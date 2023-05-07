Разгромили и без Шведа! «Зенит» проиграл ЦСКА решающую четверть 7:23, в серии — ничья

Спустя год после захватывающей финальной битвы ЦСКА и «Зенит» вновь встречаются в плей-офф Единой лиги ВТБ. Вот только на этот раз они борются не за титул, а за бронзовые медали! Серия вот-вот переедет в Санкт-Петербург, и пока между командами ничья – 1-1.

ЦСКА не удалось выйти в финал турнира впервые с 2002 года. Уступая «Локомотиву-Кубань» 2-3 в полуфинале, армейцы сумели перевести серию в седьмой матч, но там их ожидало обидное поражение в овертайме (100:103). «Зенит» также боролся с УНИКСом до последнего, однако в решающей встрече петербуржцы проиграли с минимальной разницей (79:80).

В открывающем матче серии за третье место, состоявшемся 5 мая, сине-бело-голубые одержали уверенную победу (86:68) даже в отсутствие Томаса Эртеля, который выбыл из строя из-за травмы паха. Ещё в полуфинале с УНИКСом повреждения заработали и Трэй Томпкинс с Сергеем Карасёвым, которые также не приняли участия в противостоянии с ЦСКА.

Москвичи, несмотря на возвращение Николы Милутинова, накануне первой встречи с «Зенитом» по-прежнему оставались без одного из лидеров. На Алексея Шведа было совершено хулиганское нападение в одном из столичных ресторанов: с переломом височной кости, открытой черепно-мозговой травмой и амнезией игрок был госпитализирован.

«У нас не получилось показать нормальную игру. Сказались и отсутствие Шведа с Комоловым (пропустившего матч из-за болезни. – Прим. «Чемпионата»), и то, что команда находится в плохой форме психологически после поражения от «Локомотива» в полуфинале. Но это не значит, что можно таким образом представлять цвета ЦСКА. Мы должны найти способы справиться с обстоятельствами, должны приложить больше старания. Даже с тем составом, что у нас есть, мы можем добиваться успеха», – сказал Эмил Райкович после первой встречи команд.

Помешать ЦСКА сравнять счёт в серии должно было возвращение Эртеля, который сегодня остался вне стартовой пятёрки, куда вошли Трент Фрейзер, Калеб Хомсли, Игорь Вольхин, Артём Клименко и Адриен Морман. В составе москвичей на площадке появились Каспер Уэйр, Иван Ухов, Самсон Руженцев, Деян Давидовац и Никола Милутинов.

Первые пять минут матча остались за ЦСКА, выдавшего на домашнем паркете рывок 8:2. «Зенит» никак не мог найти свою игру в нападении: за первую половину отрезка гости реализовали всего один бросок с игры из семи, а также допустили четыре потери. Но затем тайм-аут, взятый Хавьером Паскуалем, принёс свои плоды: Андрей Зубков попал два трёхочковых подряд. Потом и Эртель, вышедший на площадку со скамейки, реализовал свой дальний бросок и сравнял счёт в матче. Тем временем попадание Кулагина после подбора наконец вывело сине-бело-голубых вперёд – на рывок соперника 10:2 они ответили своим 11:1.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Затем Зубков реализовал и третий трёхочковый, доведя преимущество «Зенита» до «+5». Благодаря Девонте Кейкоку хозяевам удалось подсократить отставание, но затем Эртель вновь попал из-за дуги – на этот раз мяч провалился в кольцо с сиреной. У гостей было на четыре «трёшки» больше, чем у ЦСКА, но при этом они ни разу не встали на штрафную, в то время как москвичи набрали пять очков с линии. Так, по итогам первой четверти на табло красовался счёт 16:21.

Во втором отрезке гости продолжили наращивать преимущество. На старте им удалось отобороняться – Ройс Хэмм поставил аж два блок-шота за полторы минуты, но насобирал фолов, из-за чего был вынужден отправиться на скамейку. У ЦСКА на лавку присел Девонте Кейкок, набравший последние семь очков команды. Но с появлением на площадке Самсона Руженцева и Каспера Уэйра ЦСКА удалось сравнять, а затем и повести в счёте. Калеб Хомсли и Трент Фрейзер не поспевали за оппонентами – у игроков «Зенита» было много промахов. Но за счёт штрафных то одной, то другой команде удавалось отыгрывать незначительное преимущество у соперника. Так, за несколько секунд до окончания первой половины «Зенит» вёл 36:35. И хотя у ЦСКА был шанс выйти вперёд, Даллас Мур не сумел реализовать свой баззер.

На старте третьей десятиминутки «Зенит» продолжил терять и пропустил быстрые пять очков, но затем Клименко поставил эффектный блок-шот на Уэйре, а Зубков оформил уже четвёртый свой трёхочковый. Спустя две минуты в кольцо ЦСКА влетел и пятый мяч от Андрея – на тот момент у него было 15 очков и пять из пяти из-за дуги. Эртель сделал аж шесть результативных передач за пять минут, но у москвичей нашёлся ответ: Давидовац с Уэйром помогли своей команде выйти вперёд. Потом на площадку вернулся и передохнувший Кейкок, который довёл преимущество хозяев до «+6». Затем он сделал данк, который не был засчитан, дважды промазал с линии, допустил обидный промах из-под кольца, но ЦСКА всё равно удалось вернуть себе «+8». К заключительному отрезку команды подходили со счётом 62:54.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Четвёртый отрезок начался с точного попадания Зубкова — на этот раз с ближней. А за двухочковым от Кейкока последовали две нерезультативных минуты: на площадке было много борьбы, и ни один, ни другой коллектив никак не мог поразить кольцо. Первыми «прорвало» москвичей: они набрали пять очков и довели собственный отрыв до двузначного. У игроков «Зенита» (включая Зубкова) не летело из-за дуги, количество их потерь в матче перевалило за 15, так ещё и Хэмм удалился с площадки из-за перебора персональных замечаний. Так, ЦСКА выдал рывок 18:2, завершившийся двумя подряд трёхочковыми от Далласа Мура. «+6» превратились в «+10», «+10» – в «+20», а до конца матча оставалось всего полторы минуты. И, как бы ни старался Морман, преимущество хозяев только росло. Итог – 85:61 и 1-1 в серии.

Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр. У него 19 очков, четыре подбора и четыре передачи. 14 очков набрал Деян Давидовац, ещё 10 очков и семь подборов – Никола Милутинов. В составе «Зенита» лучшим стал Андрей Зубков с 17 очками. 14 баллов на свой счёт записал Трент Фрейзер, у Адриена Мормана – девять собранных отскоков, но всего одно очко.

Третий матч этой «бронзовой» серии состоится 10 мая – уже в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 мск.