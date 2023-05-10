ЦСКА легко перевернул матч в Питере! «Зенит» устал и забил всего 20 очков за половину

ЦСКА и «Зенит» в серии за третье место. Это действительно уникально. Первые два матча уже дали ответ на популярный вопрос: «А зачем вообще играть за третье место?». Прошлогодние финалисты хоть и заметно измотаны проигранными семиматчевыми полуфинальными сериями, но уступать принципиальному оппоненту не собираются.

Алексей Швед не поможет ЦСКА в этой серии. Хулиганское нападение на главную звезду сильно ударило по армейцам, которые проиграли в стартовой встрече. И это в матче, где у «Зенита» также не было своего лидера — Томаса Эртеля. Возвращение француза не принесло петербуржцам победу во второй игре. И это даже несмотря на невероятную продуктивность в атаке от Андрея Зубкова, забывшего о том, как промахиваться. Форвард «Зенита» реализовал первые шесть бросков в матче, пять из которых были трёхочковыми.

В стартовом составе третьей игры Хави Паскуаль выпустил Игоря Вольхина, который заменил Дмитрия Кулагина. Забегая вперёд, стоит сказать, что Кулагин в итоге стал единственным баскетболистом «Зенита», который не выходил на паркет в матче.

Трент Фрейзер Фото: Эка Дерягина / БК «Зенит»

Трент Фрейзер и Томас Эртель — связка двух защитников, которые любят подолгу находиться с мячом в руках. Но вышедшие с первых минут баскетболисты чётко поделили между собой занятия: американец атаковал и набирал очки, француз раздавал передачи. В итоге за первые 20 минут на счету Фрейзера значилось 10 очков (2/4 трёхочковые), а у Эртеля уже было пять ассистов.

Удивительно, но продуктивный в предыдущей встрече Андрей Зубков за 10 минут на паркете ни разу не бросил по кольцу. Зато много угрозы исходило от нестареющего ветерана Виталия Фридзона, успевавшего не только набирать очки, но ещё и обороняться.

ЦСКА забрал первую четверть усилиями Николы Милутинова. Серб получил неприятное повреждение голеностопа в серии с «Локо» и с каждой последующей встречей играет всё больше и больше, конвертируя это в очки и подборы. Правда, пропущенный во второй десятиминутке рывок позволил хозяевам выиграть четверть с разницей в 12 очков.

Самым запоминающимся моментом стал эпизод, в котором форвард «Зенита» Калеб Хомсли усадил на паркет Николу Милутинова. Американцу даже не потребовалось физически воздействовать на оппонента — ему помогла скорость обманных движений.

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Хорошо отдохнув в перерыве, «Зенит» здорово начал третью четверть. Вольхин попал из-за дуги, и отрыв сине-бело-голубых увеличился до 12 очков. Тревожный момент для столичной команды, который дал эмоций и энергии для рывка. За полторы минуты до конца четверти от преимущества петербуржцев не осталось и следа, а данк Самсона Руженцева и вовсе вывел ЦСКА вперёд.

Ключевой в итоге стала четвёртая четверть. С первых минут у «Зенита» возникли проблемы с реализацией. Армейцы здорово оборонялись, а замены Хави Паскуаля не приводили к желаемому результату.

Каспер Уэйр Фото: Эка Дерягина / БК «Зенит»

Злым гением хозяев выступил Даллас Мур, забивший подряд два дальних броска на экваторе четверти. После его попаданий разница стала двузначной. За первые семь минут москвичи выдали грандиозный рывок 16:3, обеспечив себе вторую победу в серии.

Мур в итоге набрал 15 очков за матч, а Каспер Уэйр записал на свой счёт семь очков и 10 результативных передач. Последнюю защитник как раз отдал на «горячего» Мура, окончательно убившего интригу в матче номер три. У «Зенита» не осталось сил даже на заключительный рывок. За вторую половину чемпион прошлого сезона набрал всего 20 очков, промахиваясь порой даже в самых простых ситуациях.

Армейцы возвращают себе преимущество площадки и готовятся к матчу номер четыре, который пройдёт 12 мая в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30.