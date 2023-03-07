«Зенит» растерял «+25» и чудом спасся! «Локо» остановился в шаге от исторического камбэка

В Краснодаре состоялся центральный матч недели в Единой лиге ВТБ – «Локомотив-Кубань» принимал санкт-петербургский «Зенит». Действующий чемпион растерял преимущество аж в 25 очков во второй половине, но всё равно сумел взять реванш за обидное поражение в предыдущей встрече команд. До исторического камбэка «Локо» не хватило совсем чуть-чуть!

Не сказать, что сегодняшняя встреча была определяющей в борьбе команд за место в тройке лучших. «Зенит» занимал третье место в турнирной таблице с балансом 20-8, «Локомотив» – пятое с 16-12. Чтобы сместить действующего чемпиона, красно-зелёным нужно было выигрывать все четыре оставшихся матча, а также надеяться на четыре поражения соперника. Исход маловероятный, так что в приоритете у них оставалась борьба с «Нижним Новгородом», который опережал краснодарцев только по дополнительным показателям.

«Зенит» находился в похожей ситуации. Команда ещё не выбыла из борьбы за второе место, на данный момент принадлежащее УНИКСу. Но для того, чтобы завершить регулярный сезон в топ-2, сине-бело-голубым также нужно было побеждать в четырёх оставшихся встречах и ожидать от казанцев четырёх поражений. Однако на встречу с «Локомотивом» в клубе всё равно были настроены серьёзно.

«Это важный матч для нас, потому что мы хотим гарантировать себе как минимум попадание в тройку по итогам регулярного чемпионата, а если турнирная ситуация позволит, то и улучшить своё положение. К тому же в последней игре с «Локо» мы обидно упустили победу на последних секундах, поэтому приехали в Краснодар, чтобы взять реванш. Такие матчи помогают набраться уверенности перед плей-офф, который тоже не за горами, поэтому будем делать всё для победы», – сказал накануне Игорь Вольхин.

После перерыва на Матч звёзд «Зенит» провёл на одну встречу больше, чем соперник. Действующий чемпион на выезде обыграл УНИКС (80:69), а затем на своей площадке нанёс поражение «Нижнему Новгороду» (83:67). «Локомотив» же встречался только с МБА, но эта игра получилась довольно напряжённой. Ещё в первой половине железнодорожники остались в неполном составе – Владислав Емченко и Андрей Мартюк были дисквалифицированы за перепалку с Сергеем Клюевым. Но благодаря усилиям Джейлена Бэрфорда и Захара Ведищева «Локо» всё-таки удалось одолеть москвичей – 73:65.

Предыдущая встреча между «Зенитом» и «Локо» состоялась в конце января. Тогда подопечные Александра Секулича сенсационно вырвали победу, пускай и всего в два очка – 92:90. В ходе матча они удерживали небольшое преимущество, однако в концовке сопернику всё же удалось сравнять счёт. На последней секунде всё решил влетевший в кольцо «Зенита» трёхочковый от Владислава Емченко.

Однако на тот момент к сине-бело-голубым ещё не присоединился Трент Фрейзер, который на данный момент является главной атакующей звездой команды. В четырёх матчах он в среднем набирал по 18,2 очка, а в прошедшей встрече с «Нижним» записал на свой счёт 28 баллов, 16 из которых – всего за три минуты игрового времени.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

В плане набора очков американец достойно заменил Томаса Эртеля, выбывшего из строя ещё перед Матчем звёзд с травмой колена. Сегодняшний матч пропустил и другой новичок «Зенита» – Адриен Морман, перенёсший операцию на кисти, а также Денис Захаров, в январе заработавший разрыв передней крестообразной связки. Зато в «Локомотиве» все здоровы – к игре с чемпионом коллектив подошёл в полном составе.

В стартовой пятёрке на матч вышли Александр Щербенёв, Девон Акун-Пёрселл, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Окаро Уайт. Состав гостей выглядел следующим образом: Трент Фрейзер, Ройс Хэмм, Калеб Хомсли, Сергей Карасёв и Андрей Зубков.

Начало первой четверти получилось достаточно равным и не особо результативным. У обеих команд не летело из-за дуги, что в случае «Локомотива» неудивительно, так как команда занимает предпоследнее место по проценту реализации трёхочковых в сезоне. На площадке было много борьбы, но команды не допускали ненужных ошибок, да и по подборам были равны. Так, к середине отрезка счёт на табло был 9:9, а к его окончанию – 18:18. Больше всех очков ожидаемо набирал Трент Фрейзер, принёсший своей команде половину набранных баллов.

На старте второго отрезка пять очков хозяевам принёс Ведищев, на что санкт-петербургский клуб ответил попаданиями Трэя Томпкинса. А после этого нападение обеих команд замедлилось – с обеих сторон было много промахов. Но первыми в игру вернулись подопечные Хавьера Паскуаля. Они выдали рывок 10:2, к Фрейзеру подключился Калеб Хомсли, и «Зенит» вышел вперёд. Железнодорожникам удалось сократить разницу в счёте с девяти до пяти очков, но первую половину гости закрыли ещё одним рывком – на этот раз 8:0. Так, на большой перерыв команды уходили со счётом 29:42.

«Локомотив-Кубань» – «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

В третьей десятиминутке преимущество «Зенита» продолжило расти. Гости забросили три трёхочковых подряд, добавили несколько попаданий со средней и довели собственное преимущество до «+20», а затем и до «+25». Правда, вслед за этим «Локомотив» сразу же оформил рывок 7:0 и вынудил Хавьера Паскуаля взять тайм-аут. И хотя после паузы темп игры замедлился, краснодарцы продолжили атаковать и продлили собственный рывок до 12:0, за чем последовал ещё один тайм-аут гостей. Вернувшись на площадку, они набрали быстрые четыре очка, но краснодарцы ответили попаданием Ведищева. Так, перед заключительной четвертью команды разделяли 15 очков – 50:65.

Однако «Локо» не собирался сдаваться. За три с половиной минуты они сократили разницу в счёте вдвое – всего до семи очков. Игроки «Зенита» начали чаще ошибаться. Ситуацию осложняло и то, что лидер команды во фронткорте Ройс Хэмм получил четвёртое персональное замечание. Под давлением посыпался даже Трент Фрейзер – то пробежка, то жуткий промах с дальней… До финальной сирены оставалось чуть больше четырёх минут, и от преимущества сине-бело-голубых осталось всего два очка. Спустя полторы минуты «Локо» сравнял, а затем и вышел вперёд, когда Щербенёв оформил точный трёхочковый. Хэмм, кстати, сделал пятый фол и удалился с площадки. Затем Томпкинс реализовал свой дальний бросок и сделал счёт 74:74, после чего Сергей Карасёв добавил ещё три очка и фактически поставил точку в матче. «Локомотив» напирал со всех сил, но сине-бело-голубые успешно отоборонялись и забрали победу – 77:74.

«Локомотив-Кубань» – «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

В случае успеха краснодарцев их камбэк мог стать наибольшим в сезоне и в истории клуба, а также вторым самым крупным в истории Единой лиги в целом. Но увы!

Самым результативным игроком «Зенита» стал Трент Фрейзер – у него 15 очков и восемь передач. 14 очков и шесть ассистов сделал Калеб Хомсли, 11 очков и девять подборов на счету Сергея Карасёва. Лучшим в составе «Локомотива» стал Крис Хортон с дабл-даблом из 15 очков и 10 подборов. 14 очков и семь ребаундов добавил Девон Акун-Пёрселл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Нижним Новгородом», а «Зениту» предстоит встреча с лидером турнира – московским ЦСКА. Эти матчи состоятся 12 и 13 марта соответственно.