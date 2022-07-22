«Кто-то считает, что мы покупаем титулы». НБА жёстко оштрафовала владельца «Уорриорз»

Затишье в НБА после громкого открытия рынка свободных агентов было прогнозируемо. Если бы не мыльная опера имени Кевина Дюранта и его пока ещё партнёра по «Бруклину» Кайри Ирвинга, то переход Руди Гобера и вовсе мог бы стать единственной по-настоящему крупной сделкой, в которой задействовались не только деньги, но и настоящая звезда лиги и драфт-пики.

Главными ньюсмейкерами последних недель, конечно, стали «Нетс» и «Лейкерс», которые никак не могут решить проблемы со своими дорогими (во всех смыслах) звёздами. Каждый день отношения Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука обрастают новыми подробностями. Ровно то же самое происходит и с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом, которые также поначалу решительно твёрдо были намерены сменить клуб, а теперь вроде бы уже готовы отыграть сезон вместе.

Даже контракт Джеймса Хардена остался незамеченным. А про него «Чемпионат» подробно рассказывал. В нём много любопытных деталей, которые, возможно, заинтересуют НБА. Если коротко: Борода затягивал с подписанием контракта, давая возможность клубу усилиться, а после ещё и сделал приличную скидку в почти $ 15 млн. Это не запрещено правилами, но если вскроется, что владельцы компенсировали эти деньги в обход официальных выплат, то санкции не заставят себя ждать.

Санкции со стороны НБА очень хорошо прочувствовал на себе один из владельцев «Уорриорз» Джо Лэйкоб. Лига оштрафовала его на полмиллиона долларов из-за слов, которые он сказал в подкасте Андре Игуодалы и Эвана Тёрнера.



В своём высказывании Лэйкоб покритиковал лигу за правила финансового регулирования, предусматривающие налог на роскошь даже для команд, подписывающих контракты с игроками, которых они выбрали на драфте.

«Уорриорз» — чемпионы НБА — 2022 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас кто-то считает, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.



Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.

Я считаю это несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте. Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в клубе G-лиги. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты.



Нас можно обвинить только в том, что мы превратили уходящего Кевина Дюранта в Уиггинса, и это отлично сработало. Но все критиковали нас за это и говорили, что мы совершили плохую сделку, потому что ему переплатили. Нас наказывают, потому что мы действительно умеем развивать игроков. Если вы платите Стефу Карри и Клэю Томпсону то, чего они действительно заслуживают, то почему вы должны платить ещё 200 миллионов налогов? Не думаю, что это справедливо», – сказал Джо Лэйкоб.

Стеф Карри и Клэй Томпсон Фото: Elsa/Getty Images

Потолок зарплат — одно из главных правил североамериканских лиг наряду с драфтом молодых игроков. Это позволяет хоть как-то выровнять финансовые возможности команд, давая турниру больше интриги, что приводит к повышению стоимости продукта.



Правда, в НБА разрешены исключения, которые позволяют клубам в определённых случаях превышать потолок. Это как раз связано с переподписанием контрактов «доморощенных» игроков или тех, кто уже отыграл несколько лет в клубе. Именно поэтому большое трио «Голден Стэйт» Карри-Томпсон-Грин получит в следующем сезоне $ 48 млн, $ 40 млн и $ 26 млн соответственно. Их суммарная зарплата уже выше прошлогоднего потолка, который был равен $ 112 млн.

Стеф Карри Фото: Elsa/Getty Images

Одна из главных проблем «Уорриорз» в следующем сезоне — контракт Эндрю Уиггинса. Когда Лэйкоб говорил о том, что лучшие игроки чемпионской команды выбраны на драфте, он забыл упоминуть, что Уиггинса как раз не выбирали. Это был отголосок обмена Кевина Дюранта, но его максимальный контракт подразумевает зарплату в $ 33,6 млн в следующем сезоне. Четыре игрока стартовой пятёрки «Голден Стэйт» будут зарабатывать $ 147 млн, а платёжная ведомость на сезон 2022-2023 уже равна $ 185 млн. Даже с учётом поднявшегося потолка зарплат до $ 123 млн, превышение выглядит существенным, а предполагаемый налог на роскошь составит более $ 140 млн.



Ещё зимой тот же Лэйкоб очень лестно отзывался об Уиггинсе, который действительно стал одним из лидеров клуба.



«Буду удивлён, если Уиггинса не будет в составе «Уорриорз» в следующем сезоне. Не вижу, как мы можем заменить его в защите. Это двусторонний игрок. Его можно назвать прототипом с точки зрения габаритов. Ходячие 20 очков. Единственный вопрос в том, делает ли он другие вещи. И он определённо делает. В общем, то что мы видим на данном этапе, смотрится хорошо», — отмечал Лэйкоб.

Клэй Томпсон Фото: Elsa/Getty Images

Но мощный налог на роскошь заставляет менеджмент действующих чемпионов задуматься об обмене канадца. Слухи об этом активно появляются у разных инсайдеров, и выглядит это так, как будто «Уорриорз» ищет лучший вариант для обмена.



Исключительно по финансовым причинам покинул команду Гэрри Пэйтон II, которому в чемпионской команде могли дать только двухлетний контракт с зарплатой $ 6,4 млн за сезон. Естественно, после удачного плей-офф Пэйтон быстро нашёл вариант продолжения карьеры и подписался с «Портлендом» на три года, за которые заработает чуть меньше $ 30 млн.

Эмоции владельца понятны. Он урвал счастливый билет в лицах Стефа Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина. Лэйкоб честно и щедро оплачивает труд игроков, вокруг которых построена мощная династия. Клуб, безусловно, приносит прибыль, но нежелание отдавать её часть более чем объяснимо. Но, судя по размеру штрафа, желание критиковать правила лиги ещё раз появится у Лэйкоба очень не скоро.