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«Голден Стэйт Уорриорз» тратит больше всех в НБА — в следующем году они побьют все рекорды

«Плевать на трату денег». «Уорриорз» потратят на зарплаты миллиард за три сезона!
Марат Арасланов
«Голден Стэйт Уорриорз» тратит больше всех
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Чемпионский состав станет самым дорогим в истории.

Налог на роскошь — один из главных элементов управления НБА. В то время, когда в нескольких других крупных американских профессиональных лигах есть «жёсткий» потолок зарплат, в баскетбольной лиге уже много лет разрешают клубам жить с правилом «мягкого» потолка.

Что это значит? Зарплаты всех игроков в сумме не должны превышать определённого значения. Так, например, устроена жизнь в НХЛ и НФЛ. Но в НБА за счёт множества исключений клубы нередко запросто перескакивают через потолок. Это не проходит бесследно — лига внимательно следит за этим процессом. Поэтому за каждый потраченный доллар сверх потолка клуб-нарушитель должен платить так называемый «налог на роскошь».

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Задумка НБА такова: клубам даётся возможность тратить деньги на продление ветеранов или игроков, выбранных на драфте и выращенных в клубной системе. Но чем больше превышение и чем чаще клуб не укладывается в лимиты, тем выше налоговая ставка. Превысил потолок зарплат первый год — платишь полтора доллара налога за каждый доллар, потраченный сверх лимита. И так прогрессивно от сезона к сезону.

Яркий пример. В прошлом сезоне семь клубов НБА превысили потолок зарплат. Заплаченный «Уорриорз», «Лейкерс», «Бруклином», «Клипперс», «Бакс», «Джаз» и «Сиксерс» налог (почти $ 500 млн) был разделён между теми, кто уложился в лимит заработной платы. Сумма на команду получилась солидной — каждая организация получила около $ 10 млн.

Дрэймонд Грин

Дрэймонд Грин

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Система налогообложения НБА была задумана таким образом, чтобы владельцам команд было невыгодно платить огромные налоги. И так оно и было до последнего времени. Пока в «Голден Стэйт Уорриорз» не появились Стеф Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Эта троица превратила команду в настоящую династию. Именно они побили «вечный» рекорд «Чикаго Буллз», выиграли несколько титулов и до сих пор находятся на вершине.

Звёзды «Уорриорз» росли не только в спортивном плане, но и в цене. Стеф Карри стал самым высокооплачиваемым баскетболистом. В сезоне-2022/2023 он заработает $ 48 млн, а в следующем перешагнёт через рубеж в $ 50 млн. Клэю Томпсону в нынешнем сезоне заплатят $ 40 млн, а в следующем зарплата снайпера увеличится ещё на $ 3 млн. У Дрэймонда Грина на фоне партнёров зарплата меньше, но это тоже $ 25 млн в нынешнем сезоне и $ 27,5 млн в следующем.

Стеф Карри

Стеф Карри

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Проблема с превышением потолка зарплат в «Уорриорз» стоит давно и очень остро. За последние пять лет они заплатили налога на невероятную сумму — более $ 700 млн. И в следующие годы эта тенденция точно не изменится. В сезоне-2022/2023 НБА установила потолок зарплат на отметке в $ 123 млн, тогда как «Голден Стэйт» сейчас имеет $ 193 млн. «Уорриорз» — самая дорогая команда лиги по сумме зарплат игроков. Но к этой сумме надо будет прибавить ещё порядка $ 170 млн налогов.

И это ещё не всё. Совсем недавно сразу два игрока «Уорриорз» заключили с клубом новые контракты. Но если Эндрю Уиггинс пошёл на уступки и значительно ужался в зарплате ($ 109 млн на четыре года), то Джордану Пулу выписали почти максимальный контракт. За следующие четыре года Пул заработает минимум $ 123 млн, но может увеличить сумму бонусами почти до $ 143 млн.

Джордан Пул

Джордан Пул

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Такие новости ожидаемо возмутили болельщиков других клубов, обвинивших действующих чемпионов в нарушении правил.

«Кажется, что кто-то ввёл чит-код в NBA 2K».

«Владельцам придётся продавать билеты по 500 тысяч».

«Ни одной команде не должны разрешать выходить за пределы лимита. Тогда будет честный турнир».

«Хотел бы я болеть за клуб, владельцам которого плевать на трату денег».

«Воины» только что купили себе ещё одни чемпионские перстни».

Эндрю Уиггинс

Эндрю Уиггинс

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Это только несколько комментариев в соцсетях после новости о подписании Уиггинса и Пула. А теперь давайте ещё раз достанем калькулятор и посчитаем сумму зарплат на следующий сезон. И добавим туда $ 27,5 млн Грина, которые он получит после активации «опции игрока». Пристегнитесь!

В сезоне-2023/2024 гарантированных контрактов у «Уорриорз» будет на сумму $ 215 млн! С налогом на роскошь эта сумма увеличится до почти $ 480 млн. Миллиард за три сезона? Пока организация идёт именно по такому пути.

Пока непонятно, что именно чувствуют владельцы «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб и Питер Губер. Их состояние точно не рассчитано на подобные траты, но и отдавать своих звёзд они тоже не стали, выбрав, с одной стороны, правильный, но при этом очень затратный путь сохранения чемпионского состава.

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Теги Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз •••

Заглавное фото: Ezra Shaw/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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