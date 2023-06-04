Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Спортивные матчи сегодня, 5 июня — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

5 избранных матчей понедельника: важнейшая игра финала НБА и «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Спортивные матчи сегодня, 5 июня
Комментарии
Насыщенное расписание 5 июня.

Посмотреть все события 5 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏀 3:00: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финальная серия, второй матч

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяева выиграли первый матч — это закономерно. Возможно, гости порадуют нас на этот раз?

В первом матче звёздный дуэт «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея на двоих сообразили более 50 очков, а сербский баскетболист при этом установил ряд рекордов для игроков, попавших в финальную серию НБА. Так или иначе, серьёзного ответа от «Майами Хит» мы не увидели. То, к каким изменениям прибегнет главный тренер флоридского коллектива Эрик Споэльстра, заслуживает отдельного внимания. Воспользуются ли «Наггетс» полноценно преимуществом домашней площадки? Всё-таки в нынешнем плей-офф ребята Майка Мэлоуна ни разу не проигрывали у себя дома — 9-0. Или Споэльстра что-то придумает?

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит»

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит»

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 13:30*: Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 13:30 МСК
Николас Харри
35
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Интрига: прервёт ли прошлогодний финалист серию побед выскочки из Чили?

Чилиец Николас Харри подошёл к «РГ» в прекрасной форме — он выиграл турнир в Женеве, выбив там из сетки Григора Димитрова, Александра Зверева и Каспера Рууда — всех тех, кто здорово сейчас играет в Париже. На Открытом чемпионате Франции чилиец продолжил свою победную поступь и довёл серию успешных матчей до семи. Удастся ли прошлогоднему финалисту этого ТБШ Касперу Рууду взять реванш у этого выскочки?

Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 15:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 15:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко

Интрига: повесит ли первая ракетка мира «баранку» очередной сопернице?

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек слишком уж легко продвигается по сетке нынешнего турнира. За три первых круга она повесила соперницам аж четыре «баранки». Иге необходимо подтвердить прошлогодние очки, чтобы сохранить лидерство в рейтинге WTA. И сэкономленные силы в предыдущих матчах должны ей в этом помочь. Но согласится ли Леся Цуренко на столь незавидную роль?

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 21:15*: Григор Димитров (Болгария, 28) — Александр Зверев (Германия, 22), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 21:15 МСК
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Интрига: пройдёт ли Зверев в первый четвертьфинал ТБШ за год?

На прошлогоднем «РГ» Александр Зверев был в прекрасной форме, но нелепая травма в полуфинале перечеркнула все его надежды. После долгого восстановления немец с русскими корнями, похоже, нащупал свою игру и близок к тому, чтобы выйти в первый четвертьфинал ТБШ за год. Однако болгарин Григор Димитров вряд ли сдастся без боя.

Александр Зверев

Александр Зверев

Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 21:45: «Гамбург» — «Штутгарт», Бундеслига, переходные матчи, ответная игра

Германия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
01 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 Мавропанос – 1'   2:0 Вагноман – 51'   3:0 Гирасси – 54'
Удаления: нет / Сухонен – 69'

Интрига: «Гамбург» удивит всех и вернётся в Бундеслигу спустя пять лет?

Честно говоря, верится в это с трудом: «Штутгарт» вынес соперника в первом матче – 3:0. Прямо сейчас сложно найти аргументы в пользу «Гамбурга», но эта команда всегда умела удивлять. Её вылет из элиты в 2018-м стал шоком, ведь до того клуб непрерывно рубился в Бундеслиге с момента её основания в 1963 году.

Что касается соперника, то он в последние годы превратился в команду-лифт. Некогда трёхкратный чемпион Германии за последние семь сезонов дважды вылетал из Бундеслиги и столько же раз в неё возвращался. Вероятно, третьего падения сегодня не случится – уж чересчур громкой стала победа в первом матче. А «Гамбургу» поможет только чудо.

«Гамбург» — «Штутгарт»

«Гамбург» — «Штутгарт»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023