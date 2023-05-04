Игровое утро в НБА: «Бостон» сравнял счёт в серии, Джоэл Эмбиид не помог «Филадельфии»

Сегодня, 4 мая, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс» провели второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун набрал 25 очков и подпортил возвращение уже действующего MVP регулярного чемпионата НБА Джоэла Эмбиида. Брауну помогли защитники Малкольм Брогдон со скамейки запасных с 25 очками и Деррик Уайт с Маркусом Смартом — по 15 очков у каждого.

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум большую часть матча провёл на скамейке запасных из-за проблем с персональными замечаниями. За 19 минут на площадке Тейтум набрал семь очков, реализовав один бросок из семи попыток, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи. Тем не менее у Джейсона лучший показатель «плюс-минус» в команде и матче в целом — «+24».

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал лёгкий форвард Тобиас Харрис, на счету которого 16 очков и семь подборов. Джоэл Эмбиид за 27 минут на паркете отметился 15 очками, тремя подборами и пятью блок-шотами. Худший «плюс-минус» показал разыгрывающий Тайриз Макси — «-25». Защитник Джеймс Харден с игры реализовал два броска при 14 попытках. На счету Хардена также десять подборов и четыре передачи.

«Селтикс» сравняли счёт в серии — 1-1. Следующие две встречи будут сыграны уже в Филадельфии. Третья игра будет проведена в ночь с 5 на 6 мая. Начало — в 2:30 по московскому времени.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня: Джейлен Браун

25 очков (9 из 17 с игры, 3 из 6 — трёхочковые)

4 передачи

3 подбора

2 перехвата

«Плюс-минус» — «+18».

«Наверное, это один из самых лучших матчей, что я когда-либо видел в его исполнении», — похвалил выступление Брауна центровой Эл Хорфорд. Сам Джейлен после встречи сказал следующее: «У нас будет отличная возможность повести в серии. Мы должны быть рады принять этот вызов».

Примечательно, что защитник в нынешнем розыгрыше плей-офф имеет второй лучший процент реализации трёхочковых бросков среди игроков, совершивших как минимум 12 попыток из-за дуги, — 53,4. Отстаёт Браун от партнёра по команде в лице форварда Гранта Уильямса, процент которого составляет 64,2.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник дня: Джоэл Эмбиид

15 очков (4 из 9 с игры, 7 из 8 — штрафные)

3 подбора

5 блок-шотов

3 потери

«Плюс-минус» — «-23».

Выбрать игрока под эту категорию не составило особого труда. Джоэл Эмбиид пропустил две предыдущие встречи из-за растяжения боковой связки правого колена в третьей игре 1/4 финала в Восточной конференции с «Бруклин Нетс».

Камерунский центровой продолжает проигрывать «Бостону». Так, в последних 10 встречах с «Селтикс» в рамках плей-офф Эмбиид одержал лишь одну победу при девяти поражениях. Джоэл также проигрывает в плей-офф шесть раз кряду именно «кельтам». Последняя победа баскетболиста в матче с «Бостоном» состоялась в далёком 2018 году.

Есть и положительные моменты: Эмбиид повторил достижение звёздного бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса по наибольшему количеству блок-шотов за встречу в нынешнем постсезоне — 5.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сравнение с первым матчем серии

Хозяева значительно подтянули трёхочковые броски, если сравнивать с матчем под номером один. В прошлой игре подопечные Джо Маззуллы попали 10 «трёшек» из 26 попыток, сегодня — 20 из 51 с хорошим итоговым процентом реализации. Во второй встрече «Селтикс» совершили всего семь потерь против 16 в первом матче.

Гости набрали 87 очков (119 — в первой игре) — это наименьшее количество набранных очков оппонентами «кельтов» в нынешнем сезоне НБА. Второй показатель — 92 очка — у игроков «Бруклин Нетс» (4 декабря прошлого года).

Общий процент реализации бросков с игры «Сиксерс» составил 39% против 51% в первой игре серии между командами; трёхочковых — 20% против 45%.