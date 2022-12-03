«Стефена могло и не быть». Лучший баскетболист планеты не был желанным ребёнком

Стефен Карри – один из лучших баскетболистов на планете. В свои 34 года он уже завоевал четыре перстня и две награды MVP, а также стал лучшим в мире исполнителем трёхочковых. Но как бы сложилась история НБА, не родись Карри на свет? Казалось бы, странный вопрос. Однако недавно мать звёздного игрока дала всем нам весомый повод порассуждать на эту тему.

Отцом Стефена Карри является Делл Карри – бывший баскетболист, с 1986 по 2002 год успешно выступавший в НБА. А вот о его матери, 56-летней Соне, было известно не так много, пока она не выпустила автобиографическую книгу, в которой поделилась подробностями собственного материнства.

Соня Карри (урождённая Адамс) познакомилась с Деллом Карри, когда они оба обучались в политехническом университете Вирджинии. Девушка, на тот момент игравшая в волейбол на студенческом уровне, посетила тренировку местной мужской баскетбольной команды, где и встретила будущего супруга. У Сони и Делла есть трое детей: герой этого материала и суперзвезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Сет Карри из «Бруклин Нетс» и дочь Сайдел. Вот только старшего брата у Сета и Сайдел могло и не быть – об этом их мать рассказала в автобиографической книге «Неистовая любовь», выпущенной в свет в мае этого года.

Родители Стефа Карри Фото: Из личного архива Стефена Карри

В мемуарах Соня призналась, что ещё перед тем, как родить своего первого ребёнка, Стефена, она сделала аборт.



«Я встречалась, знаете, с парнем постарше, когда училась в старших классах школы, а потом поступила в колледж и приняла решение о прерывании беременности. Мои дети не знали подробностей. Они знали, что у меня был парень. Я не думала делиться с ними. Но когда Сайдел проходила через похожую ситуацию, я решила, что должна рассказать ей», – сказала об этом Карри.



И хотя в университете Соня уже познакомилась с Деллом, с которым впоследствии прожила в браке 33 года, тогда о семейной жизни пара, видимо, ещё не задумывалась. Соня забеременела во второй раз и собиралась вновь сделать аборт. По данным некоторых источников, своё решение она изменила в самый последний момент – переступив порог клиники. На тот момент девушке был 21 год.

«Дело дошло до реальных нюансов принятия определённых решений, с которыми я столкнулась, и Стефена могло и не быть. Если бы я прошла через это, то не было бы Уорделла Стефена Карри II. И вы знаете, у бога был план для этого ребёнка.



Это был уже второй раз, и я не хотела принимать это решение снова. Я решила, что просто должна довериться богу, чтобы он помог мне родить этого ребёнка. В тот момент я не знала, что произойдёт между мной и Деллом. И я просто должна была принять это единственно правильное решение», – рассказывала Карри на одном из подкастов.

Стефен Карри с матерью Фото: Из личного архива баскетболиста

На момент рождения Стефена в 1988-м 23-летний Делл проводил свой второй сезон в НБА в составе «Кливленд Кавальерс». В том же году пара обручилась, однако в конце 2021-го их союз распался. В документах по делу о расторжении брака супруги обвиняли друг друга в изменах. Стефен, по слухам, был на стороне матери и не верил обвинениям в её адрес.



Игрок недоволен лишь тем, что семейные дела были выставлены напоказ. Но когда свет на произошедшее решила пролить сама Соня, Стеф отреагировал положительно. В день выхода «Неистовой любви» он опубликовал видео, в котором поздравил мать, поблагодарил её за всё, что она сделала для семьи Карри, и призвал своих поклонников приобрести копию книги.

Стефен Карри с отцом Фото: Из личного архива баскетболиста

При этом история об аборте, которой женщина поделилась с миром, не стала для Стефена неприятным сюрпризом.



«Я поделилась с ним этой информацией. Мы с Деллом решили, что есть некоторые вещи, которые мы можем рассказать детям. Мы не скрывали многое о наших отношениях, потому что всегда хотели использовать эти ситуации как своеобразное пособие для них. Мы говорили об этом так, чтобы дети могли понять это на своём этапе развития, а нам не пришлось бы ничего скрывать», – сказала Соня.

Однако к очень личной теме, которую женщина затронула в автобиографии, было приковано много внимания. Вопрос поднимался на подкастах, гостем которых она являлась, и даже в сентябрьском интервью Стефена Карри для Rolling Stone. Тогда игрок заявил, что не является ни ярым сторонником, ни противником абортов.



«Он не испытывал желания выступить за отмену решения Роу против Уэйда (историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. — Прим. «Чемпионата»); у него на уме был воображаемый старший брат», – написали в Rolling Stone.



Судя по всему, Стефен всё-таки переживает по поводу произошедшего в жизни его родителей. Но сейчас у него самого есть замечательная семья – жена Айеша и трое детей. Так что семейное благополучие, которого когда-то так недоставало в жизни его матери, теперь есть у Стефа. А его самого – представить только – могло совсем не быть…