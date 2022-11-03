Побил рекорд Джордана и добрался до Чемберлена. Дончич играючи обходит легенд НБА

Лука Дончич не даёт скучать поклонникам баскетбола. О его манере игры можно спорить бесконечно: кому-то она не нравится из-за большого количества времени, проводимого с мячом, и огромного количества атак, а кто-то восторгается словенским магом, которому всего 23 года. Равнодушных нет точно.

Никто не знает, где находится потолок возможностей звезды «Далласа». Казалось, что в прошлом сезоне, когда Дончич сильно прибавил в весе после хорошего отдыха, скорость и активность Луки на паркете должны были снизиться. Он действительно очень непросто входил в сезон, справляясь не только с лишним весом, но и с давлением медиа.

Помимо прочего, Дончич получил огромный пятилетний контракт на сумму более $ 200 млн, который не только мгновенно поднял его в двадцатку самых дорогих игроков НБА, но и кратно увеличил активность критиков. Неудивительно, что в первых четырёх играх прошлого сезона Лука совершил 21 потерю, реализуя сильно меньше половины бросков с игры.

Лука Дончич против Бена Симмонса Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но уже к концу регулярного сезона словенец снова предстал в лучшем виде, затащив «Маверикс» в финал конференции. Такого расклада, скорее всего, не ожидали даже самые оптимистично настроенные фанаты «Далласа». Обыграть «Финикс», который был нацелен на чемпионство, точно дорогого стоит. И во всех семи матчах с «Санс» Лука стабильно набирал больше 25 очков.

Казалось, после Евробаскета-2022, где словенская сборная хоть и не прошла далеко в плей-офф, однако полностью зависела от Дончича, лидер «Маверикс» угодит в функциональную яму и снова провалит начала сезона. Но опыт — это то, что помогает звёздам становиться лучше. К старту регулярного сезона в НБА Дончич был готов если не на сто, то на 80 процентов и начал сезон лучше всех остальных.

В первых шести матчах лидер «Далласа» набирал 30+ очков, повторив достижение Майкла Джордана, державшееся 36 лет. А в сегодняшней игре с «Ютой Джаз» Дончич обошёл Его Воздушество, набрав 33 очка за 35 с половиной минут игрового времени. При этом Лука снова показал 60-процентную реализацию с игры.

«Не знаю, что сказать. Я просто стараюсь выигрывать матчи. Когда набираешь больше очков, то становишься победителем. Мне кажется, сегодня я провёл один из лучших матчей. Без лишней спешки и суеты. Делился мячом с товарищами.

Постоянно слышу об Уилте Чемберлене, он всё время присутствует в голове. Это здорово. Когда-то я просто мечтал попасть в НБА. Мечта сбылась. Что может быть лучше, чем играть в любимую игру, делать свою работу? Трудно что-то добавить», – говорил Лука Дончич после матча.

Бисмак Бийомбо против Луки Дончича Фото: Christian Petersen/Getty Images

Его сравнения с Чемберленом не случайны. До Дончича лишь двум игрокам удавалось набирать 30+ очков в первых семи матчах сезона. Это Уилт Чемберлен и Джек Тваймен. Более того, Лука набирает в среднем за игру 36,1 очка — это третий результат для первых семи матчей. За последние 60 лет лишь Майкл Джордан (сезон-1986/1987) и Джеймс Харден (сезон-2019/2020) набирали больше: 37 и 36,6 очка соответственно.

«Я знаю, что в прошлом году недостаточно хорошо начал чемпионат. Мне нужно было стартовать лучше. Это было неприемлемо. Сейчас просто пытался извлечь уроки из прошлого сезона и добиться большего успеха», — сказал Дончич в общении с журналистами.

Подобное начало чемпионата автоматически делает Луку главным претендентом на звание самого ценного игрока сезона. Подобная индивидуальная награда, конечно, является желанной целью баскетболиста, однако, для того чтобы получить её, «Даллас» должен не только попасть в плей-офф, но и быть повыше в турнирной таблице. Другими словами, партнёрам Дончича обязательно стоит включаться и помогать не только команде, но и своей звезде в борьбе за главный индивидуальный приз НБА.