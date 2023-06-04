5 избранных матчей понедельника: важнейшая игра финала НБА и «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 5 июня в Матч-центре «Чемпионата»

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🏀 3:00: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финальная серия, второй матч

Интрига: хозяева выиграли первый матч — это закономерно. Возможно, гости порадуют нас на этот раз?

В первом матче звёздный дуэт «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея на двоих сообразили более 50 очков, а сербский баскетболист при этом установил ряд рекордов для игроков, попавших в финальную серию НБА. Так или иначе, серьёзного ответа от «Майами Хит» мы не увидели. То, к каким изменениям прибегнет главный тренер флоридского коллектива Эрик Споэльстра, заслуживает отдельного внимания. Воспользуются ли «Наггетс» полноценно преимуществом домашней площадки? Всё-таки в нынешнем плей-офф ребята Майка Мэлоуна ни разу не проигрывали у себя дома — 9-0. Или Споэльстра что-то придумает?

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 13:30*: Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли прошлогодний финалист серию побед выскочки из Чили?

Чилиец Николас Харри подошёл к «РГ» в прекрасной форме — он выиграл турнир в Женеве, выбив там из сетки Григора Димитрова, Александра Зверева и Каспера Рууда — всех тех, кто здорово сейчас играет в Париже. На Открытом чемпионате Франции чилиец продолжил свою победную поступь и довёл серию успешных матчей до семи. Удастся ли прошлогоднему финалисту этого ТБШ Касперу Рууду взять реванш у этого выскочки?

Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 15:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повесит ли первая ракетка мира «баранку» очередной сопернице?

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек слишком уж легко продвигается по сетке нынешнего турнира. За три первых круга она повесила соперницам аж четыре «баранки». Иге необходимо подтвердить прошлогодние очки, чтобы сохранить лидерство в рейтинге WTA. И сэкономленные силы в предыдущих матчах должны ей в этом помочь. Но согласится ли Леся Цуренко на столь незавидную роль?

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина) Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 21:15*: Григор Димитров (Болгария, 28) — Александр Зверев (Германия, 22), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Зверев в первый четвертьфинал ТБШ за год?

На прошлогоднем «РГ» Александр Зверев был в прекрасной форме, но нелепая травма в полуфинале перечеркнула все его надежды. После долгого восстановления немец с русскими корнями, похоже, нащупал свою игру и близок к тому, чтобы выйти в первый четвертьфинал ТБШ за год. Однако болгарин Григор Димитров вряд ли сдастся без боя.

Александр Зверев Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 21:45: «Гамбург» — «Штутгарт», Бундеслига, переходные матчи, ответная игра

Интрига: «Гамбург» удивит всех и вернётся в Бундеслигу спустя пять лет?

Честно говоря, верится в это с трудом: «Штутгарт» вынес соперника в первом матче – 3:0. Прямо сейчас сложно найти аргументы в пользу «Гамбурга», но эта команда всегда умела удивлять. Её вылет из элиты в 2018-м стал шоком, ведь до того клуб непрерывно рубился в Бундеслиге с момента её основания в 1963 году.

Что касается соперника, то он в последние годы превратился в команду-лифт. Некогда трёхкратный чемпион Германии за последние семь сезонов дважды вылетал из Бундеслиги и столько же раз в неё возвращался. Вероятно, третьего падения сегодня не случится – уж чересчур громкой стала победа в первом матче. А «Гамбургу» поможет только чудо.