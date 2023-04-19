По стопам Газоля. Джарен Джексон — лучший защитник года в НБА

В НБА наступила пора вручения индивидуальных наград. Да, имя MVP сезона будет названо не раньше июня, но первым на очереди был приз лучшему защищающемуся игроку. И в этом году его обладателем стал 23-летний бигмен «Мемфис Гриззлиз» — Джарен Джексон-младший.

Победителя в борьбе за эту награду определяет голосование. Ежегодно в нём принимают участие 124 спортивных журналиста из США и Канады, каждый из которых выбирает своих претендентов на первое, второе и третье места. Каждый голос за первое место оценивается в пять баллов, за второе — в три балла, а за третье — в один балл. Статуэтку забирает тот, кто набрал больше всего очков, независимо от распределения голосов за первое место.

В этот раз Джарен Джексон получил 56 голосов за первое место из 100 возможных и 391 очко в сумме. Вторым стал Брук Лопес из «Милуоки», набравший 309 баллов, а третьим — Эван Мобли из «Кливленда» с 101 очком. Итоговые результаты выглядят следующим образом:

Имя Голосов за 1-е место (5 очков) Голосов за 2-е место (3 очка) Голосов за 3-е место (1 очко) Всего очков Джарен Джексон–младший («Мемфис») 56 35 6 391 Брук Лопес («Милуоки») 31 47 13 309 Эван Мобли («Кливленд») 8 10 31 101 Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») 3 2 13 34 Бэм Адебайо («Майами») 1 2 7 18 Яннис Адетокунбо («Милуоки») 0 2 8 14 О Джи Ануноби («Торонто») 0 1 5 8 Джру Холидэй («Милуоки») 0 1 5 8 Джоэл Эмбиид («Филадельфия») 1 0 2 7 Ник Клэкстон («Бруклин») 0 0 7 7 Алекс Карузо («Чикаго») 0 0 2 2 Джимми Батлер («Майами») 0 0 1 1

Джексон стал четвёртым игроком в истории НБА, которому было присуждено звание лучшего защищающегося в возрасте всего 23 лет. До него такой чести удостаивались лишь Элвин Робертсон, Кавай Леонард и Дуайт Ховард. Последний на момент получения награды в 2009-м был младше на несколько месяцев, что делает Джарена вторым самым молодым DPOY за всё время.

Накинем статистики для тех, кто до сих пор не понаблюдал этого игрока в действии. Во второй раз подряд Джексон стал лучшим блокирующим в лиге, в среднем набирая 2,3 блока в прошлом году и 3,0 — в этом. Неудивительно, что в НБА ему дали эпичное прозвище B1ock Panth3r — как BlackPanther (Чёрная пантера, супергерой), где две буквы заменили на цифры «1» и «3» под 13-й номер баскетболиста.

Вернёмся к игровым показателям. К трём блок-шотам Джексон добавил 1,0 перехвата, став первым в НБА за 15 лет, кому это удалось. Его персональный защитный рейтинг составил убедительные 105,3 ­— с «большим» на площадке «Гриззлиз» пропускали всего 106,6 очка на 100 владений, а соперники реализовывали не более 44% бросков в «краске», будучи под его опекой.

Джарен Джексон-младший Фото: Harry How/Getty Images

Хорош Джексон не только в обороне, так что вот ещё одна важная цифра: 1,6 трёхочковых за игру. Он стал первым в истории, кому удавалось набирать не менее 15 очков, трёх блок-шотов и одного дальнего попадания в среднем за сезон, а также третьим, кто в сезоне с DPOY оформил больше 100 дальних попаданий.

Его статистика в последних 10 матчах регулярного сезона также впечатляет: 24,7 очка, 7,5 подбора, 2,5 блок-шота и 1,0 перехвата при 56,1% с игры и 43,9% — из-за дуги. На этом отрезке «Гриззлиз» одержали восемь побед. Ну что, как вам Джей Джей Джей?

Цифры говорят сами за себя. Джексон пропустил первые 14 матчей сезона, и оборона «Мемфиса» страдала: что зонная, что в транзишне, что один на один. «Гриззлиз» как будто не хватало взаимопонимания — они шли 19-ми по защитному рейтингу. Но возвращение Джексона как будто поставило всё на свои места. Если бы не он, не было бы ни второго деф-рейтинга в лиге, ни второго места на Западе, ни четвёртого лучшего баланса в истории франшизы.

В общем, Джексон хорош настолько, что даже не верится. Может, именно поэтому в январе на Reddit появился пост, в котором утверждалось, что статистик «Гриззлиз» накручивает ему блоки на домашней площадке. Пользователь указал на разницу между их количеством дома и на выезде, а потом привёл в пример несколько эпизодов, где блок-шоты были якобы неправильно засчитаны. Публикация «завирусилась», хейтеры понастроили теорий заговора, но все они были оперативно развенчаны НБА. В руководстве лиги заявили, что никаких правил нарушено не было, а статистика Джексона соответствует действительности. Да и на том же Reddit чуть ли не покадрово разобрали каждый момент и пришли к тому же выводу.

После второго матча «Филадельфии» с «Нетс», накануне которого и были объявлены результаты голосования, над этой ситуацией посмеялся Джоэл Эмбиид:

«У меня было всего три блока? Наверное, нам в Филадельфии нужен статистик из Мемфиса. Я думал, у меня больше».

Эмбиид ­— любитель потроллить, так что это, конечно, просто шутка. Но нашлись и те, кто всерьёз посчитал Джексона недостойным награды DPOY. Да, у него есть некоторые проблемы: например, количество персональных фолов, которые он собирает. 3,6 в среднем за матч — это худший результат в лиге.

«В меня вселили уверенность в том, что я должен быть агрессивным в нападении, но в защите мне развязали руки и позволили делать всё что угодно», – прокомментировал Джексон.

Джарен Джексон-младший Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Помимо прочего, в свете результатов голосования возник вопрос к его игровым минутам. Те же Брук Лопес и Эван Мобли провели по 78 и 79 матчей в сезоне соответственно. Джарен же появился на паркете в 63 встречах, в среднем проводя на площадке менее 30 минут. Забавно, что, вступи в силу новое коллективное соглашение НБА, он бы не выполнил условия для получения награды.

В дискуссию об игровом времени за уши притянули даже Энтони Дэвиса. Вот, мол, как же так – тоже хороший защитник, да и сыграл на 117 минут больше, а ни одного голоса не получил. И это при том, что Джексон задавил Эй Ди в первой игре плей-офф, чтобы там ни случилось в четвёртой четверти, а результаты «Лейкерс» в регулярном сезоне и рядом не стояли с заходом «Гриззлиз». Что тут скажешь – хорошо, что право голосовать не предоставляют кому попало.

Спустя 10 лет в «Гриззлиз» появился второй DPOY. В сезоне-2012/2013 им стал Марк Газоль, который тогда помог «Мемфису» добраться до финала Западной конференции. Посмотрим, как нынешний плей-офф сложится для Джексона и компании. Им предстоит вторая встреча с «Лейкерс», участие в которой может не принять Джа Морант. Этот матч состоится в ночь на 19 апреля. Начало — в 2:30 мск.