«Решил, что футбол не моё». В нашем баскетболе новый талант

Осенью Александру Щербенёву исполнилось 22 года. В нынешнем сезоне он основной разыгрывающий «Локомотива-Кубань». Баскетболист родился и вырос в Краснодаре, но в какой-то момент ему пришлось уехать от семьи во Владивосток, чтобы набираться игрового и житейского опыта в Суперлиге.

— Александр, до того, как прийти в баскетбол, вы играли в футбол. Но помните ли вы то время? Смотрели матчи «Локомотива-Кубань» тогда?

— Конечно. Команда тогда ещё играла в «Олимпе». Мне всегда нравилось, но вы правильно сказали, что я тогда ещё занимался футболом. С ним как-то не получалось у меня, а папа занимался баскетболом и, конечно, был бы рад, если бы его сын тоже пошёл в этот вид спорта. Вот так в один из моментов я сказал ему, что хотел бы попробовать свои силы в баскетболе, мне действительно было интересно.

Александр Щербенёв Фото: vtb-league.com

— А что конкретно не получалось в футболе?

— Наверное, я всё-таки поздновато туда пошёл. Ребята из группы как будто были физически более развиты. Мне не хватало техники. На общем уровне смотрелся слабо. Конечно, когда ты ребёнок, то хочется, чтобы всё получалось лучше остальных. Решил, что это не моё и что нужно попробовать себя в чём-то другом.



— Немного удивила сейчас фраза про «физически более развиты». Но ведь в баскетболе всегда ещё более высокие ребята. Они почти всегда должны прыгать выше футболистов, а бегать как минимум с такой же скоростью.

— Да, было такое, но были ребята и меньше меня. Поэтому как-то на общем фоне не выпадал. Конечно, был маловат, но точно не меньше всех.



— Когда вы поняли, что баскетбол — ваша будущая профессия?

— Наверное, когда отец начал возить в платные лагеря Груича (Саша Груич — сербский тренер, работавший много лет в России, был помощником Сергея Базаревича в национальной сборной России. — Прим «Чемпионата»). И уже точно осознание пришло тогда, когда попал в «Локомотив» первый раз и мы выиграли первенство России. Плюс подписал контракт, первая зарплата. Тогда уже узнал и о молодёжных сборных, о том, что за игры в принципе можно получать большие деньги. А до этого был только детский азарт.

— Насколько сильно вас мотивировали первые полученные деньги? Просто действительно же до этого вы играли в своё удовольствие, а тут за это начали ещё и платить.

— Первые деньги были совсем небольшими. Мы все получали по 3 тысячи в месяц. Это было приятно. Но о какой-то мотивации, наверное, говорить было неуместно. Было прикольно, что это уже твои деньги, ты мог на них сам что-то купить. А вот когда кто-то стал получать, к примеру, 10 тысяч — вот тогда уже появлялись мысли: «Блин, я тоже хочу!». И это было как игра, конкуренция.

Александр Щербенёв Фото: vtb-league.com

— Кто был тем игроком, на которого старался быть похожим Александр Щербенёв?

— Сложно назвать кого-то одного. Кайри Ирвинг интересовал меня. И на игроков «Локо» я смотрел внимательно. Тогда уже была очень сильная команда. Мне в принципе нравилось смотреть баскетбол. Особенно внимательно следил за Олимпиадой 2012 года в Лондоне, когда Швед, Фридзон и вся сборная России завоевала бронзовые медали. Было очень интересно. Игроки высочайшего класса, суперматчи.



— Испытывали особенные чувства, когда Виталий Фридзон пришёл в «Локомотив-Кубань» пару сезонов назад? Тот, за кем вы следили через телевизор, теперь ваш партнёр по команде.

— Это достаточно забавно, потому что нет какого-то разового воодушевления. Как-то это всё так быстро приходит, что ты просто не успеваешь проникнуться моментом и смотришь не как на легенду, а как на партнёра или соперника. В конечном итоге в голове только один вопрос: «А как его обыграть?». Скрывать не буду, когда в первый раз попал в главную команду, где были Фридзон и Кулагин — это было круто.



— Свой путь вы начали в Краснодаре, но в какой-то момент приняли решение уехать в Суперлигу и отправились аж во Владивосток. Это решение давалось тяжело?

— Получилось так, что меня перед поездкой во Владивосток особо не спрашивали (улыбается). Конечно, агент говорил мне, что можно отказаться, но это было бы неправильно. Клуб принял такое решение, потому что в обратном направлении переезжал Гриша Мотовилов. Оглядываясь назад, вспоминая всё это, не испытываю ничего, кроме радости. Владивосток, конечно, далековато находится от дома. Но зато у нас была сильная команда, отличный тренерский штаб. Там старшие товарищи по команде учили меня жизни, я играл против мужиков в Суперлиге и получал отличный опыт и хорошие минуты.

Александр Щербенёв Фото: vtb-league.com

— Но после этого вы ещё и в Екатеринбург перебрались.

— Это уже было полностью моё решение. Чувствовал, что мне ещё надо поиграть годик. Тренером «Локомотива» тогда был Евгений Юрьевич Пашутин, и уже на предсезонке я понимал, что у меня не будет той роли, которую я бы хотел. Можно сказать, что я был четвёртым разыгрывающим. Точно не пользовался популярностью — если можно так сказать. Благодарен президенту «Локомотива-Кубань» Андрею Владимировичу Ведищеву за то, что вошёл в положение, отпустил, и я отправился в амбициозную команду Суперлиги, с которой занял второе место. В «Уралмаше» у меня уже была значимая роль. Я там и с девушкой своей познакомился. Поездка точно была удачная.

— Это придало уверенности?

— Вернулся из «Уралмаша», меня сразу вызвали в национальную сборную на просмотровые тренировки. Вкатился в сезон в клубе, стал не четвёртым, а третьим разыгрывающим. После отъезда легионеров выпал шанс, и по максимуму им воспользовался.

— Против кого персонально играть в Единой лиге сложнее всего?

— В этом году выделить пока одного кого-то не могу. А вот в прошлом был Лоренцо Браун, и он точно стоял особняком. Защищаться против него было действительно очень тяжело. Он техничный парень, остановить его невероятно сложно. Это первое, что приходит в голову.



— Его выступление на Евробаскете в составе Испании вас не удивило?

— Меня точно не удивило. Он реально очень крутой. У него в арсенале множество обманных движений, дриблинг на высочайшем уровне.



— Перед стартом нынешнего сезона чётко понимали свою роль? Знали, что будете получать много игрового времени?

— Точно не понимал до конца. Думал, что могут подписать одного разыгрывающего. Предполагал, что буду бэкапом. В принципе, недавно подписали Джоша Грэя на мою позицию. Но сам факт, что мне выпала такая роль, это очень приятно. Для этого я всё лето и работал, это мотивировало меня, заставляло работать усерднее. Когда ты играешь 30 минут — это тяжелее чуть-чуть, чем тогда, когда выходишь на короткие отрезки.

— Новички сезона «Самара» и МБА отлично стартовали в Лиге. И «Локо» как раз прочувствовал это на себе. Что случилось в первом матче, когда дома вы уступили МБА?

— От МБА мы получили оплеуху. Где-то, наверное, недооценили, но соперник точно был более голоден до победы и заслужили её полностью. Это был их дебют именно как команды. Все грызли паркет, горели. А мы, может, думали, что уже звёзды. Нас быстро поставили на место. Это было обидное поражение, которое будет преследовать нас в турнирной таблице по ходу всего сезона. В ответном матче в Москве мы будем максимально настроены.

Александр Щербенёв Фото: vtb-league.com

— С прошлого сезона Краснодар стал тем городом, куда добираться стало сложнее всего. Опыт игры во Владивостоке помогает в длинных поездках?

— Это правда. Во Владивостоке ещё и разница во времени была огромная. Голова порой просто шла кругом. Сейчас очень тяжело с этими переездами, тратим на них много времени. Порой заветные выходные как раз уходят на то, что мы просто путешествуем, добираясь куда-то на автобусе.



— Главный тренер Александр Секулич — настоящая звезда европейского баскетбола. Все помнят победу сборной Словении на Евробаскете, в тренерский штаб которой он входил. Расскажите о нём.

— Лично, до его приезда в Краснодар мы не были знакомы. Конечно, Евробаскет смотрел. Круто было, что тренер такого уровня, работающий в сборной с Лукой Дончичем и Гораном Драгичем, будет нас тренировать. Было жалко, что из-за сборной тренер пропустил почти всю предсезонку и приехал только к Суперкубку. Общения один на один у нас с ним не было. Уже в процессе все игроки начали понимать его философию. После его приезда он добавил необходимой жёсткости. У нас всё-таки молодая команда, и это необходимо. Чувствуем, что он чётко понимает, что делает и чего хочет. Когда это есть, ты доверяешься тренеру полностью и принимаешь его философию.



— Рассказывал ли тренер что-то о своей сборной и её звёздных игроках?

— Не сказал бы, что тренер сильно разговорчивый. Мы общаемся в основном по делу, обсуждаем игры. До историй пока ещё не дошло время. Большая часть сезона впереди, и, кто знает, может, он успеет рассказать.

— Легионеров в нынешнем составе «Локомотива» сильно меньше, чем в прошлые годы. Как происходит общение с ними? Потому что российские игроки ещё и моложе опытных Джейлена Бэрфорда и Даррала Уиллиса. Интересы совпадают?

— У нас очень дружный коллектив. Из-за того, что у нас всего два полноценных легионера (серб Иван Паунич до «Локомотива-Кубань» играл также в Нижнем Новгороде. — Прим. «Чемпионата»), они как-то не отделяются от нас. Потому что бывает такое, когда в команде шесть легионеров, то они всегда держатся своей группой. А мы держимся вместе, шутим, ходим куда-то. Поездки на автобусе в этом плане сильно сплачивают коллектив.



— Чемпионат мира по футболу будете смотреть?

— Конечно!



— Кто ваши фавориты? И много ли футбола удаётся смотреть по ходу баскетбольного сезона?

— На самом деле, люблю смотреть футбол. РПЛ, АПЛ, Лига чемпионов — обзоры матчей, иногда целые игры, когда есть время. Поэтому чемпионат мира мне лично очень интересен. Если говорить о персоналиях, то это Мбаппе, Неймар, интересна вся эта ситуация с Криштиану после его интервью.



— Судя по фамилиям, ваши фавориты Франция, Бразилия, Португалия? А Аргентина?

— На Аргентину не поставил бы. На Францию бы поставил, но я читал, что существует проклятие, когда победители ЧМ не выходят на следующем даже из группы. Вот в это я верю (смеётся). Команд много хороших.



— А что не так с Аргентиной? Неужели не хотелось бы, чтобы Лионель Месси всё-таки выиграл титул?

— Хотелось бы. Но в него вообще не верю. Вот в Бразилию или Францию — да.



— Кажется, найден ещё один «не фанат» Месси…

— Нет, он мне очень нравится. Но Аргентина не цепляет меня.