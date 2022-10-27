«Локо» терпит очередное фиаско! Краснодарцы растеряли «+13» и уступили «Нижнему» Лукича

Команды Единой лиги ВТБ проводят уже 6-й тур чемпионата. Сегодня, 27 октября, «Нижний Новгород» на своей площадке принимал московский «Локомотив-Кубань». Эта встреча завершилась триумфом подопечных Зорана Лукича, которые одержали первую домашнюю победу в сезоне.

«Нижний Новгород» начал чемпионат чуть более уверенно, чем «Локомотив». Команда одержала на одну победу больше, в предыдущем матче обыграв «Астану» (80:60). Правда, до этого нижегородцы потерпели два поражения подряд – «+38» от «Самары» (52:90) и «+18» от УНИКСа (57:75). Железнодорожники же в минувшем туре потерпели своё третье поражение – также от казанцев, которые в этом сезоне пока остаются непобеждёнными (75:83).

«Нам предстоит сложный матч с командой, которая всегда хорошо играет на своей площадке. К тому же свою предыдущую встречу они выиграли на выезде, так что против нас выйдут с дополнительной уверенностью в своих силах.



Зоран Лукич – это живая легенда Нижнего Новгорода. Он достиг с местным клубом впечатляющих результатов, его команда играет в отличный баскетбол – во многом именно поэтому его пригласили возглавить сборную России. Для многих наших игроков, особенно молодых, предстоящая игра будет отличным шансом, чтобы показать себя с лучшей стороны тренеру национальной сборной», – поделился ожиданиями от матча главный тренер «Локо» Александр Секулич.



В стартовой пятёрке «Локомотива» на игру вышли Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Даррал Уиллис, который выступал за «Нижний» в сезоне-2019/2020. Зоран Лукич выпустил на паркет Александра Ганькевича, Антона Понкрашова, Драгана Апича, Ивана Стребкова и Евгения Бабурина.

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (93:79) Фото: Борис Теплицкий/«Пари Нижний Новгород»

Первая четверть началась с трёхминутного рывка 13:4 от «Локомотива». Затем преимущество краснодарской команды быстро достигло двузначной отметки, однако ближе к концу отрезка «Нижний» поправил ситуацию в обороне. Подопечные Лукича вынудили соперника допустить семь потерь за 10 минут, но с набором очков всё оставалось не так гладко. К тому же «Локомотив» выиграл подбор на собственном щите. В итоге игроки Секулича набрали 27 очков, 22 из которых на свой счёт записали игроки стартового состава. Со скамейки пять очков в одиночку добавил Захар Ведищев. Первая четверть завершилась со счётом 27:18 в пользу красно-зелёных.

Однако во второй десятиминутке «Нижний» вернулся в игру, выдав рывок 16:4. Хозяева сравняли, а затем и повели в счёте в первый раз с самого начала матча. Нижегородцы лучше двигали мяч, что положительно отразилось на количестве передач, а Драган Апич и Джермейн Лав преодолели двузначную отметку по набранным очкам. «Локомотив» же продолжал ошибаться. И хотя в попытках вырваться вперёд хозяева начали фолить, подарив сопернику несколько штрафных, первая половина всё равно осталась за «Нижним Новгородом» – 42:38.



В начале третьего отрезка Евгений Бабурин выдал три подряд эффектных перехвата, а Джермейн Лав продолжил атаковать кольцо, в результате чего подопечные Лукича удвоили преимущество. При этом «Локомотив» продолжил доминировать на подборе в защите, а Уиллис и Бэрфорд добрались до двузначной отметки в графе результативности. Однако Ведищев по-прежнему оставался единственным игроком запаса, набравшим очки, а количество потерь дошло до неприличных 21. Краснодарцам, конечно, удавалось сокращать отрыв соперника, но сравнять счёт у них так и не получилось. Под конец четверти «Нижний» выдал очередной рывок – на этот раз 14:2, – вернув себе двузначное преимущество. Лав вколотил «баззер» из-за дуги, и на заключительный отрезок команды уходили со счётом 71:58.

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (93:79) Фото: Борис Теплицкий/«Пари Нижний Новгород»

Четвёртая четверть для хозяев была осложнена ситуацией с персональными фолами, которых у Драгана Апича и Александра Ганькевича было по четыре. И в нападении, и в обороне у «Нижнего» всё получалось, но коллектив всё равно был вынужден осторожничать. За четыре минуты до финальной сирены «Локомотив» остался без тайм-аутов, а спустя некоторое время разница в счёте достигла отметки в 18 очков. За 120 секунд до окончания встречи за перебор фолов с площадки был удалён не Апич, не Ганькевич, а капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 18 очков и пять перехватов. Но и без него хозяевам удалось с лёгкостью довести игру до победы – 93:79.

Лучшим игроком матча стал Джермейн Лав, набравший 28 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Драган Апич. Самым результативным в составе «Локо» стал Джейлен Бэрфорд – у него 23 очка, шесть подборов и три передачи. 16 очков и девять подборов добавил Даррал Уиллис.



В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет с МБА, а «Локомотив» на своей площадке примет «Астану». Обе встречи состоятся 31 октября.