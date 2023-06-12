5 избранных матчей вторника: «Денвер Наггетс» — чемпион НБА?

Посмотреть все события 13 июня в Матч-центре «Чемпионата»

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⚽️ 1:15: «Банфилд» — «Ривер Плейт», аргентинская Примера — первая фаза, 20-й тур

Интрига: «Ривер» никто не остановит на пути к 37-му чемпионскому титулу?

«Ривер Плейт» идёт за очередным чемпионством в Аргентине. «Миллионеры» выигрывали золото 36 раз – лучший результат в аргентинской истории. В текущем сезоне «Ривер» снова лидирует в чемпионате, по потерянным очкам опережая «Тальерес» на семь очков. «Банфилд» выигрывал чемпионат всего лишь один раз – в 2009-м. А в текущем сезоне занимает 26-е место из 28 клубов. Лёгкая прогулка для «Ривера»? Вряд ли. В последнем очном матче «Банфилд» одержал гостевую победу – 2:1. Теперь «Риверу» необходимо взять реванш на чужом поле и серьёзнее обозначить претензии на золото.

«Банфилд» — «Ривер Плейт» Фото: Hernan Cortez/Getty Images

🏆 🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финальная серия, пятый матч

Интрига: новый чемпион НБА

Весь баскетбольный мир в предвкушении нового чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. Условия у «Денвер Наггетс» если не идеальные, то самые что ни на есть комфортные: 3-1 счёт в серии, домашняя площадка, полностью здоровый состав. «Самородки» ни разу не становились чемпионами НБА, и они готовы исправить это. Или Эрик Споэльстра и «Майами Хит» подпортят праздничное настроение игрокам и болельщикам «Наггетс»?

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» Фото: Kyle Terada/Getty Images

🎾12:00*: Евгения Родина (Россия, SR) — Екатерина Александрова (Россия, 4), Хертогенбосх, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первое российское дерби на траве в 2023 году?

Травяной сезон только набирает обороты, а уже во второй день турнира в Хертогенбосхе состоится первое российское дерби на траве в 2023 году. Александрова пытается защитить здесь прошлогодний титул, однако встреча с соотечественницей всегда придаёт дополнительного волнения. Чем завершится её стартовый матч с Родиной? Ведь обе девушки хоть и давно в туре, друг с другом ещё ни разу не встречались.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾12:00*: Полина Кудерметова (Россия) — Юань Юэ (Китай), Хертогенбосх, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Полина Кудерметова добиться первой победы на уровне WTA?

Первая ракетка турнира в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире. Теперь сыграть первый матч предстоит её младшей сестре – 20-летней Полине. Противостоять россиянке будет не самая звёздная представительница Китая – Юань Юэ. У младшей Кудерметовой ещё не было побед на уровне основных сеток WTA. Удастся ли ей сделать первый шаг?

Полина Кудерметова Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾13:00*: Корентен Муте — Аслан Карацев, Штутгарт, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Карацев попасть в посев Уимблдона?

Полуфиналист Australian Open – 2021 Аслан Карацев после неудачного прошлого сезона, похоже, начал обретать былую игру. Довольно успешное выступление на грунтовых турнирах позволило ему вернуться в топ-50. Сейчас россиянин занимает 48-е место в рейтинге ATP. Успеет ли он к Уимблдону попасть в топ-32, чтобы получить посев на следующем ТБШ? Для этого нужно успешно сыграть в Штутгарте, и первый соперник – крепкий француз Корентен Муте, с которым Аслан ещё ни разу не играл. Чем завершится их первый матч?