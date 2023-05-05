Игровое утро в НБА: «Голден Стэйт» реабилитировался во втором матче и разгромил «Лейкерс»

Сегодня, 5 мая, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Голден Стэйт Уорриорз» провёл второй матч полуфинала плей-офф в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Первая четверть оказалась в пользу баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» — к этому моменту подопечные Дарвина Хэма вели с разницей семь очков — 33:26. Самым результативным игроком по итогам первой 12-минутки стал лёгкий форвард Леброн Джеймс с 14 очками, двумя подборами и одной передачей. В составе «Голден Стэйт» — атакующий защитник Клэй Томпсон и форвард Джамайкл Грин (по пять очков каждый).

Однако семиочковое преимущество «озёрников» продержалось недолго: на большой перерыв «Голден Стэйт» ушёл отдыхать с комфортной разницей «+11» — 67:56. Леброн Джеймс добрался до отметки 21 очко, а Клэй Томпсон довёл дело до пяти реализованных трёхочковых бросков и 19 очков. Энтони Дэвис и Стефен Карри имели в распоряжении по три персональных замечания.

Во второй половине «Уорриорз» продолжили наращивать преимущество. Так, общий рывок хозяев после первой четверти составил 56:31. За этот период «Голден Стэйт» реализовал 10 трёхочковых бросков из 17 попыток, тем временем гости попали всего 3 «трёшки» из 11.

К заключительной 12-минутке счёт на табло был следующим: 110:90. Самое время для задействования игроков из глубокого запаса — всё-таки разница уже внушительная. Стефен Карри, который подвергался на протяжении всего матча жёсткой двойной опеке, закончил встречу с 20 очками, 12 передачами и четырьмя подборами.

У Клэя Томпсона 30 очков (11 из 18 с игры, 8 из 11 — из-за дуги), три подбора и одна передача. Лучший показатель «плюс-минус» — «+35» — наблюдался у Эндрю Уиггинса, закончившего матч с 11 баллами, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

В составе гостей наибольшую результативность показали Леброн Джеймс (23 очка, семь подборов и три передачи) и форвард Руи Хатимура — 21 очко, пять подборов и один перехват со скамейки запасных. У Джеймса худший показатель «плюс-минус» — «-27».

«Голден Стэйт Уорриорз» сравнивает счёт в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-1) и повторяет клубный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков в матче плей-офф — 21.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня: Стефен Карри

20 очков (7 из 12 с игры, 3 из 5 — трёхочковые)

12 передач

4 подбора

1 перехват

«Плюс-минус» — «+24».

Были сложные «трёшки», была плотная опека — со всем этим Стефен Карри справился на ура. Разыгрывающий отдал 12 результативных передач — это наибольшее количество ассистов для игрока в матче плей-офф с 2014 года. Карри также обошёл Мэджика Джонсона и занял первое место в истории постсезона по количеству игр с 20+ очками и 5+ передачами. Более того, Стефен занял 24-ю строчку в плей-офф по количеству результативных передач, обойдя Дуэйна Уэйда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник дня: Энтони Дэвис

11 очков (5 из 11 с игры, 1 из 1 — штрафные)

7 подборов

4 передачи

3 блок-шота и 1 перехват

«Плюс-минус» — «-27».

Если сравнивать с матчем под номером, где Энтони Дэвис отметился 30 очками, 23 подборами и пятью передачами, то есть все основания полагать, что главный тренер «воинов» Стив Керр внёс соответствующие корректировки по сдерживанию «большого». И это очень даже сработало.

Дэвис попал всего один бросок из девяти попыток, когда против него защищался тяжёлый форвард хозяев Дрэймонд Грин. На счету Энтони при опеке от Дрэймонда также три потери и общий показатель «плюс-минус» — «-16».

Непризнанный герой Джамайкл Грин

Форвард Джамайкл Грин начал встречу в качестве игрока стартовой пятёрки. Это связано с тем, что основной центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни был вынужден начинать матч со скамейки запасных из-за плохого самочувствия. Сам Грин оформил 15 очков за 13 минут на паркете, реализовав шесть бросков из девяти с игры, добавив две передачи и один подбор.

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«Горжусь Джамайклом. Он не так много играл в первой серии [с «Сакраменто Кингз»], но он вышел и сразу же повлиял на ход игры. Он очень важен для нас — вот такой вот у нас ветеран с 10-летним опытом», — оценил выступление Джамайкла Клэй Томпсон.

Забавно. Кевону Луни не помешало при таких обстоятельствах собрать восемь подборов всего за 12 минут игрового времени. У Луни больше отскоков, чем у Энтони Дэвиса — 7 за 33 минуты. И больше, чем у любого игрока «Лейкерс» в целом.

Видео можно посмотреть на канале Warrior like the Blur в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.