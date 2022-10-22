Трипл-дабл Йокича помог одолеть «Уорриорз», Гобер проиграл бывшей команде. Обзор дня в НБА

«Бруклин» — «Торонто»

«Бруклин», на старте сезона потерпевший разгромное поражение от «Нового Орлеана», реабилитировался в матче с «Рэпторс». Несмотря на трипл-дабл Паскаля Сиакама (37+10+11), команде удалось вырвать победу в концовке, хотя за пять минут до конца они вели с двузначным преимуществом.

В конце третьей четверти «Нетс» уступали «+10», но безответные шесть очков Клэкстона и дальнее попадание Пэтти Миллза позволили сократить разницу в счёте до минимальной. Рывок «Бруклина» продолжился в заключительном отрезке, когда Бруклин набрал восемь очков и повёл 86:79.

«Бруклин» — «Торонто», 22 октября (109:105) Фото: Sarah Stier/Getty Images

А когда до финальной сирены оставалось семь минут, Кайри Ирвингу присудили пятое персональное замечание. Однако Стив Нэш запросил челлендж, и после пересмотра решения фол в нападении получил Скотти Барнс. Вскоре после этого преимущество «Бруклина» достигло отметки в «+12», но «Торонто» тут же удалось выдать ответный рывок 12:0. За минуту до конца матча хозяева вырвались вперёд после дальнего попадания Кевина Дюранта, а затем из-за дуги забросил и Ройс О’Нил. Итог – победа «Нетс» со счётом 109:105.

«Это игра рывков. Мне нравится, как мы держались, какую стойкость проявили. Мы вели с двузначным преимуществом и дважды позволили им вернуться. У нас был то подъём, то спад, но мы просто продолжали бороться», – прокомментировал Дюрант.



Самым результативным в составе «Нетс» стал Кайри Ирвинг, на счету которого 30 очков и семь передач. Кей Ди набрал 27 очков, пять подборов и шесть ассистов. Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил Ник Клэкстон. Бен Симмонс выглядел лучше, чем в предыдущей встрече – шесть очков, 10 подборов и восемь результативных передач.

«Голден Стэйт» — «Денвер»

Действующие чемпионы из «Голден Стэйт» уступили «Денверу» Николы Йокича во второй домашней игре сезона.



Исход матча был фактически предрешён ещё во второй четверти, которую «Уорриорз» проиграли 18:30. Экспериментальная пятёрка с Джеймсом Уайзменом, Джамайклом Грином и Жонатаном Кумингой во фронткорте не сработала. Кевон Луни и Дрэймонд Грин перебрали фолов и были вынуждены оставаться на скамейке. «Денвер» успешно закрывал Пула, и всё это обернулось для соперника катастрофой. Преимущество «Наггетс» дошло до отметки в «+20».

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», 22 октября (123:128) Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В третьей четверти подопечным Стива Керра удалось сократить разницу в счёте до «+10», а за 15 секунд до финальной сирены преимущество «Денвера» стало минимальным. Тогда Джордан Пул перехватил передачу Бонса Хиланда и оформил двухочковое попадание, сделав счёт 123:124 за 14,7 секунды до конца. Однако Брюс Браун сразу же оформил данк после длинной передачи Йокича, закрепив преимущество своей команды. У «Уорриорз» был ещё один шанс спасти игру, однако Клэй Томпсон промазал потенциально решающий трёхочковый за 9,3 секунды до конца. В результате «Наггетс» одержали выездную победу со счётом 128:123.

Двукратный MVP лиги Никола Йокич оформил трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 ассистов. Это 77-й дабл-дабл в его карьере. Теперь он находится буквально в одном шаге от исторического рекорда по трипл-даблам среди центровых, который принадлежит Уилту Чемберлену (78).



Однако самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри. Он набрал 34 очка (пять из 11 из-за дуги), пять подборов и четыре передачи. Ещё 23 очка «Голден Стэйт» добавил Эндрю Уиггинс, 13 очков и девять передач – на счету Дрэймонда Грина.

«Миннесота» — «Юта»

Матч «Миннесоты» с «Ютой» был напрямую связан с одним из главных трансферов прошедшего межсезонья. Между собой встречались бывшая и нынешняя команды звёздного Руди Гобера, летом сменившего «Джаз» на «Тимбервулвз». Тогда за звёздного центрового отдали пятерых игроков и четыре драфт-пика первого раунда. Зато сегодня преобразившаяся «Юта» даже без Гобера оказалась сильнее соперника.



«Было немного странно смотреть на табло, но всё получилось лучше, чем я думал. Мне даже ни разу не показалось, что я в другой команде», – признался Гобер.



Исход этого противостояния решался в овертайме, хотя в первой половине матча «Тимбервулвз» выглядели куда сильнее соперника, ведя с внушительным двузначным преимуществом. В овертайм встречу перевёл Д’Анджело Расселл, оформивший двухочковое попадание за пять секунд до конца четвёртой четверти.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз», 22 октября (126:130) Фото: Stephen Maturen/Getty Images

А когда до завершения дополнительной пятиминутки оставалась примерно 61 секунда, Майк Конли забросил из-за дуги, а затем остановил Гобера под кольцом, помешав тому оформить данк и сравнять счёт в матче. В итоге защитнику присудили фол, но французский бигмен собственноручно вставил «Миннесоте» палки в колёса, промазав оба штрафных броска. Преимущество «Юты» закрепил Лаури Маркканен, а на последней секунде данк вколотил Джарред Вандербилт. Победа «Юты» – 130:126.



Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс, на счету которого 30 очков, пять подборов и две передачи. 27 очков и восемь ребаундов «Миннесоте» добавил Карл-Энтони Таунс, Гобер же сделал сумасшедшие 23 подбора. В «Юте» лучшим стал Джордан Кларксон – у него 29 очков. Дабл-дабл оформили Маркканен (24 очка + 13 подборов) и Конли (12 очков + 11 передач), 14 подборов сделал Вандербилт.

«Майами» — «Бостон»

«Бостон» проводит начало сезона под руководством Джо Маззуллы, ассистента отстранённого за отношения с сотрудницей клуба Име Удоки. Но, даже несмотря на перестановки в тренерском штабе, «Селтикс» выглядят весьма и весьма обнадёживающе. Команда одержала вторую подряд победу, на выезде обыграв «Майами Хит».



«Кельты», которые сегодня набрали на 18 очков из-за дуги больше соперника, повели в счёте ещё в первой половине. В третьей четверти «Хит» удалось отыграться с «+12» и даже ненадолго выйти вперёд, выдав сумасшедший рывок 20:6. Но потом Бэм Адебайо заработал четвёртый фол, а затем ещё и технический. Без него «Майами» посыпался, и аналогичный рывок 20:6 выдали уже в «Селтикс». Восемь очков набрал Джейсон Тейтум, а два подряд дальних попадания Гранта Уильямса под конец отрезка позволили «Бостону» вернуть двузначное преимущество. В заключительной двенадцатиминутке преимущество гостей достигало отметки в «+14», но к финальной сирене сократилось вдвое – 111:104.

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс», 22 октября (104:111) Фото: Megan Briggs/Getty Images

Звёздный дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна принёс своей команде больше половины набранных очков – 57 (29 и 28 соответственно). Лучшим в составе «Майами» стал Тайлер Хирроу – у него 25 очков, шесть подборов и три передачи.



Впервые с сезона-2007/2008 – и впервые за 15 лет под руководством Эрика Споэльстры – «Хит» начинает регулярный чемпионат с двух подряд поражений. При этом «Майами» был одним из всего двух коллективов, которые не стартовали с 0-2 за эти 15 лет. Теперь в этом списке остаётся только «Портленд».



«Мы не смогли преодолеть трудности и сделать свою работу, но мы просто должны продолжать в том же духе. По сравнению с первой игрой вторую мы провели заметно лучше», – сказал Споэльстра.