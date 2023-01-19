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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил ещё один рекорд НБА, Карим Абдул-Джаббар, Винс Картер

Ещё один рекорд Леброна! За 20 лет в НБА он успел поиграть с восемью дуэтами отец-сын
Арина Ершова
Леброн Джеймс установил ещё один рекорд НБА
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Теперь все ждут, когда сын Короля придёт в НБА.

С 2003 года в НБА многое поменялось: имена, герои, правила. А вот Леброн Джеймс, который сейчас проводит свой 20-й сезон, как был, так и остался. Он видел, как из лиги уходили одна легенда за другой, а также все, с кем он начинал. Что неудивительно, ведь средняя продолжительность карьеры в ассоциации – всего пять лет.

Справедливости ради самому Джеймсу недавно исполнилось 38 лет. Он является одним из самых возрастных игроков чемпионата, о чём ему любезно напомнили в прошедшем матче с «Хьюстоном».

Живой легенде баскетбола — 38 лет. Чего добился Леброн Джеймс за полжизни в НБА Живой легенде баскетбола — 38 лет. Чего добился Леброн Джеймс за полжизни в НБА

В ходе этой встречи к Леброну обратился новичок «Рокетс» – 19-летний Джабари Смит-младший, выбранный под третьим номером на прошлогоднем драфте. В итоге между ними состоялся забавный диалог.

«Ты играл против моего отца в своём самом первом матче НБА. С «Сакраменто». Чувствуешь себя старым?» – сказал Джабари.

Леброн посмеялся. Джабари, конечно, был не совсем прав: в том матче, состоявшемся 29 октября 2003-го, его отец не появлялся на площадке – был запасным. А лицом к лицу они с Броном встретились лишь спустя год. Но факт остаётся фактом: парень, которому на момент дебюта Джеймса не было и года, успел вырасти, пробиться в НБА и сыграть с ним в одном матче. И да, он такой не один! Дуэтов отец-сын на памяти Короля набралось целых восемь.

Дуэты отец-сын, с которыми играл Леброн Джеймс:

  • ­Гэри Пэйтон (первая встреча – 12 января 2004) и Гэри Пэйтон II (последняя встреча – 12 февраля 2022);
  • Кеньон Мартин (2 января 2004) и Кеньон Мартин-младший (16 января 2023);
  • Гари Трент (21 ноября 2003) и Гари Трент-младший (18 марта 2022);
  • Рик Брансон (20 декабря 2003) и Джейлен Брансон (1 марта 2022);
  • Самаки Уокер (9 апреля 2004) и Джабари Уокер (30 ноября 2022);
  • Гленн Робинсон (19 декабря 2003) и Гленн Робинсон III (3 марта 2020).
  • Джабари Смит (22 декабря 2004) и Джабари Смит-младший (16 января 2023);
  • Эдриан Гриффин (25 февраля 2004) и Эй Джей Гриффин (6 января 2023).

Упоминания также заслуживают Глен Райс и Глен Райс-младший. Против Райса-старшего Леброн сыграл 18 ноября 2003 года, а вот его сын чести выйти на площадку с Джеймсом так и не удостоился: во всех матчах он оставался на скамейке.

Леброн Джеймс против Кеньона Мартина (2004 год) и его сына (2023 год)

Леброн Джеймс против Кеньона Мартина (2004 год) и его сына (2023 год)

Фото: Getty Images

«Джабари заставил почувствовать себя чертовски старым. Он даже спросил меня об этом, и я ответил: «Абсолютно, чувак». Я имел удовольствие сыграть с несколькими дуэтами отцов и сыновей: Гари Трент и Гари Трент-младший, Кеньон Мартин и Кеньон Мартин-старший, теперь – Джабари Смит и Джабари Смит-младший. Это были потрясающие 20 лет. Я видел, как многие великие игроки уходили и приходили. Для меня это честь», – сказал по этому поводу Брон.

Вот только в том же матче с «Хьюстоном» Король в очередной раз доказал, что возраст для него – всего лишь цифра. Он не только поставил данк через Джабари, но и настрелял 48 очков (персональный рекорд результативности в сезоне), а также сделал восемь подборов и девять передач.

А одним матчем ранее Джеймс стал ещё на шаг ближе к историческому рекорду Карима Абдул-Джаббара, преодолев отметку в 38 тыс. набранных очков за карьеру. Он стал вторым игроком в истории НБА, которому это удалось. Теперь его и Карима разделяют всего 315 очков. Учитывая, что в нынешнем сезоне Леброн набирает по 29,7 очка в среднем за игру, ему потребуется всего 11 матчей, чтобы выйти на первое место.

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Но после того, как Леброн побьёт рекорд Абдул-Джаббара, его главной целью будет выйти на одну площадку с собственным сыном – 18-летним Бронни Джеймсом. В этом году он закончит старшую школу «Сьерра Каньон» и, по правилам НБА, уже в 2024-м сможет выставить свою кандидатуру на драфт. Именно в сезоне-2024/2025 к концу подойдёт контракт его отца с «Лейкерс». И не исключено, что по его завершении Леброн закончит с баскетболом – об этом он говорил ещё в прошлом году:

«Мой последний сезон я проведу с сыном. Где бы ни был Бронни, там буду и я. Я сделаю всё, что потребуется, чтобы поиграть с сыном один год. И дело будет не в деньгах».

Леброн Джеймс против Гэри Пэйтона и его сына

Леброн Джеймс против Гэри Пэйтона и его сына

Фото: Getty Images

Но как в дальнейшем будет складываться карьера Джеймса, остаётся только загадывать. Может, он проведёт с сыном и не один сезон в лиге. Так, он сможет занести в свою копилку ещё один рекорд – самая продолжительная карьера в НБА. Пока что это достижение принадлежит Винсу Картеру, который отыграл целых 22 сезона. Но он закончил с баскетболом в 43, а Леброну через два года исполнится только 40. К тому же выходить на пенсию Король пока не собирается. Зато по-прежнему хочет бороться за чемпионство. А взять пятый перстень, да ещё и в одной команде с сыном – наилучшее завершение его карьеры, которое можно представить. Получится ли? Не знает никто. Но попробовать точно стоит.

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