«Майами» начал второй раунд с победы, но Джимми Батлер всех нас сильно напугал

Наконец стартовал второй раунд розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Открыли эту интересную стадию игроки «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». «Мэдисон Сквер Гарден» по праву считается одной из самых шумных арен лиги, а посмотреть игру, начало которой положено на 20:00 по Москве, — удовольствие. Особенно в воскресный вечер.

Очки в трёхсекундной зоне «Нью-Йорка»

За первую половину встречи игроки «Никс» набрали 40 очков в «краске», предельно доминируя, против 20 очков «Майами», — это в два раза больше. Забавно, но во второй половине хозяева арены набрали 10 очков с этой же позиции — в четыре раза меньше, чем за первую половину.

Конечно, нужные корректировки внёс тренер Эрик Споэльстра, заявивший после встречи, что эта серия будет напоминать бой в клетке. Можно безмерно писать о том, как действия Спо влияют на результаты флоридцев, однако вышеуказанная разница — показательный пример.

Движение мяча «Никс» и передачи Кевина Лава

Тяжёлый форвард гостей Кевин Лав порадовал если не свою, то чужую публику, напомнив прежнего себя: за 16 минут, проведённых на паркете, баскетболист отметился девятью очками, пятью подборами и четырьмя передачами при показателе «плюс-минус» — «+3». Но зато какие передачи Кев сегодня отдавал: особенно за такой короткий промежуток, или когда игра с Леброном Джеймсом не прошла зря.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И не получится проигнорировать любопытный момент в исполнении хозяев. В этом розыгрыше игроки «Нью-Йорка» не совершали движений с мячом при передачах, кроме Джейлена Брансона по понятным причинам.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что с трёхочковыми бросками «Никс»?

7 из 34 попыток и катастрофический процент реализации — 20,6. Какой лучше синоним к слову «катастрофа» можно подобрать, сможете помочь? Так или иначе, в нынешнем розыгрыше плей-офф «никсы» реализуют «трёшки» с процентом 26,8. Это худший показатель среди всех команд: в антитоп-5 также входят «Лос-Анджелес Лейкерс» (31%), «Мемфис Гриззлиз» (31,2%), «Сакраменто Кингз» (31,6%) и «Бруклин Нетс» (32,6%). Тем временем в тройке лучших — «Майами Хит» (42,9%), «Филадельфия Сиксерс» (40,6%) и «Бостон Селтикс» (40,6%).

«Мы играли жёстко, физически не уступали оппоненту. Но мы просто не попадали нужные броски», — отметил проблему Джош Харт во время пресс-конференции.

Давайте посмотрим на ваши трёхочковые, что ли.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня: Джимми Батлер

25 очков (8 из 16 с игры)

11 подборов

4 передачи

2 перехвата

С такими показателями закончил встречу Джимми Батлер. Правда, форвард в заключительной 12-минутке получил травму, которая, с одной стороны, показалось серьёзной, а с другой — Батлер всё-таки продолжил матч и не позволил «Нью-Йорку» разбросаться в завершительные пять минут игры: за этот период игроки «Никс» реализовали всего один бросок с игры.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но если посудить по послематчевым комментариям, не сложилось впечатление, что восстановление баскетболиста может затянуться. А сам Скип Бэйлесс заявил, что «Майами» может не переживать.

«Теперь «Хит» могут позволить себе роскошь дать Батлеру отдых до третьего матча, чтобы тот залечил свою травму. Зная Джимми, он найдёт способ вернуться на 80–90% своих сил», — сказал известный журналист. «Ощущение, будто я подвернул лодыжку», — отметил сам Джимми после игры.

Однако Дуэйн Уэйд запросил автограф у звёздного лидера флоридского коллектива.