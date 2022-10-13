Бешеный старт для ЦСКА! Москвичи разгромили «Локомотив» и стали первыми в Лиге ВТБ

Сегодня, 13 октября, в Краснодаре состоялась центральная встреча 3-го тура нового сезона Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал московский ЦСКА и потерпел разгромное поражение. Теперь красно-синие делят первое место в турнирной таблице с МБА!

Армейцы открыли сезон с выездной победы над дебютантом Единой лиги – «Самарой» (85:72), а затем на своей площадке обыграли «Минск» (107:63). «Локомотив» во 2-м туре нанёс команде Сергея Базаревича второе поражение (79:70), а вот в первом матче потерпели неожиданное поражение от другого новичка турнира – МБА (86:73).

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА (64:84) Фото: РИА Новости

И хотя в сезон красно-синие вошли уверенно, главный тренер коллектива Эмиль Райкович накануне встречи отдал сопернику должное.

«Локо» – очень энергичная команда, в которой есть качественные игроки, такие как Бэрфорд, Щербенёв, который явно прибавил в этом году, и другие ребята. На чём мы сосредоточены, так это на их быстрой игре и стараниях при подборе на чужом щите.

Мы должны сосредоточиться на обороне и навязать свой стиль игры», – сказал он.

В стартовой пятёрке на матч македонский специалист выпустил Каспера Уэйра, Семёна Антонова, Николу Милутинова, Никиту Курбанова и Алексея Шведа. Состав «Локомотива» выглядел следующим образом: Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Даррал Уиллис.

Встреча началась с быстрого рывка 7:0 от «Локо», за которым сразу же последовал тайм-аут от Эмиля Райковича. Армейцы ошибались в нападении, и в итоге им потребовалось почти три минуты, чтобы набрать свои первые очки. Да и то со штрафной линии – попадание оформил Алексей Швед. И если «Локо» защищался просто феноменально, то у армейцев с этим были явные проблемы. Ближе к концу отрезка москвичи, казалось бы, нащупали свою игру, однако на последней минуте Захар Ведищев забросил два трёхочковых подряд, сделав счёт 22:14. При этом разница между командами была бы куда более драматичной, если бы Даррал Уиллис не смазал аж семь бросков из девяти.

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА (64:84) Фото: РИА Новости

На старте второй десятиминутки подопечные Райковича разбегались, а вот «Локомотив» выдал целую серию промахов. Так, усилиями Далласа Мура и Антона Астапковича гостям удалось сравнять к середине второй четверти, а затем и впервые в матче выйти вперёд. После этого небольшое преимущество то и дело переходило от одной команды к другой. На большой перерыв ЦСКА уходил в качестве лидера, но с небольшим отрывом всего в четыре очка – 40:36. Зато четверть армейцы выиграли с двузначной разницей – 26:16.

В начале второй половины армейцы постепенно начали наращивать отрыв. Много моментов для своей команды создавал Никола Милутинов, несмотря на то что в начале отрезка нападение обеих команд замедлилось. А когда молодые игроки «Локо» остались на площадке без поддержки легионеров, ЦСКА на опыте начал организовывать одну качественную атаку за другой. Да и в обороне московская команда смотрелась куда более уверенно – совсем не так, как в первой четверти. Так, к середине отрезка подопечные Райковича вели с разницей «+9». До конца отрезка краснодарцам так и не удалось сократить отставание, и на заключительную десятиминутку команды уходили со счётом 51:60.

Четвёртая четверть также целиком и полностью осталась за ЦСКА. Разница в счёте быстро достигла отметки в «+20», и хотя хозяева до последнего пытались атаковать кольцо соперника, их подвела реализация. За финальные 10 минут подопечные Александра Секулича реализовали всего шесть из 15 бросков с игры, в итоге набрав всего 13 очков (против 24 у ЦСКА). Итог – разгромная победа москвичей со счётом 84:64, «Локомотив» терпит второе домашнее поражение в сезоне.

Самым результативным игроком матча стал Захар Ведищев, набравший 13 очков. По 12 баллов на свой счёт записали Дмитрий Узинский и Даллас Мур. Лучшим по подборам стал Даррал Уиллис – 12. Никола Милутинов сделал на один ребаунд меньше (11).

В следующем туре ЦСКА проведёт столичное дерби с МБА, с которой на данный момент делит первое место в турнирной таблице Единой лиги. Обе команды, как и казанский УНИКС, пока не потерпели ни одного поражения. Матч состоится 17 октября, начало – в 20:00 мск. «Локомотив» 18 октября на выезде сыграет с пермской «Пармой». Начало – в 17:30 мск.