В НБА второй раз в сезоне набирают 71 очко! Великий рекорд Чемберлена под угрозой?

«Портленд» в нынешнем сезоне не может похвастать стабильностью. Команда борется за попадание в плей-ин, всё ещё находясь вне десятки лучших команд конференции. Но для болельщиков команды уже давно есть одно и очень яркое пятно — Дэмьен Лиллард. Защитник поставил на конвейер попадания издали, обладает фантастической физикой, а особенное уважение от фанатов получил за категорический отказ от перехода в другую команду НБА.
И в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Лиллард устроил настоящее представление на домашней площадке. Уже с первых минут лидер «Трэйл Блэйзерс» взялся за дело и, отправив два трёхочковых в цель, обеспечил своей команде лидерство. Высокая результативность — это то, к чему Лиллард уже давно приучил. В последних 20 играх он лишь раз набирал меньше 20 очков, а в конце января и вовсе отгрузил 60 в кольцо «Юты».
Дэмьен Лиллард
Фото: nba.com/blazers
Поэтому уверенная «стрельба» Дэмьена из-за дуги до определённого времени мало кого удивляла. Однако уже тогда, когда за 50 секунд до конца первой половины он бросил с логотипа (11 метров) на пятой секунде владения и попал, стало понятно, что сегодня может получиться что-то такое, чего мы ещё никогда не видели в исполнении звезды «Портленда». Это фантастическое попадание не только увеличило разницу между соперниками до 17 очков, но и позволило записать Дэмьену на свой счёт 41-е очко. Да, это была только половина игры!
«Хьюстон» вернулся в игру уже в начале четвёртой четверти, сократив разницу до восьми очков. Лиллард, показывающий высоченный процент реализации дальних попыток, был вынужден отправляться и в силовые проходы, чтобы обеспечить своей команде итоговую победу. В одном из эпизодов он ворвался в трёхсекундную зону на полной скорости и вколотил мяч сверху, несмотря на активное сопротивление.
В итоге «Портленд» добился важной победы 131:114. Это позволит продолжить преследовать «Новый Орлеан» и «Миннесоту» в борьбе за путёвки в плей-офф, но всё это отошло на второй план, потому как максимальное внимание было приковано к одному человеку.
Напротив фамилии Лиллард в протоколе значились исторические цифры — 22 из 38 с игры и 13 точных трёхочковых из 22 бросков! Это не только личный рекорд защитника, но и рекорд «Портленда» за всю историю клуба. Итоговое 71 очко (предыдущий рекорд 61 очко) также персональное достижение Дэмьена, вставшего в один ряд с величайшими.
Защитник «Блейзерс» уже пять раз за карьеру набирал 60 и более очков, чаще это удавалось лишь Уилту Чемберлену (32 раза) и Коби Брайанту (6 раз).
Дэмьен Лиллард
Фото: nba.com/blazers
«Это действительно было мастерское выступление. Это было произведение искусства. Это было невероятно», – сказал после матча главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс.
Очень внимательно за игрой следила семья Донована Митчелла из «Кливленда». Защитник также набрал 71 балл в в начале января в игре с «Чикаго». И после игры написал в социальной сети следующее:
«Мама звонит мне и говорит: «Дэмьен Лиллард повторил твой рекорд. Теперь ты должен набрать 72 очка».
Достижения Митчелла и Лилларда — ещё один рекорд НБА. Никогда двум разным баскетболистам в одном сезоне не удавалось набрать более 70 очков.
Сходства Лилларда и Митчелла на этом не закончились. Сразу после матча рекордсмена отправили проходить допинг-контроль. Партнёрам Дэмьена повезло больше, чем игрокам «Кливленда». Напомним, после матча, в котором Донован Митчелл набрал 71 очко, весь состав «Кавс» был отправлен на тестирование.
Лиллард набрал 41 очко в первой половине и двигался по графику Коби Брайанта, когда тот набирал 81 очко. Но в концовке матча было заметно, что Дэмьен потерял в свежести, и это мешало ему забивать привычные броски. Кажется, он очень хотел побить рекорд Клэя Томпсона, установленный защитником «Уорриорз» в октябре 2018 года. Тогда Клэй реализовал 14 трёхочковых за один матч.
Однако Лилларду всего 32 года, и он находится в прекрасной форме, чтобы попробовать замахнуться на рекорд Томпсона. А может — кто знает? — и на рекорд Чемберлена?
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