Будет ли рекорд Леброна вечным и кто может его побить?

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выполнил свою одну из главных миссий – он стал лучшим бомбардиром в истории лиги и готов дальше увеличивать разрыв от второго места. Все слова Короля лишь подчёркивают, что в 38 он не собирается завершать профессиональную карьеру и будет продолжать выступать ещё пару-тройку лет как минимум. «Чемпионат» всё же рискнул предположить, кто сможет обойти Короля в обозримом будущем.

Любые рекорды устанавливаются, чтобы к ним стремились и в итоге побили. И это должно было произойти в один прекрасный момент с достижением Джаббара. Оно, правда, продержалось настолько долго, что уже получило звание «вечного». Ни Коби Брайант, ни Майкл Джордан не смогли приблизиться к легендарному центровому.

Карим Абдул-Джаббар, член Зала славы, шестикратный чемпион НБА. 5 апреля 1984 года Карим обходит не менее легендарного Уилта Чемберлена и занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров вплоть до 8 февраля 2023 года – это 14 188 дней или 38 лет 10 месяцев и 3 дня.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что думал по этому поводу сам Чемберлен? Абдул-Джаббар как раз недавно напомнил нам.



«Когда я обошёл Уилта в 1984-м, в год рождения Леброна Джеймса, его это задело, потому что у нас было соперничество на площадке с тех пор, как я начал заявлять о себе в лиге. Как ни странно, у меня нет подобных чувств к Леброну, какие были у Уилта ко мне. Я не только буду праздновать это событие вместе с Леброном, но и буду безоговорочно восхвалять его», – сказал Карим.



С Каримом разобрались. Попытаемся ответить на следующие вопросы:

На какой отметке остановится Леброн? Как долго продержится его достижение? Кто из современных игроков побьёт Леброна? Или это будет тот, кто ещё не пришёл в лигу?

У Леброна сейчас 38 390 очков, до конца сезона-2022/2023 «Лос-Анджелес Лейкерс» осталось провести 26 матчей. Путём вероятности исключим около пяти игр – 20 встреч по 23 очка в среднем (стараемся намеренно и критически занизить предположительное число – в текущем сезоне у Леброна в среднем 30,2 очка) – это дополнительные 460 пунктов. К концу сезона у Джеймса на счету будет уже 38 850. Округляем – 39 000. Ведь не всегда он будет набирать как минимум по 23 очка. Возможно, будут более результативные матчи. С учётом этого и делается округление.

Ещё раз скажем, что сам Леброн ранее заявил, что намерен отыграть как минимум несколько сезонов. Оно и неудивительно, учитывая, что он мечтает сыграть со своим старшим сыном Бронни на одном паркете в НБА. «Мне нужно выйти на площадку вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте», – делится Джеймс.

Новость по теме Леброн: я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте

При таких раскладах возьмём ещё четыре сезона. В следующих двух Король будет набирать около 20 очков в среднем, отыгрывая по 60 матчей. В заключительных двух – по 15 очков. И оставим то же самое количество появлений на паркете. Итог: 1200 баллов за следующие два сезона и 900 – заключительный карьерный отрезок. Итого мы имеем как минимум 41 000 очков.

Кстати, наше мнение полностью совпадает с мнением звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта, заявившего ещё до официального рекорда Леброна, что именно на этой отметке завершится карьера Короля.

«Думаю, как только Леброн уйдёт на пенсию, у него будет около 41 тысячи очков на счету. Так что побить его рекорд будет очень сложно и проблематично», – считает Кей Ди.

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Сочтёмся окончательно на 41 000.

Как долго продержится новый рекорд результативности? Тяжело сказать. Как минимум 10–15 лет – это высоковероятно. 20? Вполне. На этот вопрос даже предположительный ответ трудно дать. Оставим всё это без ответа. А из современных кому по силам?

Лука Дончич Фото: Steph Chambers/Getty Images

Лука Дончич? Ему придётся отыгрывать как минимум 13 сезонов без пропусков, набирая в среднем по 30 очков. В таком случае он сможет приблизиться к отметке 41 000 очков. Да и сам Лука не намерен проводить такую долгую карьеру, как у форварда «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Не знаю, смогу ли я протянуть в лиге 20 лет. Слишком большой срок для баскетбола. Скорее всего, я вернусь раньше на свою ферму в Словении», – заявил словенец.

Кевин Дюрант, у которого сейчас 26 684 очка, а ему 34 года? Леброн к 34 годам уже имел в своём активе 32 543 очка – Кей Ди с его количеством серьёзных травм точно отпадает. Джейсон Тейтум, у которого сейчас 9164 очка, будучи 24-летним игроком? Уже ближе – у Джеймса в 24-летнем возрасте было около 12 тысяч.

Джейсон Тейтум Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Яннис Адетокунбо с 15 593 очками в 28 лет, когда у Короля в этом же возрасте была 21 000? Греку тогда нужно всего лишь на протяжении следующих 12 лет отыгрывать за сезон как минимум 70 матчей, набирая по 30 очков. Реально ли? Физически грек точно готов, но вот его прогресс в бросках пока вызывает опасения. Достаточно вспомнить, как Леброн прибавил в атаках с дистанции, что сильно повлияло на его результативность.

Яннис Адетокунбо Фото: Harry How/Getty Images

Больше никто на ум не приходит. Возможно, этот игрок ещё не пришёл в лигу. И нужно учитывать, что со временем темп игры может поменяться, травмы вышеупомянутых игроков также не исключены. Слишком много нюансов, которые, как кажется, будут только убеждать всех нас в исключительности Леброна Джеймса и его уникального достижения.