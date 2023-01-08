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Леброн: я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте

Леброн: я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз подтвердил, что хочет сыграть в одной команде со своим сыном Бронни Джеймсом до того, как завершит профессиональную карьеру в НБА.

«Мне нужно выйти на площадку вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте», — приводит слова Джеймса ESPN.

18-летний Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что его выберут в конце первого раунда.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА на счету Леброна Джеймса 31 матч. В среднем за игру он набирал 29,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,7 результативных передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции и идёт на серии из пяти побед подряд.

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