч и передал его отцу, дабы тот хранил его дома, рядом с прахом матери.

«Я знаю только то, что произошло после 13 апреля. Вы можете видеть, как я улыбаюсь и всё такое, но тот Карл умер 13 апреля. Он никогда не вернётся. Я не помню этого человека. Я не знаю этого человека. Вы говорите с моей физической оболочкой, но моя душа уже давно умерла», – сказал Таунс после того матча.

Спустя три дня он заработал травму запястья, из-за которой на некоторое время выбыл из строя, а спустя неделю после возвращения сдал положительный тест на коронавирус. Игрок пообещал семье, что «не окажется в гробу рядом с матерью» и победит болезнь. И хотя заболевание он перенёс тяжело, примерно через месяц Таунс был готов к возвращению на паркет.

Во время нахождения на карантине он, кстати, рассказал об ещё одном неприятном инциденте. Летом 2020-го игрок угодил в серьёзную автомобильную аварию – в его автомобиль врезался пьяный водитель, в результате чего самого баскетболиста даже пришлось госпитализировать. И правда очень сложный год.

После этого жизнь Таунса вроде как начала налаживаться. Отец игрока, Карл-Энтони Таунс-старший, нашёл в себе силы в одиночку прийти на матч сына в марте 2021-го. В годовщину смерти Жаклин в «Тимбервулвз» почтили её память, возложив цветы на её постоянное место на «Таргет Центре». А за несколько дней до этого сам баскетболист привился от коронавируса.

Цветы в память Жаклин Таунс на «Таргет Центре» Фото: twitter.com/Timberwolves

В «Миннесоте» у игрока всё складывалось довольно хорошо. Он был доволен положением дел в команде и заявил, что хочет остаться в «Тимбервулвз» надолго. В феврале Таунс принял участие в своём третьем Матче всех звёзд, где стал победителем конкурса трёхочковых. В марте он обновил рекорд клуба по результативности, набрав 60 очков в матче со «Спёрс». И это достижение Карл, конечно же, посвятил своей умершей матери.

По итогам сезона центровой вошёл в третью символическую сборную НБА. Таким образом, была активирована опция в контракте, которая позволяет игроку подписать новое супермаксимальное соглашение на четыре года и $ 224 млн. И, по слухам, клуб уже договорился с Таунсом о продлении, которое вступит в силу в сезоне-2024/2025.

Всё бы хорошо, однако в это межсезонье игрока вновь начало беспокоить здоровье. Сначала он прошёл курс лечения стволовыми клетками, чтобы окончательно восстановиться от повреждений, заработанных в ходе чемпионата. Ему сделали инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы в оба колена, левую лодыжку, левое запястье и палец правой руки.

Затем игрок пропустил весь тренировочный лагерь «Тимбервулвз». Всё из-за серьёзной инфекции горла, с которой Таунс был госпитализирован на прошлой неделе. О природе заболевания баскетболист говорить не стал, но отметил, что это никак не связано с коронавирусом. При этом воспаление вызвало у игрока проблемы с дыханием. Он провёл несколько дней в постели и заметно похудел – теперь центровой весит аж на 8 кг меньше, чем в предыдущем сезоне.

Врачи разрешили баскетболисту вставать с кровати всего несколько дней назад, но он уже идёт на поправку и даже возобновил тренировки. Сам Таунс рассчитывает, что сможет принять участие в первом матче сезона, который состоится 19 октября – «Миннесота» на своей площадке сыграет с «Оклахомой». Остаётся только пожелать центровому скорейшего выздоровления, да и здоровья в целом: как физического, так и морального.