«Наконец-то встал на ноги». Главный травматик возвращается в топы НБА?

Переход защитника Бена Симмонса в «Бруклин» стал одним из главных событий прошлого сезона НБА. Вот только понаблюдать за его игрой в джерси «Нетс» болельщикам удалось совсем недавно – австралиец вернулся в строй после травмы в ходе предсезонного турнира. С того момента прошло почти два месяца. И в последнее время игрок, в котором, кажется, разочаровались вообще все, начал выглядеть заметно лучше. Но есть ли у него хоть какие-то шансы вернуться на былой высочайший уровень?

Бен Симмонс был выбрал «Филадельфией» под первым номером на драфте-2016, однако свой первый матч в НБА провёл лишь спустя год – он пропустил весь сезон-2016/2017 из-за травмы стопы. Зато по итогам чемпионата-2017/2018 защитник был признан новичком года в НБА, а ещё через год впервые попал на Матч всех звёзд и получил максимальный контракт на пять лет и $ 177 млн.

Бен Симмонс Фото: Andy Lyons/Getty Images

В «ковидном» сезоне-2019/2020 он во второй раз попал на МВЗ, а также стал лидером сезона по количеству перехватов и был включён в третью символическую сборную и лучшую защитную пятёрку лиги. Плей-офф того чемпионата Симмонс также пропустил – опять из-за травмы. Вот только настоящая катастрофа в плей-офф настигла его годом позже.



О том, что у Бена есть проблемы с броском, всем было известно и до этого. Но вот в постсезоне-2021 всё было даже хуже, чем обычно. Австралиец установил антирекорд по точности бросков со штрафной линии с чудовищным показателем в 34,2% (при 67 попытках), а в пяти из семи матчей полуфинальной серии даже ни разу не бросил с игры в четвёртой четверти. При этом в четырёх из этих встреч, включая седьмую решающую, он не набирал более восьми очков. Способности Бена в обороне и плеймейкинге также куда-то улетучились, и в результате тренеру Доку Риверсу приходилось отправлять бесполезную суперзвезду на скамейку в решающий момент матча.

Бен Симмонс Фото: Cole Burston/Getty Images

После того плей-офф отношения между игроком и руководством «Филадельфии» испортились до такой степени, что тот просто отказался играть за команду. Он запросил обмен и заявил о своём намерении пропустить тренировочный лагерь, после чего перестал выходить на связь. Бен вернулся в расположение команды только перед самым стартом регулярного чемпионата-2021/2022, однако был выгнан с первой же тренировки за нежелание как-либо участвовать в подготовительном процессе.



В итоге Симмонс пропустил весь сезон-2021/2022, установив рекорд по сумме штрафов в истории НБА. По различным данным, «Филадельфия» оштрафовала игрока на сумму $ 17-19 млн за все пропущенные матчи, тренировки, командные собрания и так далее. Сам он обосновал своё поведение ментальными проблемами, которые он испытывал, находясь в «Сиксерс». Клуб предлагал баскетболисту психологическую помощь и даже на какое-то время перестал штрафовать его за пропуски, однако сам Бен отказался как-либо сотрудничать.

Но держать Симмонса в команде и штрафовать его до конца дней было никак нельзя. И вот в феврале этого года «Фила» наконец-то нашла вариант избавиться от игрока. Его вместе с Сетом Карри, Андре Драммондом и двумя пиками первого раунда обменяли в «Бруклин Нетс» на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа. Обменять австралийца на Хардена могли ещё тогда, когда тот выступал за «Хьюстон», но клубы так и не достигли договорённости.

На бумаге обмен между «Бруклином» и «Сиксерс» выглядел неплохо. Борода признался, что всегда хотел играть за «Филадельфию» с Джоэлом Эмбиидом, а в «Нетс» были готовы «спасти» Симмонса и решить все его психологические проблемы. Вот только через месяц после обмена у австралийца выявили грыжу межпозвоночного диска, из-за которой он пропустил остаток сезона и был вынужден перенести операцию.

Бен Симмонс Фото: Elsa/Getty Images

4 октября Симмонс дебютировал за «Нетс» в предсезонке, проведя свой первый матч за 470 дней. А уже 20 октября он впервые сыграл за «Бруклин» в официальном матче. Получилось так себе – защитник был вынужден покинуть площадку из-за перебора фолов, сделав при этом всего три броска с игры и три потери. Сам игрок заявил, что ему просто нужно больше времени. С того момента прошёл уже месяц, и Бен более-менее поправил ситуацию.

В среднем он набирал 9,3 очка (64,2% с игры), 5,9 передачи, 6,5 подбора и 1,2 перехвата в 15 матчах. В недавней встрече с «Мемфисом» австралиец установил собственный рекорд по результативности в сезоне, набрав 22 очка, а в матче с «Портлендом» и «Филадельфией» смог оформить дабл-дабл. После матча с «Торонто» Симмонс заявил, что встреча стала лучшей в плане его физической готовности. Это отметил и его напарник Маркиф Моррис:



«Он здоров. Наконец-то встал на ноги. Но он не играл два года. Вы все не давали ему шанса, вы критиковали его после каждой чёртовой игры… Но когда парень не играет два года, он должен привести своё тело в порядок. Вам не понять, потому что никто из вас не играл в НБА. Каждый вечер он играет по 30 с лишним минут, идёт в контакт, и на восстановление нужно время».



И всё бы хорошо, вот только нынешний «Бруклин» – не лучшее место для долгожданного камбэка в топы НБА. Сейчас команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с девятью победами в 20 матчах и преследующей их чередой неприятностей вроде увольнения главного тренера или отстранения Кайри Ирвинга. Но даже возвращение последнего в коллектив, кажется, не спасло ситуацию. Неидеальная форма Симмонса, конечно, также играет немалую роль во всём происходящем. Но если даже Кевин Дюрант с Кайри Ирвингом не способны вытащить свою команду из зоны плей-ин, надеяться на одного Симмонса – настоящее сумасшествие.

Однако в «Бруклине» австралиец находится чуть ли не под большим давлением, чем в «Филадельфии». Ведь за него в расчёте на получение новой третьей звезды отдали Джеймса Хардена. К тому же игрок устроил скандал в «Сиксерс», что соответствующим образом сказалось на его репутации, пропустил целый сезон, а по приезде в «Нетс» выбыл из-за серьёзной травмы. Можно представить, как всё это усложняет процесс восстановления для Симмонса, который на протяжении последнего года только и жаловался на ментальные проблемы.



Но если события будут складываться наихудшим из возможных образов, Симмонс может пойти на крайние меры – ещё раз сменить клубную прописку. По слухам, заполучить его в этом сезоне попытаются в… «Лос-Анджелес Лейкерс». У которых дела обстоят даже хуже, чем в «Бруклине». Зато Рич Пол, агент лидера команды Леброна Джеймса, также является агентом Симмонса и наверняка смог бы помочь в проведении сделки. Но на данный момент информация о возможном трейде остаётся на уровне неподтверждённых слухов. «Озёрникам» стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а Симмонсу – на выступлении за «Нетс».



И в последних матчах у Бена всё получается неплохо. Вот только надолго ли его хватит? Действительно ли он навёл порядок в голове, как говорят его тренеры и одноклубники? Или снова посыплется под давлением ответственности в условном плей-ин? Ответы на все эти вопросы нам ещё предстоит узнать в ходе сезона. «Бруклин» провёл всего 20 матчей и пока выглядит не особо впечатляюще. Но окончательно хоронить команду ещё рано. Посмотрим, как сложится регулярный чемпионат для Симмонса и компании. Предпосылок к успеху пока мало, но кто знает, что придумают во фронт-офисе клуба.