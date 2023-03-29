«Перестройка меня не интересует». Эпоха Дэмьена Лилларда в «Портленде» подходит к концу?

В нынешней НБА осталось не так много игроков, которые на протяжении всей карьеры остаются верными одной команде – это единицы вроде Стефена Карри в «Голден Стэйт» или Брэдли Била в «Вашингтоне». Ведь пока все гонятся за большими контрактами, персональными достижениями и трофеями, обещания всё чаще превращаются в пустой звук. Такая участь может настичь и Дэмьена Лилларда – одного из самых ярких игроков последних лет, так и не покорившего больших высот с «Портлендом». Вполне возможно, что этим летом он покинет команду спустя 11 долгих лет. Но перед тем, как рассуждать о будущем, давайте вспомним о его занятном прошлом, которое игрок совсем скоро может оставить позади.

Дэйм родился и вырос в районе Брукфилд Вилледж в Окленде, штат Калифорния. Окрестность по-настоящему опасная – уровень преступности там на 219% превышает средний по США. Банды, наркотики и прочие прелести жизни в гетто – влиянию всего этого, по словам самого Лилларда, была подвержена местная молодёжь. Множество его друзей ушли из жизни ещё до того, как окончили школу, а многие из тех, кто в детстве делили с Дэмьеном баскетбольную площадку, пошли по кривой дорожке. Но благодаря наставлениям отца он с первого дня знал, что ему предначертан другой путь.

Баскетболист рос в большой семье, в окружении огромного количества двоюродных сестёр и братьев. Именно старшие кузены, кстати, привили юному Дэмьену любовь к рэп-музыке. Причём задолго до того, как тот начал играть в баскетбол. Если кто не в курсе, Лиллард – не только спортсмен, но и рэпер, выступающий под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.

С 2016 года он выпустил четыре студийных альбома и поработал с такими артистами, как Lil Wayne, Snoop Dogg и другие. Дебютный релиз игрока носил название «The Letter O» – «Буква О», которая ознаменует три важнейших этапа в жизни Лилларда: Окленд, Огден и Орегон.

С Оклендом разобрались, теперь – к Огдену. Именно в этом городе располагается университет Вебера, за команду которого Дэйм выступал в NCAA. Несмотря на впечатляющую статистику в последние два года в старшей школе, он получил всего две звезды в рейтинге рекрутов класса-2008. Лилларду недоставало габаритов – с ростом в 183 см и весом в 70 кг он заметно уступал другим разыгрывающим, а из-за неудачного старта на школьном уровне скауты не обращали на игрока должного внимания. К тому же, по словам одного из тренеров, он не относился к процессу рекрутинга с должной ответственностью. Так, университет Вебера стал одной из небольшого числа университетских команд, проявивших к Лилларду какой-либо интерес. И 18-летний парень, жаждавший уехать из неблагополучного Окленда, быстро принял это предложение и перебрался в Юту.

В свой первый год он был признан лучшим новичком в местной конференции Big Sky, во второй – лучшим её игроком. Во всех трёх сезонах на студенческом уровне Дэйм также включался в символическую сборную турнира, а в заключительном стал вторым самым результативным студентом в США (с 24,5 очка в среднем) и даже претендовал на приз имени Боба Каузи, который вручается лучшему разыгрывающему в NCAA. В итоге он решил пропустить заключительный год в университете и выставить свою кандидатуру на драфт-2012 в НБА, в преддверии которого стал лучшим пойнт-гардом в рейтинге проспектов.

Дэмьен Лиллард в университете Вебера Фото: weberstatesports.com

Здесь начинается третья глава на букву «О» в карьере Лилларда – Орегон. Команда из этого штата, «Портленд Трэйл Блэйзерс», выбрала игрока на драфте под шестым номером. В своём дебютном сезоне он стал новичком года, а спустя год попал на свой первый Матч всех звёзд. С тех пор Дэмьен неоднократно включался в символические пятёрки лиги, стал олимпийским чемпионом, попал в юбилейную сборную 75-летия НБА, будучи одним из десяти действующих игроков, а также стал самым результативным в истории «Блэйзерс», обойдя Клайда Дрекслера с его 18 040 очками.

Но именно сейчас, в возрасте 32 лет, Лиллард проводит свой лучший сезон. 32,2 очка в среднем за игру при реализации в 46,3% – это его карьерный максимум. Как и 4,2 трёхочковых за игру, которые защитник, ставший победителем конкурса дальних бросков на Звёздном уикенде, исполняет в этом году. Добавьте сюда тот факт, что в конце февраля он настрелял рекордные для себя 71 очко за матч, и получите пикового Дэйма образца нынешнего сезона.

Единственное, чего недостаёт в его выдающейся карьере – это чемпионский перстень. С Лиллардом команда восемь раз выходила в плей-офф, но в пяти случаях не смогла пройти дальше первого раунда. Лучшим результатом «Блэйзерс» на этом отрезке стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2018/2019, где «Голден Стэйт Уорриорз» вынесли их 4-0.

Дэмьен Лиллард и Джейсон Тейтум Фото: Alika Jenner/Getty Images

Но, несмотря ни на что, Дэйм оставался преданным «Портленду» и тренеру Терри Стоттсу, под руководством которого провёл почти целое десятилетие. И эта преданность была щедро вознаграждена: прошлым летом он продлил контракт, рассчитанный на тот момент до 2025-го, ещё на два года и $ 122 млн. Так, к сезону-2026/2027 разыгрывающий заработает примерно $ 270 млн вдобавок к $ 193 млн, которые он уже получил от «Портленда».

Но для Лилларда «Блэйзерс» – это не про деньги. В планы игрока входили завоевание чемпионства и завершение карьеры в составе команды, джерси которой с номером 0 – опять же, отсылающим к букве «О» – он надевал в каждом из своих 11 сезонов в НБА.

«Некоторые говорили мне: «Чувак, ты должен уйти оттуда. Ты должен сделать это, ты должен сделать то». Но я из тех, кто никогда не будет плясать под чужую дудку. Я всегда буду делать то, что в моих интересах, и слушать своё сердце. Я хочу победить. Я хочу стать чемпионом в «Портленде». Для меня будет важно сделать это здесь. Я предан тому, кто я есть, тому, что чувствую, и тому, чего желаю. Я бы хотел закончить свою карьеру здесь. Это мой план, и точка», – сказал Лиллард всего полгода назад.

Дэмьен Лиллард в матче с «Бостоном» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Вообще, он неоднократно заявлял, что не собирается покидать «Портленд», даже несмотря на отсутствие чемпионских амбиций у команды. Якобы на другой стороне трава не всегда зеленее и всё такое. В последний раз Дэйм высказался об этом в интервью, которое дал буквально в конце февраля. Но вот спустя всего месяц ожидается, что он больше никогда не выйдет на площадку в составе «Блэйзерс». И риторика теперь совсем другая.

«Перестройка – это не то, что меня интересует. Вот что меня расстраивает. Все говорят о том, что будет в следующем сезоне. А мы «перестраиваемся». Это не то, для чего я здесь, особенно на данном этапе моей карьеры», – заявил недавно защитник.

Всему виной – неудачное завершение регулярки. «Блэйзерс» осталось провести семь матчей, а от десятого места их отделяет пять побед. Шансы на попадание в плей-ин у подопечных Чонси Биллапса ничтожно малы. Особенно если учесть, что в заключительных встречах клуб не будет использовать Лилларда.

Защитник присоединился к Джереми Гранту и Анферни Саймонсу в лазарете и пропустил три последние игры «Портленда» из-за напряжения в икроножной мышце – во всяком случае, именно эта причина была названа официальной. Все три матча его команда проиграла. В первом из них – «-28» от «Чикаго» – заменивший Дэйма в старте Райан Арчидиаконоу не набрал ни одного очка за 22 минуты.

Дела обстоят до того печально, что у него, кажется, просто опустились руки:

«Посмотрите, что делают другие команды. Они создают отрыв, пока у нас – полоса неудач. Мы практически выпали из борьбы за 10-е место, если не будем выигрывать каждый матч. Я люблю играть, люблю соревноваться и не готов отказаться от этого. Но наступает момент, когда ты перестаёшь выставлять свою соревновательную натуру на первый план».

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания заявил, что мы можем больше никогда не увидеть Лилларда в составе «Блэйзерс» – этим летом команда начнёт всерьёз обсуждать с игроком его будущее. Сам Дэйм говорил, что прекрасно понимает, в чём заключается план руководства. Между ним и владельцем франшизы Джо Кронином сложились честные и доверительные отношения, и тому лучше других известно, что звёздный разыгрывающий спит и видит чемпионский перстень. Управленец вроде как пообещал создать для завоевания трофея все условия, но, как видится, получается не особо. И удовлетворят ли его «старания» запросы Лилларда, пока неизвестно.

Найти новое направление для продолжения карьеры с его контрактом будет непросто, однако эксперты и поклонники НБА уже обсуждают возможные варианты. Кевин Гарнетт, например, хочет, чтобы Лиллард перешёл в «Нью-Йорк». Выбор не особо понятный и далеко не предпочтительный – ведь у «Никс» нет буквы ни «О» в названии, ни места в платёжке, ни толковых активов для обмена (если, конечно, не отдать за Дэйма полкоманды в придачу с пиками), ни, при всём уважении, реальных шансов на титул.

Всю ситуацию усложняет и тот факт, что летом Лилларду исполнится 33 года. Это означает, что на собственном пике он вряд ли пробудет долго, а вероятность завоевания заветного трофея будет только снижаться. В общем, времени у звезды «Блэйзерс» осталось не так много: часики тикают, и пора принимать серьёзное решение. Можно сдержать слово и остаться в «Портленде» до конца, пускай и не победного, а можно попытать удачу где-нибудь ещё. Но этот выбор останется за Дэймом. А нас же предстоящим летом может ждать один из самых громких обменов в истории современной НБА.