Игровое утро в НБА: «Атланта» сократила отставание, «Денвер» близок ко второму раунду

Очередной игровой день в рамках розыгрыша первого раунда плей-офф НБА. Сегодня без имён будущих участников следующего раунда, однако вечером «Филадельфия Сиксерс» может стать первой командой, вышедшей в следующий этап — шансы есть, даже несмотря на то, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит встречу.

Утром было сыграно три матча: «Атланта Хоукс» реабилитировалась на своей площадке в третьей игре с «Бостон Селтикс», одержав победу со счётом 130:122 (1-2). «Нью-Йорк Никс» повёл в серии 2-1, обыграв в третьей встрече «Кливленд Кавальерс» — 99:79. Тем временем «Денвер Наггетс» в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» довёл дело до 3-0 (120:111).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой (да, первая публикация в таком лаконичном формате).

Матч дня: «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»

Казалось бы, «Бостон» после двух встреч должен спокойно дожимать «ястребов», но, как выяснилось, «Хоукс» способны удивить и оказались не такими уж простыми соперниками. Многие полагали, что «Атланта» — лёгкий корм для «свипа», но вышло чуть-чуть иначе — подопечные Куина Снайдера не потеряли уверенности в себе.

Четвёртый матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 23 на 24 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня: Трей Янг

Трей Янг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

32 очка (12 из 22 с игры, 2 из 6 — из-за дуги)

9 передач

6 подборов

2 блок-шота и 1 перехват

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний Янг в течение трёх матчей набирает в среднем 24 очка, 7,7 передачи и четыре подбора. При этом Трей за этот промежуток является вторым лучшим скорером команды после Деджонте Мюррея, на счету которого 26 очков в среднем. 32-очковое выступление Янга — лучшее в плей-офф с 2021 года. Клатч, кстати, тоже присутствует!

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Настоящая серия в плей-офф начинается только тогда, когда кто-то выигрывает на чужом паркете… В любом случае мы выступили отлично, и болельщики нас гоняли», — заявил Янг.

Герой дня: Никола Йокич

Никола Йокич Фото: Gregory Shamus/Getty Images

20 очков (9 из 13 с игры, 2 из 3 — из-за дуги)

12 передач

11 подборов

1 перехват

Первый трипл-дабл сербского центрового за плей-офф и первый — с 27 марта. К слову, во второй игре с «Миннесотой» Джокер тоже был близок к «10+10+10», но ему не хватило одной результативной передачи и одного подбора.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мы уважаем нашего оппонента. Мы знаем, что они очень опасны, и стараемся не позволять им играть свободно. Нацеленность и дисциплина — причины нашего успеха», — выступил Йокич.

Герой дня: Майкл Портер

Майкл Портер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

25 очков (10 из 17 с игры, 4 из 8 — из-за дуги)

9 подборов

2 передачи

1 перехват и 1 блок-шот

25 баллов от Портера — это повторение третьего лучшего показателя плей-офф в карьере форварда. Наибольшее количество очков — 28 — он набирал три года назад. В серии с «волками» Майкл оформляет в среднем 19,7 очка, 8,7 подбора и 1,3 передачи.

«Мы определённо чувствовали, что должны были побеждать сегодня. Было некое ощущение срочности, что ли», — подытожил Портер.

Неудачник дня — Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

36 очков (10 из 22 с игры, 3 из 11 — из-за дуги)

7 подборов

5 передач

3 перехвата и 1 блок-шот

4 потери

И последующее поражение «Миннесоты» (0-3). Тем не менее молодой и энергичный Эдвардс в серии набирает свои 31,7 очка, 4,7 передачи и 3,7 подбора. При этом процент попаданий бросков защитника приемлемый — 50% с игры и 40% из-за дуги.

Статистическая сводка

Защитники «Атланты» Трей Янг и Деджонте Мюррей стали первыми партнёрами по команде клуба с 1966 года с 25+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами каждый в матче плей-офф. Ранее это удавалось Ленни Уилкенсу и Биллу Бриджесу;

Оньека Оконгву — первый центровой «Атланты» с 2021 года (Клинт Капела), оформивший оппоненту в игре плей-офф как минимум три блок-шота;

Клинт Капела из «Хоукс» сгенерировал 24-й дабл-дабл за карьеру в постсезоне — это 20-й лучший показатель среди действующих игроков;

семь игроков «Атланты» отметились как минимум 10 набранными очками, повторив таким образом рекорд плей-офф;

«Нью-Йорк Никс» стал первым коллективом в нынешнем сезоне, не позволившим оппоненту набрать суммарно 80+ очков;

звезда «Никс» Джейлен Брансон повторил клубное достижение Патрика Юинга 1990 года, оформив 20+ очков и 5+ передач в двух матчах плей-офф подряд.

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