Настрой в «Денвере» просто впечатляет! «Наггетс» правда готовы стать чемпионами НБА?

Всего-то один матч до того самого желанного момента. Не более 48 минут до того, как прозвучит финальная сирена (если, конечно же, нас не обрадуют овертаймом). У «Денвер Наггетс» — оптимальные условия и обстоятельства. Подопечные Майка Мэлоуна сыграют дома перед своими болельщиками, с которыми уже готовы отпраздновать чемпионство. В «Википедии» в графе «количество титулов» мы сможем увидеть цифру «один».

Бросок Джамала Маррея Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Настроение

«Как я сказал нашим игрокам, когда мы сели на этот самолёт, чтобы прилететь в Майами, будет непросто одержать хотя бы одну победу. Мы вышли с простым и очевидным настроем — выиграть», — сказал Майк Мэлоун после четвёртой встречи.

«Максимальная концентрация на тренировках. Все были максимально вовлечены в процесс, мысли только об играх. Так что мы точно знали, что нам нужно делать», — поделился Брюс Браун.

Почему-то о Брюсе Брауне мы мало говорим. Лёгкий форвард в финальной серии подтверждает статус одного из самых элитных ролевиков лиги. У него в среднем за плей-офф 12,1 очка (53,1% с игры, 34,6% — из-за дуги), 3,9 подбора и 1,9 передачи. Его 12,1 очка — пятый лучший показатель в команде (после Йокича, Маррея, Гордона и Портера). У Брауна в финале также 11,8 очка, что также является четвёртым лучшим показателем. Кстати, есть ещё Аарон Гордон, о котором мы писали вчера.

«В плей-офф вы начинаете выигрывать только тогда, когда побеждаете на выезде. Это то, что нам сказали ветераны в лице Деандре Джордана и Джеффа Грина… Мы верим друг в друга, особенно это важно в выездных матчах», — оценил влияние опытных ветеранов Никола Йокич.

«Мы взволнованы, но работа ещё не сделана. Осталась ещё одна победа. Мы постараемся забрать её на своей площадке», — заключил Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Пора заканчивать

«Откуда такая уверенность?» — можете спросить вы. Всё-таки «Денвер» в финальной серии на 100 владений переигрывает «Майами» с разницей 9,3 очка, а в проигранном матче и вовсе уступил с разницей в три очка (108:111 по итогам второй встречи). Единственная команда в истории, которая отыгрывалась в финальных сериях после счёта 1-3 и становилась чемпионом НБА, — «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в 2016-м. Учитывая, что последний матч Николы Йокича был не самым удачным, у него тем не менее в протоколе было «23+12+4+3+3», о чём может идти речь? «Наггетс» слишком большие и здоровее — они просто сильнее «Хит».

Джамал Маррей разыгрывающий «Денвер Наггетс» У нас есть вера: мы знали, насколько хороши мы были в течение нескольких лет. Мы готовы выиграть чемпионат. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы сделать это.

Возможно, потенциальное чемпионство «Денвер Наггетс» — одно из самых заслуженных на нашей памяти.