Леброн: я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз подтвердил, что хочет сыграть в одной команде со своим сыном Бронни Джеймсом до того, как завершит профессиональную карьеру в НБА.



«Мне нужно выйти на площадку вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни, это станет вишенкой на торте», — приводит слова Джеймса ESPN.



18-летний Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что его выберут в конце первого раунда.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА на счету Леброна Джеймса 31 матч. В среднем за игру он набирал 29,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,7 результативных передач.



«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции и идёт на серии из пяти побед подряд.