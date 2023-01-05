Звёзды НБА разрывают лигу! Яннис побил личный рекорд, а Митчелл вошёл в историю

В ночь на 4 января в НБА состоялся матч, который изначально представлялся рядовым: «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс», один из фаворитов сезона принимает команду, ни на что особо не претендующую. Сюрприза не случилось — «Милуоки» победил 123:113. Однако лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо продемонстрировал такую впечатляющую статистику, что это стоит выделить отдельно.

Адетокунбо побил личный рекорд результативности, который теперь составляет 55 очков. До этого его лучший показатель составлял 52 очка. Грек добавил к этому 10 подборов и семь передач — к сожалению, обошлось без трипл-дабла. И у него наверняка была особая мотивация на этот матч, ведь двумя днями ранее «Милуоки» без своего лидера, который жаловался на боли в левом колене, без особых шансов проиграл «Вашингтону» — 95:118.

Яннис Адетокунбо в атаке Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Я хочу оказаться в таком положении, чтобы мою игру считали скучной. Я делаю то, что делаю, но это не обсуждают. Я делаю такое каждый вечер. Этого я и хочу. Хочу, чтобы другим казалось, что моя игра скучна. Но мне не скучно. Великие — лучшие игроки — никогда не скучают. Они выходят и выкладываются на все сто», — сказал Яннис после матча.

Насчёт «каждого вечера» Яннис действительно прав. Он в трёх играх подряд набирает 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передач. Такую серию до него демонстрировали лишь трое игроков: Элджин Бэйлор (трижды), Уилт Чемберлен и Расселл Уэстбрук.

Реакция

«Он играл с невероятной решимостью, хотел увлечь нас игрой. Сегодня мы смогли победить. Он просто феноменален», — сказал тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер.

«Он постоянно прибавляет. Когда думаешь, куда же ему ещё прибавлять, он всё равно прибавляет. В английском нужны новые слова, чтобы описать его. Не знаю, говорил ли я это раньше, но я уверен, что он станет ещё сильнее. Кто знает, что он ещё сделает. Он не из нашего мира», — добавил центровой «Бакс» Брук Лопес.

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«Яннис спокойно набирает 50, пока остальные претенденты на MVP где-то там плетутся», — написал чемпион НБА Кевин Гарнетт в своём «твиттере».

«Яннис вышел на уровень Леброна касаемо статуса MVP. Он настолько хорош, что его доминирование вызывает скуку. Вот каким классным игроком он стал. Но СМИ нужны новые истории. Он не станет MVP в этом сезоне», — таково мнение журналиста Рашада Филлипса.

71 очко Донована Митчелла

За день до этого в лиге состоялось ещё более редкое событие. Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в победном матче с «Чикаго Буллз» (145:134 ОТ) набрал 71 очко. За всю историю НБА лишь трое игроков — Уилт Чемберлен (пять раз), Коби Брайант и Дэвид Томпсон — набирали больше очков в одном матче, причём всё это, кроме достижения Брайанта, происходило, что называется, в незапамятные времена.

Донован Митчелл в атаке Фото: Michael Reaves/Getty Images

«Оказаться в книге рекордов с такими парнями, как Уилт, — это ошеломляет. Я всегда верил, что в состоянии стать одним из лучших игроков лиги. У меня нет слов. И я счастлив, что оказался в одной компании с великими», — говорил Митчелл после матча.

Конечно, даже от таких игроков, как Яннис и Митчелл, не стоит ожидать, что они поставят рекорды на поток. На то они и рекорды. Может, в следующий раз выстрелит кто-то другой?