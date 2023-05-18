Вот вам и 3%. «Майами» прошёлся по «Бостону» в третьей четверти и выиграл матч

Введение: попробуем задать себе вопрос: «А Джимми Батлер — истинный MVP? Не в классическом понимании этой награды». Возможно, ответ найдётся ниже.

Третья четверть решила всё

Контроль в первой половине матча был полностью в пользу принимающей стороны. К большому перерыву на табло зафиксировались следующие цифры — 66:57. При этом трёхсекундная зона «Майами» находилась в постоянной нагрузке и давлении: 40:14 по набранным очкам и очевидное преимущество за «Бостоном».

«Хит» не позволили хозяевам значительно уйти вперёд во многом благодаря точным и важным трёхочковым попаданиям — 7 из 15. «Бостон» стал той командой, которая контролировала темп и, казалось бы, добивалась всего, чего хотела.

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Во второй половине игры гости стали физически превосходить соперника, позволяя им совершать потерю за потерей. Эрик Споэльстра не стеснялся экспериментировать с пятёрками, однако единственное лицо, которое не подлежало замене, — это Джимми Батлер. И чуть не забыли: был ещё Макс Страс. Получается, две персоны.

За третью четверть Батлер набрал 12 очков, три подбора и три передачи, тем временем у его партнёра чуть больше очков — 13. Страс попал три броска из-за дуги из четырёх, а также добавил два подбора. Бэм Адебайо помог девятью баллами. Как итог эта четверть была выиграна «Майами» со счётом 46:25, но в центре внимания всё равно оставался Батлер.

Примечательно, что баскетболисты «Селтикс» за третий 12-минутный отрезок реализовали 9 бросков с игры из 20 попыток против 17 из 26 «Хит». «Кельтами» также проигран щит — пять отскоков против 13. Реакция рулевого «Бостона» может сказать о многом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Батлер, Батлер и ещё раз Батлер

Естественно, «Майами» не упустил своё 12-очковое преимущество (103:91) на старте заключительной четверти и не стал создавать сами себе проблемы. Более того, Джимми Батлер элегантно попал «трёшку» за минуту до конца основного времени, которая установила счёт 120:110. А до этого Джейсон Тейтум совершил две потери подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И знаете, что сразу вспомнилось? Прошлый розыгрыш плей-офф и тоже серия финала Восточной конференции «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». Правда, Джимми Батлер тогда промахнулся в самом важном отрезке седьмого матча.

Видео можно посмотреть на канале BlacktopBuckets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард стал первым игроком в истории «Майами» в плей-офф как минимум с 35 очками и шестью перехватами за встречу. Известный телеведущий Скип Бэйлесс оказался под впечатлением от выступления игрока: «Я никогда не видел никого похожего на Джимми Батлера — такая сила и атлетизм, такое видение площадки и высокий баскетбольный IQ. Он атака «Хит», лучший разыгрывающий, атакующий защитник и тяжёлый форвард».

В то же время Эрик Споэльстра был очень краток: «Невозможно дать оценку тому, насколько Батлер влияет на нашу команду, когда он играет на высоком уровне».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джимми Батлер снова на виду у всех, лишив «Бостон» преимущества домашней площадки и заставив их теперь играть в догонялки. Батлеру, конечно, безусловно помогали, он же всё-таки не один был: Бэм Адебайо, Гейб Винсент, Макс Страс, Калеб Мартин и Кайл Лоури. Так или иначе, Батлер способен показывать аналогичный уровень игры — предела в его случае мы не наблюдаем. И мы в этом в очередной раз убедились.

«Селтикс» попросту не смогли подстроиться под корректировки тренера Спо по ходу встречи. «Кельты» были не в состоянии показать игру первой половины. С одной стороны, вопросов к атаке Маззуллы быть не может (51,9% с игры, 34,5% — трёхочковые), но большая часть их внимания будет, скорее всего, сосредоточена на обороне в последующих матчах.

Ещё больше удивляет тот факт, что Споэльстра может закрывать матчи с помощью Страса, Мартина и Винсента. И успешно задействовать таких игроков — очередной аргумент в пользу того, что Эрик является лучшим тренером Ассоциации. «Бостону» будет проблематично побеждать, когда Джимми и Адебайо — два лучших игрока на площадке. В таком случае Джейлену Брауну и Джейсону Тейтуму нужно показывать запредельный уровень.

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Статистическая сводка

«Бостон Селтикс» в последних 21 матчах плей-офф одержал 10 побед и потерпел 11 поражений. Показатели «Майами Хит» в сериях плей-офф при Джимми Батлере, когда команда выигрывает в первых матчах, — семь побед и одно поражение. Баскетболисты флоридского клуба повторили рекорд НБА в плей-офф — сразу шесть игроков отметились как минимум 15 набранными очками. Это также 19-й случай в истории постсезонов. 46 очков в третьей четверти от «Майами» — это клубный рекорд за конкретную четверть. Ранее «Хит» набрали 43 очка за 12-минутный отрезок в 2016 году во время серии с «Шарлотт Хорнетс». Защитник «Бостона» Маркус Смарт за первую половину отдал 10 результативных передач. Это лучший показатель в карьере 29-летнего баскетболиста и повторение лучшего клубного показателя, который принадлежит Рэджону Рондо (2012 год — седьмой матч серии с «Майами»).

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.