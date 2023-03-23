Прошлое Мэлоуна и настоящее Эмбиида. Возьмёт ли «Филадельфия» трофей спустя 40 лет?

«Филадельфия Сиксерс». Одна из восьми франшиз в истории НБА, которой удалось завоевать три чемпионских титула. Богатая история, множество звёздных игроков, включая более десятка членов Зала славы. Вот только последнему трофею «Сиксерс» скоро исполнится 40 лет. У того триумфа есть герой, имя которого теперь вспоминают всё чаще – Мозес Мэлоун. Рассказываем, как это было и что ожидает франшизу спустя четыре десятилетия.

Всё началось летом 1982-го, но не с «Филадельфии», а с «Хьюстона». Тогда в «Рокетс» сменился владелец, с приходом которого подошло к концу время Мозеса Мэлоуна в команде. Его зарплата в $ 2 млн в год не оставила управленцам другого выбора, кроме как избавиться от звёздного центрового. Ведь пока внушительная часть клубного бюджета уходит в карман Мэлоуна, окружить его топовыми игроками не получится. А такой сценарий развития новое руководство не устраивал.

Зато в «Филе», где накануне также произошла смена владельца, амбиции были совсем другие. К сезону-1982/1983 «Сиксерс» подходили в статусе вице-чемпионов: летом 82-го они уступили «Лейкерс» 2-4 в финальной серии. Тогда легендарный Карим Абдул-Джаббар легко расправился с дуэтом «больших» Дэррила Доукинса и Колдуэлла Джонса, лишив баскетбольную общественность всякой веры в то, что коллектив Билли Каннингема сможет взять титул.

Но, несмотря на это поражение, та «Филадельфия» по праву считалась одной из сильнейших команд лиги: Джулиус Ирвинг, Морис Чикс, Бобби Джонс, Эндрю Тони… И Хэрольд Катц, её новоиспечённый владелец, прекрасно понимал, что в чемпионском пазле недостаёт всего одной детали – надёжного центрового. Который будет подбирать, стабильно набирать очки, обеспечивать присутствие в защите… И стал им – правильно – Мозес Мэлоун, бывший на тот момент действующим MVP и лидер лиги по подборам.

Мозес Мэлоун Фото: Focus on Sport/Getty Images

Не сказать, что его обмен из «Хьюстона» прошёл гладко. Представители «Сиксерс» встретились с Мэлоуном и его агентом 2 сентября 1982-го и выдали контракт. Баскетболист был ограниченно свободным агентом, так что по правилам у «Рокетс» было 15 дней на выбор – повторить предложение или остаться без какой-либо компенсации за игрока. И в руководстве «Филы» сделали всё, чтобы вынудить бывшую команду Мозеса пойти на второй вариант.

Контракт, который они предложили игроку, был заведомо неподъёмным для «Хьюстона». Шесть лет, минимум в $ 13,2 млн, максимум – $ 15 млн. Подписной бонус в размере $ 1 млн, $ 100 тыс. за каждый сезон, когда Мэлоун проводил более 30 минут в среднем за игру… Условия по тогдашним меркам просто сумасшедшие. Но были в соглашении и пункты, не вписывавшиеся ни в какие рамки. Например, звезде предложили 5% от ежегодной выручки команды, если она составит $ 4-6 млн, и 10% ­– если превысит $ 6 млн. Ему также предложили $ 100 тыс. в каждом сезоне, когда команда не собирает $ 3 млн с домашних матчей, и пообещали сообразить рекламные сделки и публичные мероприятия, которые принесут игроку минимум $ 100 тыс.

Комиссионер НБА Ларри О’Брайен остался в шоке. Он сделал заявление, в котором отметил, что эти условия «не имеют никакого экономического смысла и не преследуют никакой цели, кроме попытки лишить «Рокетс» возможности воспользоваться своим правом первого отказа». Против руководства «Филы» было возбуждено дисциплинарное расследование, по результатам которого клубу мог грозить штраф в размере $ 250 тыс. Лига провела заседание по этому вопросу, но, не дожидаясь окончательного решения, в «Рокетс» вдруг решили повторить предложение. Но не для того, чтобы удержать Мэлоуна, а чтобы провести «сайн-эн-трейд» и всё-таки отправить его в «Сиксерс». Взамен они получили вышеупомянутого Колдуэлла Джонса и пик «Кливленда» в первом раунде, принадлежавший «Филадельфии».

С приходом Мозеса команда расцвела. Он доминировал в посте так, как никто другой до него, к тому же заручившись поддержкой Джулиуса Ирвинга. Сам Доктор Джей был не против побыть в роли второй звезды: он признавался, что именно благодаря Мэлоуну с его плеч свалился огромный груз ответственности. Так, они сформировали крайне эффективный дуэт в передней линии, пока в бэккорте баланс нашли умелый разыгрывающий Мо Чикс и мастер броска с периметра Эндрю Тони.

По итогам регулярного сезона Мэлоун в среднем набирал 24,5 очка, 15,3 подбора, 1,1 перехвата и 2,0 блок-шота. В третий раз подряд он стал лучшим подбирающим в НБА, был включён в первую символическую и лучшую защитную пятёрку и заслуженно получил свою третью награду MVP. «Филадельфия» завершила сезон с балансом 65-17 (79,3%), а у их ближайшего преследователя на Востоке – «Милуоки» – в том сезоне было аж 31 поражение.

Мозес Мэлоун Фото: Focus on Sport/Getty Images

Перед плей-офф Мэлоун выдал своё знаменитое «Фо, фо, фо» – «четыре, четыре, четыре», предугадывающие «свип» 4-0 во всех трёх сериях. И предсказание почти что сбылось: «Фила» завершила постсезон с результатом 12-1, который по сей день остаётся третьим лучшим за всю историю НБА. Единственный матч команда отдала всё тем же «Бакс» Сидни Монкрифа во втором раунде.

В финале «Сиксерс» предсказуемо ожидала ещё одна встреча с «Лейкерс». Отсутствие Норма Никсона и первого номера драфта-1982 Джеймса Уорти сыграло на руку Мэлоуну и компании, как и тот факт, что Боб Макаду играл с травмой. Без них ни Абдул-Джаббар, ни Мэджик Джонсон, ни Джамал Уилкс не смогли затмить Мозеса, ставшего MVP финальной серии. Итог – вынос 4-0, как он и предполагал.

Золотая эпоха. Невероятная история, отголоски которой по сей день раздаются в «Филадельфии». Но всё это – в далёком-далёком прошлом. Мозеса Мэлоуна давно с нами нет – он скончался в 2015 году из-за проблем с сердцем. Эндрю Тони в этом году исполнится 66 лет, Мо Чиксу – 67, а Джулиусу Ирвингу уже за 70.

Но история всегда повторяется. Конечно, был у «Филадельфии» ещё один расцвет – спасибо Аллену Айверсону. Однако чемпионством его карьера так и не увенчалась, да и со злополучного финала-2001 прошло больше двух десятилетий. Зато сейчас «Сиксерс» близки к успеху как никогда: плоды даёт так называемый «Процесс», олицетворением которого стал центровой Джоэл Эмбиид.

Джоэл Эмбиид Фото: Jason Miller/Getty Images

Он пришёл в команду за год до того, как скончался Мэлоун. И вот спустя почти девять лет талантливый камерунец проводит свой лучший сезон в карьере. На данный момент он является одним из главных претендентов на награду MVP и возглавляет лигу по среднему количеству набранных очков (33,6). В ходе сезона Эмбиид уже побил несколько рекордов, принадлежавших Мозесу, а его «Фила» занимает третье место на Востоке с балансом 48-23, на днях гарантировав себе прямое попадание в плей-офф.

Джоэл хорош настолько, что между ним и Мэлоуном часто проводят параллели. Тоже центровой, тоже лидер «Филы», тоже играет на уровне MVP и даже метит на чемпионство. Забавно, что в чемпионском сезоне Мозесу и Джулиусу Ирвингу было 28 и 32, а Эмбииду и его напарнику Джеймсу Хардену – 29 и 33 в этом году.

Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Конечно, у Эмбиида и Мэлоуна совсем разные игровые стили. Перед современными центровыми стоят другие задачи на площадке, да и сам Процесс больше напоминает Хакима Оладжьювона, которого копировал смолоду. Но чем лучше он становится, тем чаще его имя упоминается в одном предложении с Мозесом.

Позавчера, 21 марта, на «Уэллс Фарго-центре» отпраздновали то самое чемпионство-1982/1983. Джулиус Ирвинг, Бобби Джонс и другие представители той «Филадельфии» посетили тренировку команды, а потом вышли на паркет перед матчем с «Буллз». Доктор Джей выдал речь, в которой заявил, что «Сиксерс» пора бы и замахнуться на чемпионство. Ведь 40 лет – это «слишком долго».

А вот другой игрок той чемпионской команды, Бобби Джонс, как раз сравнил Эмбиида с Мэлоуном:

«Джоэл очень напоминает мне Мозеса. В этом году он более сосредоточен, особенно в четвёртой четверти. Знает свою роль и, как и Мозес, когда мяч попадает к нему в руки, разбирается сам. У него такой набор атакующих навыков, что он может навязать свою игру соперникам и другим командам, и он это делает. Так что очень приятно видеть, как он принимает эту роль и действительно ведёт команду за собой».

Джулиус Ирвинг на матче с «Чикаго» Фото: Официальный сайт НБА, David Dow

Та встреча с «Буллз» вышла не очень – «Сиксерс» уступили 105:109 во втором овертайме. Зато во втором матче бэк-ту-бэка, состоявшемся сегодня, 23 марта, отыгрались с разгромом – 116:91. Правда, Эмбиид заставил болельщиков поволноваться. Он пропустил вторую половину из-за напряжения в икроножной мышце. По словам тренера Дока Риверса, переживать не о чем, и это была простая мера предосторожности. Джоэл должен восстановиться к предстоящему матчу, и это хорошие новости – он продолжит бороться за награду MVP, которую в двух предыдущих сезонах у него отобрал Никола Йокич. И если камерунский центровой наконец получит её, это сможет стать первым шагом на пути к новому подъёму «Филадельфии».