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Обзор игрового дня в плей-офф НБА 22 апреля: «Атланта» — «Бостон», «Нью-Йорк» — «Кливленд», «Миннесота» — «Денвер»

Игровое утро в НБА: «Атланта» сократила отставание, «Денвер» близок ко второму раунду
Артемий Берстенев
Обзор игрового дня в плей-офф НБА 22 апреля
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Реабилитация «Атланты», защитный мастер-класс Тома Тибодо — в ежедневной подборке.

Очередной игровой день в рамках розыгрыша первого раунда плей-офф НБА. Сегодня без имён будущих участников следующего раунда, однако вечером «Филадельфия Сиксерс» может стать первой командой, вышедшей в следующий этап — шансы есть, даже несмотря на то, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустит встречу.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
22 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Утром было сыграно три матча: «Атланта Хоукс» реабилитировалась на своей площадке в третьей игре с «Бостон Селтикс», одержав победу со счётом 130:122 (1-2). «Нью-Йорк Никс» повёл в серии 2-1, обыграв в третьей встрече «Кливленд Кавальерс» — 99:79. Тем временем «Денвер Наггетс» в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» довёл дело до 3-0 (120:111).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой (да, первая публикация в таком лаконичном формате).

Матч дня: «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»

Казалось бы, «Бостон» после двух встреч должен спокойно дожимать «ястребов», но, как выяснилось, «Хоукс» способны удивить и оказались не такими уж простыми соперниками. Многие полагали, что «Атланта» — лёгкий корм для «свипа», но вышло чуть-чуть иначе — подопечные Куина Снайдера не потеряли уверенности в себе.

Четвёртый матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 23 на 24 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
130 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Янг - 32, Мюррей - 25, Бей - 15, Богданович - 15, Хантер - 11, Джонсон - 10, Капела - 10, Коллинс - 8, Оконгву - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Холидей
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Смарт - 24, Брогдон - 17, Браун - 15, Уильямс - 14, Уайт - 11, Хорфорд - 8, Уильямс - 4, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня: Трей Янг

Трей Янг

Трей Янг

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

  • 32 очка (12 из 22 с игры, 2 из 6 — из-за дуги)
  • 9 передач
  • 6 подборов
  • 2 блок-шота и 1 перехват

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний Янг в течение трёх матчей набирает в среднем 24 очка, 7,7 передачи и четыре подбора. При этом Трей за этот промежуток является вторым лучшим скорером команды после Деджонте Мюррея, на счету которого 26 очков в среднем. 32-очковое выступление Янга — лучшее в плей-офф с 2021 года. Клатч, кстати, тоже присутствует!

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Настоящая серия в плей-офф начинается только тогда, когда кто-то выигрывает на чужом паркете… В любом случае мы выступили отлично, и болельщики нас гоняли», — заявил Янг.

Герой дня: Никола Йокич

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

  • 20 очков (9 из 13 с игры, 2 из 3 — из-за дуги)
  • 12 передач
  • 11 подборов
  • 1 перехват

Первый трипл-дабл сербского центрового за плей-офф и первый — с 27 марта. К слову, во второй игре с «Миннесотой» Джокер тоже был близок к «10+10+10», но ему не хватило одной результативной передачи и одного подбора.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Таунс - 27, Гобер - 18, Конли - 12, Александер-Уолкер - 8, Принс - 8, Андерсон - 2, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Риверс, Рид
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 20, Маррей - 18, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 14, Браун - 12, Браун - 9, Грин - 8, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мы уважаем нашего оппонента. Мы знаем, что они очень опасны, и стараемся не позволять им играть свободно. Нацеленность и дисциплина — причины нашего успеха», — выступил Йокич.

Герой дня: Майкл Портер

Майкл Портер

Майкл Портер

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

  • 25 очков (10 из 17 с игры, 4 из 8 — из-за дуги)
  • 9 подборов
  • 2 передачи
  • 1 перехват и 1 блок-шот

25 баллов от Портера — это повторение третьего лучшего показателя плей-офф в карьере форварда. Наибольшее количество очков — 28 — он набирал три года назад. В серии с «волками» Майкл оформляет в среднем 19,7 очка, 8,7 подбора и 1,3 передачи.

«Мы определённо чувствовали, что должны были побеждать сегодня. Было некое ощущение срочности, что ли», — подытожил Портер.

Неудачник дня — Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

  • 36 очков (10 из 22 с игры, 3 из 11 — из-за дуги)
  • 7 подборов
  • 5 передач
  • 3 перехвата и 1 блок-шот
  • 4 потери

И последующее поражение «Миннесоты» (0-3). Тем не менее молодой и энергичный Эдвардс в серии набирает свои 31,7 очка, 4,7 передачи и 3,7 подбора. При этом процент попаданий бросков защитника приемлемый — 50% с игры и 40% из-за дуги.

Статистическая сводка

  • Защитники «Атланты» Трей Янг и Деджонте Мюррей стали первыми партнёрами по команде клуба с 1966 года с 25+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами каждый в матче плей-офф. Ранее это удавалось Ленни Уилкенсу и Биллу Бриджесу;
  • Оньека Оконгву — первый центровой «Атланты» с 2021 года (Клинт Капела), оформивший оппоненту в игре плей-офф как минимум три блок-шота;
  • Клинт Капела из «Хоукс» сгенерировал 24-й дабл-дабл за карьеру в постсезоне — это 20-й лучший показатель среди действующих игроков;
  • семь игроков «Атланты» отметились как минимум 10 набранными очками, повторив таким образом рекорд плей-офф;
  • «Нью-Йорк Никс» стал первым коллективом в нынешнем сезоне, не позволившим оппоненту набрать суммарно 80+ очков;
  • звезда «Никс» Джейлен Брансон повторил клубное достижение Патрика Юинга 1990 года, оформив 20+ очков и 5+ передач в двух матчах плей-офф подряд.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 79
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 21, Барретт - 19, Харт - 13, Куикли - 11, Рэндл - 11, Топпин - 8, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Гримс - 2, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, ЛеВерт - 17, Гарлэнд - 10, Мобли - 10, Окоро - 7, Аллен - 6, Лопес - 4, Стивенс - 2, Нето - 1, Грин, Меррилл, Осман, Рубио, Уиндлер, Уэйд

Цитатник

  • Куин Снайдер: «Трей и Деджонте постоянно разговаривали друг с другом. Дошло до того, что даже подумал про себя: «Кажется, мне стоит быть чуточку тише или вообще закрыть рот, ведь они сами справляются».
  • Том Тибодо — о Деррике Роузе: «Иметь Деррика Роуза в составе — это бесценно. Даже несмотря на то, что он не играет, Деррик всё равно влияет на парней. Не имеет значения, какую роль ты ему выберешь, он примет это».
  • Том Тибодо — о скамейке запасных: «Доволен проделанной работой наших запасных. Они кардинально повлияли на итоги игры».
  • Джейлен Брансон — о своём данке во время матча: «Не думаю, что стоит ожидать подобного от меня в будущем. По крайней мере, в больших количествах».
  • Джош Харт – аб атмосфере на «Мэдисон Сквер Гарден»: «Просто прекрасная атмосфера — это очень трудно описать словами. Наши фанаты были на высоте».
  • Аарон Гордон: «Удивлён ли я, что Йокич оформил трипл-дабл без единого выхода на линию штрафных? Ещё как!»
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