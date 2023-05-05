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Кевон Луни не выйдет в стартовом составе во 2-м матче с «Лейкерс»

Кевон Луни не выйдет в стартовом составе во 2-м матче с «Лейкерс»
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Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни начнёт второй матч полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» в качестве запасного игрока. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

Отмечается, что это связано с тем, что 27-летний баскетболист не чувствует себя хорошо, однако центровой попробует принять участие в самой игре. Форвард Джамайкл Грин начнёт встречу с первых минут.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Луни принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 16,1 подбора, 7,3 очка и 4,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,3, штрафных — 61,5.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выразил мнение, что Кевон Луни является одним из лучших центровых в Национальной баскетбольной ассоциации.

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