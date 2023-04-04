Сенсация от МБА и минус два зуба в Нижнем. Главное о первых матчах плей-офф Лиги ВТБ

Плей-офф Единой лиги ВТБ начался стремительно. Два первых матча в каждой четвертьфинальной серии уместились в четыре дня, и уже можно делать промежуточные итоги. Каждая серия стартовала на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярке. Именно поэтому сейчас команды отправляются на матч номер три и проведут как минимум одну игру на паркете клуба, не имеющего преимущества домашней арены. Это, правда, не относится к действующему чемпиону — «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Главная сенсация

МБА — новичок Единой лиги ВТБ. Команда без легионеров. Сплав молодости и опыта. Команда Василия Карасёва удивляет весь сезон, но начала пробуксовывать ближе к концу регулярки. Соперники усиливались, а череда травм, напротив, отбрасывала москвичей назад. Но уже в первой игре им удалось огорчить действующего чемпиона, отобрав у того преимущество своей площадки.

Как-то в регулярном чемпионате «Зенит» уже был наказан за расслабленность. И сделала это как раз МБА на своей площадке, отыграв 20 очков. На этот раз красно-белые вообще установили рекорд лиги, оформив рывок 18:0 в четвёртой четверти, затащив петербуржцев в концовку и оформив победу.

Во втором матче «Зенит» уже не позволил себе расслабляться. Холодный душ сработал, и парни Хави Паскуаля с первых минут оторвались в счёте и контролировали ход матча. Крупная победа хозяев была оформлена в том числе из-за гигантской разницы в реализации дальних бросков: 10 из 15 забили хозяева, в то время как гости реализовали всего 3 из 24 бросков.

Счёт в серии после игр в Питере 1:1. В Москве «Зенит» точно проведёт два матча, но станут ли они последними или мы увидим и пятый матч? Узнаем совсем скоро.

Жёсткость «Локо» и «Нижнего»

Не было никаких сомнений в том, что «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» выдадут самую упорную серию. В регулярном сезоне команда Зорана Лукича победила во всех четырёх встречах, капитан «НН» Евгений Бабурин получил приз лучшего защищающегося игрока, а сейчас «Нижний» «горит» 0:2, стоя на краю пропасти перед матчем в Краснодаре. Как так получилось?

Президент БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов вручает приз капитану Евгению Бабурину Фото: Борис Теплицкий (БК «Пари Нижний Новгород»)

Во-первых, «Нижний» потерял сразу трёх главных игроков перед стартом серии. Дмитрий Хвостов, Драган Апич и Иван Стребков не могут помочь команде из-за повреждений. Понятно, «Нижний» много сил потратил на победу в Кубке России, и после неё как раз казалось, что эта чёрно-белая банда способна на сенсацию и в плей-офф Лиги ВТБ.

Во-вторых, «Локо» провёл два очень качественных матча. Краснодарцы оказались готовыми к давлению соперника. Уже по ходу стартовой встречи стало понятно, что жёсткость здесь будет запредельной. 63 фола на двоих только за первую игру и минус два зуба.

Окаро Уайт и Дмитрий Узинский поочерёдно потеряли по зубу в борьбе с неуступчивым Александром Чадовым. Капитан «Локо» и вовсе найдёт пропавший зуб уже на утренней тренировке, но это никак не охладит его пыл. Узинский отыграл и второй матч максимально агрессивно, а кубанцы вырвали победу в самой концовке на радость своих болельщиков, добравшихся до Нижнего Новгорода.

Кстати, о болельщиках «Локо». За их приключениями следила вся баскетбольная общественность, поскольку их автобус попал в снежную бурю и оказался в многокилометровой пробке на федеральной трассе. На первый матч группа болельщиков в итоге опоздала, а дорога заняла целых 56 часов! Только представьте радость людей после второй подряд победы их любимого коллектива.

«Казанское регби»

УНИКС провёл концовку регулярного чемпионата не лучшим образом. Команда лишь отрезками показывала тот баскетбол, который позволил им в итоге занять второе место в регулярном чемпионате. И перед серией с «Пармой» появлялись сомнения в степени готовности казанцев к матчам на вылет. Масла в огонь подлила ещё новость о расторжении контракта с Энтони Брауном и оперативном подписании самарского дуэта Найт – Лазарев.

Джален Рейнольдс накрывает Александра Платунова Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Упорными получились пока только первые две четверти стартового матча. УНИКС пытался оторваться в счёте, а пермяки догоняли и делали это довольно успешно. Но на большее их не хватило. Уже после большого перерыва нападение хозяев казанского «Баскет-холла» заработало с повышенной продуктивностью, что позволило «зелёным» набрать больше ста очков, а Велимир Перасович дал возможность отметиться в протоколе всем баскетболистам, заявленным на игру.

Перед вторым матчем главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал мощную игру УНИКСа «казанским регби», призвав своих подопечных противостоять этому. Но ни к регби, ни к баскетболу гости в итоге оказались не готовы. Уже в первой четверти второго матча УНИКС набрал 30 очков, на что «Парма» ответила лишь 15 набранными очками. На концовку наставник казанцев вновь выпустил резервистов, но и это не сказалось на итоговых «+35».

Счёт в серии 2:0 в пользу УНИКСа.

ЦСКА не заметил потерю Шведа

Алексей Швед пока так и не вышел на паркет в плей-офф. Вроде бы тревожный звоночек для болельщиков, но красно-синие пока не дали ни единого повода переживать об этом. Уверенные победы над «Автодором», закончившиеся разгромами саратовцев, показали разность в уровне первой и восьмой команд по итогам регулярного чемпионата. Пока неизвестно, насколько Швед готов дебютировать в матчах на вылет в Саратове и полетит ли он туда вообще. Нет сомнений в одном — никто в ЦСКА не готов оставаться на берегах Волги ещё на одну встречу.

Самсон Руженцев забивает сверху Фото: Михаил Сербин (ПБК ЦСКА)

Если кого-то выделять в этой серии, то это точно Самсона Руженцева. Молодого армейца Райкович выпускает с первых минут, доверяя тому время для творчества. В итоге 21-летний форвард набрал в первом матче 13 очков, отметившись шикарным данком на первых секундах, а во втором матче на его счету было уже 16 баллов, а почти все свои очки Самсон набрал с помощью пяти точных дальних бросков (из шести попыток).

Счёт в серии 2:0 в пользу ЦСКА.