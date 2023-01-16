«Не заслужила!» Грайнер пришлось замолчать после возвращения в США

История американской баскетболистки Бриттни Грайнер стала одной из самых обсуждаемых в 2022 году. Но две недели назад наступил 2023-й – и о ней практически ничего не слышно. Куда пропала спортсменка, к которой было приковано столько внимания ещё месяц назад?

Коротко вспомним, что произошло. Бриттни Грайнер провела под арестом в России 10 месяцев после того, как в феврале 2022 года её задержали в московском аэропорту Шереметьево с двумя вейпами, наполненными запрещённым на территории страны гашишным маслом. В августе девушку приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако в начале декабря США и России удалось договориться об обмене её на Виктора Бута. За океаном тот отбывал 25-летний срок за торговлю оружием, «сговор с целью убийства мирных жителей» и «поддержку террористической организации».

Бриттни Грайнер Фото: РИА Новости

Обмен состоялся 9 декабря – в тот день Бриттни вернулась в США. Сразу после того, как она оказалась на родине, девушка была доставлена в Армейский медицинский центр Брука в Сан-Антонио. Там она прошла физический осмотр, а также психологическое обследование, после чего осталась в расположении военной базы. По словам представителей спортсменки, она получила «много психологической поддержки» и приняла участие в специальной программе Министерства обороны США для «несправедливо задержанных американцев».

Там же, на военной базе в Сан-Антонио, Грайнер впервые за 10 месяцев взяла в руки баскетбольный мяч, начав свою лёгкую тренировку с уверенного данка. В российской тюрьме, где содержалась Бриттни, также было баскетбольное кольцо, и адвокаты спортсменки предлагали достать ей мяч. Тогда она отказалась, посчитав опыт тренировок за решёткой «слишком болезненным».

В медицинском учреждении в Техасе девушка провела одну неделю, по истечении которой, по данным близких к Грайнер источников, возвращаться в свой дом в Финиксе она не собиралась. Вместо этого баскетболистка должна была отправиться в «частное, безопасное место».

Где сейчас находится Бриттни, неизвестно. Многие ожидали, что после обмена девушка будет давать одно интервью за другим, в которых поделится подробностями всего произошедшего. Но этого пока не случилось. Сейчас в её социальных сетях – тишина. Ни одного интервью спортсменка так и не дала: обошлась небольшим заявлением, в котором поблагодарила всех за поддержку и сообщила о намерении продолжить баскетбольную карьеру.

Бриттни Грайнер Фото: ТАСС

В общем, шумиха вокруг этой ситуации как-то утихла. Но это ещё не значит, что Грайнер окончательно пропала с радаров и в США о ней больше не говорят. На днях она угодила в очередной скандал после того, как правительство Аризоны признало её человеком года в этом штате. В официальном заявлении это обосновали следующим образом:

«Ни один другой ньюсмейкер из Аризоны в 2022 году не приковывал к себе внимание общественности так, как она. Ничья история в этом штате не вызывала такого ажиотажа, как история Бриттни на протяжении почти 300 дней».

Вот только таким решением многие соотечественники Грайнер остались недовольны — не заслужила! Но есть и другой момент. В прошлом этой же награды был удостоен Пэт Тиллман – в начале нулевых он отказался от карьеры в НФЛ и вступил в ряды армии США, а в 2004 году погиб в Афганистане во время исполнения служебных обязанностей.

«Бриттни Грайнер только что получила ту же награду, что Пэт Тиллман. Один ушёл из НФЛ, чтобы защищать свою страну, а другую посадили за решётку за нарушение закона. Отличный выбор», – написал один из пользователей социальных сетей.

Это не единственная причина, по которой имя Бриттни вновь замелькало в заголовках зарубежных онлайн-СМИ. Республиканская партия штата Луизиана неделей ранее также опубликовала резолюцию, осуждающую обмен пленными, в результате которого была освобождена баскетболистка. Американское общество в этом вопросе разделилось пополам: часть была рада, что спортсменка вернулась домой, а другая — указывала на то, что Грайнер нарушила закон страны, куда пыталась въехать с запрещёнными веществами.

Но ситуация может измениться уже 1 февраля – когда игроки и команды женской НБА официально начнут переговоры о заключении контрактов на сезон-2023.

По словам самой Бритнни, в этом году она планирует вернуться в лигу и продолжить выступление за «Финикс Меркьюри». К команде Грайнер планирует присоединиться в качестве неограниченно свободного агента – её соглашение истекло по окончании прошлого сезона. На данный момент 32-летнюю спортсменку называют одним из лучших игроков, доступных на рынке.

Так что Грайнер наверняка получит контракт на предстоящий сезон в женской НБА и почти со стопроцентной вероятностью выдаст его именно «Финикс», в составе которого она провела всю свою баскетбольную карьеру. Сезон стартует 19 мая – в этот день Бриттни сможет выйти на площадку в игре «Меркьюри» с «Лос-Анджелесом». Так всё вернётся на круги своя, а неприятная ситуация с арестом навсегда останется позади. Если, конечно, сама спортсменка вдруг не передумает возвращаться на паркет.