«Уралмаш» снова чемпион! Суперлига готова отдать лучшие клубы в Лигу ВТБ

Пока сезон Единой лиги ВТБ продолжается, самое время вспомнить о втором по силе баскетбольном турнире нашей страны. Все, кто следит за Суперлигой, подтвердят — это вполне крепкое соревнование, где есть на кого посмотреть и кому сопереживать. Да, в сухом остатке, глядя на финалистов нынешнего сезона, можно сделать поспешный вывод о том, что ничего последние два сезона в Суперлиге не меняется. Но это категорически не так!

Повышение в классе

Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне в Суперлиге-1 (этот турнир тогда назывался именно так) выступали «Самара» и МБА. Волжане заняли итоговое пятое место в регулярке, а москвичи — девятое. Но именно заявки двух вышеназванных клубов были одобрены на совете Единой лиги ВТБ. Оба коллектива гарантировали не только финансовую стабильность, но и выполнение полного пакета маркетинговых обязательств: современная арена, ТВ-картинка, полноценное медиасопровождение, продажа билетов.

Как итог — «Самара» в итоге буквально до последнего матча билась за место в плей-офф, а МБА вообще стала открытием сезона, заняв в регулярном чемпионате шестое место и зарубившись в плей-офф с «Зенитом».

На место тех, кто поднялся в классе, пришли клубы из Суперлиги-2: «Тамбов», «Русичи» и «Зенит-2» (дубль петербуржцев стал 15-м коллективом, заменив «Уфимец»).

Макар Коновалов в атаке Фото: ПБК МБА

Кубковый успех «Химок»

В Суперлиге по-прежнему разрешено играть всего двум иностранцам. И это играет на руку клубам в кубковых матчах. Представителям Единой лиги ВТБ приходится серьёзно изменять тактические схемы и состав, тогда как клубы из Суперлиги продолжают действовать привычными сочетаниями. Особенно хорошо тем, кто вообще не пользуется услугами варягов. Как, например, МБА и «Химки». Удивительно, что именно эти команды встретились в итоге в матче за бронзу, где сильнее были представители Единой лиги.

Путь подмосковной команды в «Финал четырёх» Кубка России получился невероятным. К серии с «Самарой» в 1/8 финала команда Андрея Мальцева подходила в статусе андердога. Понятно, что клуб из лиги ВТБ, даже не имея возможности задействовать всех иностранцев, всё равно на бумаге был на несколько голов сильнее. Но уже в первом матче стало понятно, что подмосковный клуб не будет сдаваться на милость фавориту. Жёлто-синие добыли ничью, но гостевая встреча должна была состояться в Самаре, и это снова делало миссию по добыче итоговой победы невыполнимой. Добавьте к этому длительную задержку рейса, из-за которой баскетболисты «Химок» не то что не тренировались перед игрой — сразу с аэропорта приехали на матч и вообще чуть не опоздали на него.

В итоге все невзгоды так замотивировали химчан, что они не только «Самару» смели со своего пути, но и «Руну», которая в регулярке уверенно побеждала жёлто-синих. Сказка в итоге завершилась без хеппи-энда: парни Мальцева проиграли обе встречи в «Финале четырёх» в Петербурге и завершили турнир на четвёртом месте.

«Химки» — главное открытие сезона в Суперлиге Фото: БК «Химки»

Фавориты

«Уралмаш» и «Руна» вышли в финал второй год подряд. Две самые сильные команды уверенно прошли регулярку, синхронно вылетев в Кубке России. Правда, уральцы дали серьёзный бой «Зениту», а «Руна» попала под каток «Химок», которые после успеха в Самаре просто вынесли своих оппонентов в первом матче.

В финальной серии плей-офф борьбы с точки зрения итогового счёта в серии не получилось. В каждом из трёх матчей клуб из Екатеринбурга был на полкорпуса сильнее и везучее. Дома двукратный чемпион Суперлиги не проигрывает с конца 2021 года, и эта серия по-прежнему продолжается. Фантастика!

«Руна» против «Темп-Сумз-УГМК» Фото: ПБК «Руна»

На матч номер три приехал и президент РФБ Андрей Кириленко. Он назвал причины победы «Уралмаша» и выразил надежду, что оба коллектива на следующий сезон попадут в Единую лигу ВТБ.

«Мне кажется, «Руне» не хватило глубины состава. Ребята играют в хороший баскетбол, но чуть-чуть нет вот этой стабильности. У «Уралмаша» чуть длиннее скамейка. Екатеринбуржцы прессинговали с самого начала, и у «Руны» не было на это ответа. Потом чуть адаптировались, но уже было поздно. Хотя великолепная концовка. Нужно отдать должное «Руне», которая продолжала бороться.

Чуть-чуть обидно, что финал завершился в трёх матчах. Конечно, хочется, чтобы в таких сериях было максимальное количество игр. Но опять же, когда игра решается одним броском, что ты можешь сделать?

Мне кажется, «Руна» и «Уралмаш» показали, что могут проводить матчи на высоком уровне. Обе команды претендуют на повышение в классе, вступление в Единую лигу ВТБ, поэтому очень важно соответствовать по баскетболу и по организации.

Когда кто-то переходит из Суперлиги в Единую лигу, мы воспринимаем это как победу. Мы счастливы за МБА и «Самару», которые попали туда в прошлом году. До этого была «Парма», которая показывала великолепный баскетбол в первой Суперлиге. МБА вообще произвела фурор. Отрадно, что команды, которые у нас играют, дорастают до такого уровня», — сказал Кириленко.

Если так и случится, то второй год подряд Суперлига даст Единой лиге двух новых участников. Это позволит лиге не только увеличить количество матчей, но и повысить конкуренцию за место в восьмёрке участников плей-офф. Понятно, что в случае попадания в Лигу ВТБ составы «Уралмаша» и «Руны», скорее всего, претерпят серьёзные изменения, но это уже будет совсем другая история.