«Вы ждёте побед, потому что в составе я». Дюранта пора обменять, как бы хорош он ни был

Кевин Дюрант проводит, пожалуй, один из лучших сезонов в своей карьере. Форвард «Бруклина» впечатляет результативностью, вот только его команда всё равно болтается в районе 10-го места в таблице конференции. Разбираемся, что пошло не так в «Бруклине» и что клубу делать с главной его звездой.

На старте сезона Дюрант остаётся одним из лучших игроков лиги. Он принял участие во всех 16 матчах и в каждом из них записал на свой счёт не менее 26 очков. Таким образом, он повторил рекорд Майкла Джордана, которому удалось набирать не менее 25 очков в 16 матчах подряд на старте сезона-1988/1989. На данный момент форвард занимает шестое место по результативности в НБА с 30,6 очками в среднем за игру.



Таким образом, Дюрант также преодолел отметку в 26 тыс. карьерных очков, что делает его вторым после Леброна Джеймса действующим игроком НБА, которому это удалось. Что интересно, Кей Ди и Леброну понадобилось одинаковое количество матчей, чтобы добраться до этого показателя – 955. За всю историю НБА меньше потребовалось только Уилту Чемберлену (734), Майклу Джордану (815) и Кариму Абдул-Джаббару (925).



Теперь Дюрант занимает 19-е место среди лучших скореров с момента основания лиги. Недавно он обошёл Винса Картера, а в ближайшее время подвинет и Кевина Гарнетта, на счету которого всего на 65 очков больше. Учитывая статистику выступлений Кей Ди, в сезоне без серьёзных травм от него можно ожидать примерно 1500-2000 очков. То есть уже по окончании нынешнего чемпионата он сможет войти в первую десятку рейтинга, обойдя Мозеса Мэлоуна.



В общем, в индивидуальном плане у Дюранта всё хорошо. А вот у «Бруклина» дела обстоят не очень. Команда идёт на 10-м месте в турнирной таблице Востока с отрицательным балансом побед и поражений – 7-9. Как так?

Кевин Дюрант Фото: Steph Chambers/Getty Images

Главная проблема «Нетс» заключается в том, что сейчас Дюрант вынужден в одиночку тащить на себе команду. Его звёздный напарник Кайри Ирвинг уже умудрился пропустить половину матчей – он продолжает отбывать отстранение за противоречивый антисемитский пост в социальных сетях. И в его отсутствие второй атакующей опцией на бумаге был… Ник Клэкстон. Да-да, 23-летний парень, который едва ли провёл 100 матчей в НБА и набирает по 11,5 очков в среднем за игру. Вот настолько всё грустно. Бен Симмонс всё ещё не пришёл в себя, а других исполнителей высокого уровня в «Бруклине»-то и нет. Но надежда остаётся – Ирвинг должен вернуться на площадку уже в предстоящем матче с «Мемфисом».

При этом сам Кей Ди, который ещё в межсезонье запрашивал обмен из «Бруклина», прекрасно понимает, в какой ситуации оказался. И в своём недавнем интервью он катком проехался по собственным одноклубникам.

«Посмотрите на нашу стартовую пятёрку: Эдмонд Самнер, Ройс О’Нил, Джо Харрис, Ник Клэкстон и я. При всём уважении чего вы ждёте от этой команды? Вы ждёте от нас побед только потому, что там есть я. Вы ждёте, что мы будем играть хорошо, потому что номер 7 выходит на площадку», – сказал Кевин.



Справедливо? Справедливо. Вот только как подобные замечания могут повлиять на ситуацию в раздевалке? Очевидно, что всякого рода публичная критика, исходящая от лидера команды, уж точно не прибавит ему уважения среди напарников. Понятно, что в нынешней ситуации ожидать побед от «Бруклина» не приходится. Но чего теперь пытается добиться сам Дюрант?

Кевин Дюрант Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Стива Нэша, отношения с которым у Кей Ди, по слухам, складывались не так гладко, недавно уволили из команды. На его место пришёл Жак Вон – единственный, кто встал на сторону игрока, когда тот затребовал обмена. Об этом сам Дюрант рассказал в том же интервью.

По словам баскетболиста, причиной, по которой он запросил обмен, был неудовлетворительный подход «Бруклина» к тренировкам. Кевин якобы хотел тренироваться больше и интенсивнее – больше бросковых сессий, больше контактных упражнений и всё такое. И этот подход не разделял никто, кроме Жака Вона. Но теперь Дюранта вроде как всё устраивает. Он заявил, что ему вообще всё равно, с кем и против кого играть, пока он продолжает «нести своё наследие». Но наследие наследием, а побед не ждите. И виноваты во всём одноклубники, тренер и далее по списку.



«Во-первых, то, что они недостаточно тренировались – это нелепая причина, чтобы просить об обмене. Во-вторых, ты Кевин Дюрант! Если ты хочешь больше тренироваться, ты можешь созвать тренировку. И дело не в том, есть в команде другие звёзды или нет. Джеймса Хардена обменяли, а Кайри Ирвинга не было. Значит, они не делают того, чего ты хотел на тренировках, потому что подчиняются Пэтти Миллсу? Нет. Я просто не верю, что причина его желания уйти не связана с Кайри, не связана с организационными потрясениями, а связана с тем, что они недостаточно тренировались. Я категорически не верю в это», – сказал по этому поводу эксперт Ник Райт.



Вот и получается, что позиция у Дюранта весьма неоднозначная. И на этой почве слухи о его возможном обмене всё ещё продолжают циркулировать. Обсуждаемых направлений много – от трейда в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса вплоть до возвращения в «Голден Стэйт», который на старте нынешнего сезона продолжает мучиться. Вот только обменять Кей Ди остаётся задачей не из простых.

Фото: Steph Chambers/Getty Images

У него по-прежнему есть три года по 198-миллионному контракту, по истечении которого ему будет уже 37 лет. Сейчас Дюрант находится на своём пике – то есть близок к собственной максимальной ценности. А это означает, что, если «Нетс» хотят провести наиболее выгодный обмен, состояться он должен как можно скорее – зимой. Ведь, если ждать до следующего межсезонья, Кей Ди может и травмироваться, и сбавить под нагрузкой, которую он берёт на себя в «Бруклине». Да и если особых надежд на нынешний сезон там не возлагают, то почему бы не извлечь как можно больше пользы из ситуации?



На принятие решения у клуба ещё есть достаточно времени – до дедлайна обменов остаётся почти два месяца. К тому же многие игроки в НБА остаются недоступны для трейда до 15 декабря, да и у «Нетс» в условиях непростого графика есть другие задачи. Так что пока можно просто наслаждаться красивой игрой Дюранта, который, возможно, проводит свой последний сезон в «Бруклине».