Джокер выбил Короля! «Денвер» заставил Леброна задуматься о завершении карьеры

«Лейкерс» — настоящая Золушка в нынешнем сезоне. Команда, которая начинала чемпионат в подвале турнирной таблицы, над которой смеялись и которую жалели, расцвела после череды качественных обменов и в итоге расцвела, дойдя до финала конференции. И это преображение было настолько лёгким, что даже закрадывались мысли — а не специально ли морочили голову общественности в Лос-Анджелесе?

Оказалось, что нет. Всё-таки потолок этой команды финал конференции, где калифорнийцы не смогли добыть ни одной победы. Правда, все матчи получились невероятно упорными, а их судьба решалась на последних минутах. И даже сценарии встреч были максимально похожи друг на друга.

Победи или вылет

Проиграв три матча в серии, перед четвёртой игрой у «Лейкерс» не было других вариантов, кроме как побеждать. В абсолютно каждой встрече Леброну Джеймсу и его партнёрам не хватало одного-двух точных бросков, чтобы забрать победу, а потому никто не сомневался, что «Наггетс» удастся сломить соперника психологически.

Символичное совпадение случилось уже за несколько часов до начала, когда главная звезда «Лейкерс» вышла на паркет для предыгровой разминки. Пока Леброн выполнял упражнения и броски, в центре зала собралась большая группа людей из НБА, детально обсуждая план действий на случай победы «Денвера».

Леброн Джеймс против Николы Йокича Фото: Harry How/Getty Images

Ход матча и новый рекорд Леброна

Собственно, хорошая разминка с дополнительной мотивацией волшебным образом отобразилась на Джеймсе, который попал семь из девяти своих первых бросков в первой четверти. Правда, один из бросков должен был стать пасом, но мяч после передачи на Руи Хатимуру каким-то чудесным образом оказался в кольце под восторженные крики домашней арены «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фантастическая игра Леброна напоминала его лучшие годы, когда он в одиночку мог вынести «Бостон», «Детройт» или «Торонто». К концу первой четверти на счету Короля было 21 очко! Это лучший показатель за последнюю четверть века для всех игроков в матчах, в которых им грозил вылет из плей-офф. Более того, Леброн набрал 31 очко за половину. Столько он вообще никогда не набирал. Каждый раз с трудом верится, что ему 38 лет, а большинство игроков с его драфта 2003 года уже завершили карьеры.

Всего же за матч у Леброна набралось 40 очков! И это рекорд НБА. Джеймс стал самым возрастным игроком, набравшим 40 очков в матче плей-офф. К ним он добавил 10 подборов и 9 передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

Отличный старт «Лейкерс»

Хозяева действительно играли, как будто это последний матч в их жизни. «Лейкерс» начали здорово, с ходу поведя в счёте. «Денверу» даже пришлось брать тайм-аут уже по ходу первой половины первой четверти. Но его эффект был краткосрочным. Калифорнийцы снова выдали рывок 8:0 за две минуты и очень хотели убежать в отрыв. Уже по ходу второй четверти лидерство пурпурно-золотых станет двузначным. После точного трёхочкового Шрёдера разница увеличится до «+11».

Но гостей это не сломает. Вперёд «Наггетс» выйдут только в середине третьей четверти, когда Колдуэлл-Поуп ворвётся по лицевой, получит передачу от Йокича и забьёт из-под кольца с фолом.

Леброн Джеймс в атаке Фото: Harry How/Getty Images

Концовка

Дэвис, Ривз, Джеймс, Хатимура, Расселл предприняли погоню, доведя дело до уже традиционной в этой серии концовки. Проигрывая «-2», Энтони Дэвис сравнял счёт с линии штрафного броска, но невероятный Никола Йокич забил в проходе в ответной атаке.

Правда, у «Лейкерс» оставалось время на ответ. И здесь мяч был отдан Леброну, который должен был решать судьбу эпизода, матча и всего сезона. В итоге сказка закончилась так же быстро, как и начиналась. Леброн не смог найти открытую атаку, забравшись под двойную опеку и промахнулся.

Итоговый счёт — 111:113. «Лейкерс» заканчивают свой путь в плей-офф, а «Денвер» (в это сложно поверить) выходит в финал впервые в своей истории! Клуб одержал 93 победы в плей-офф и ни разу не выходил в решающую серию. Это тоже антирекорд, который наконец стал историей. Леброн быстро отправился в раздевалку, поздравив лишь Николу Йокича с заслуженной победой.

На пресс-конференции после игры Король скажет что-то пространное про свою будущую карьеру: «Мне есть о чëм подумать… Лично мне, двигающемуся вперёд с баскетболом, всегда есть о чëм подумать». Поражение получилось для лидера «Лейкерс» эмоциональным, но неужели это был его последний матч в НБА?

А та самая репетиция празднования всё-таки понадобилась. Команде был вручен приз за победу в конференции, а индивидуальную награду получил Никола Йокич. Когда серб уже направлялся к раздевалке в подтрибунном помещении, то встретил экс-игрока «Денвера»… Тимофея Мозгова.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Российский центровой поздравил коллегу по амплуа, а в голове сразу всплыли воспоминания. Именно из «Денвера» Мозгов отправился в «Кливленд», где помогал Леброну завоёвывать первый титул для «Кавальерс». И именно «Лейкерс» дали Тимофею $ 64 млн на 4 года, обеспечив тому финансовый статус звезды НБА.